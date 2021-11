Résorption des disparités territoriales : 72% du budget exécuté, le «business plan» de la stratégie de l’eau s’accélère, exportations: près de 55 MMDH de ventes de phosphates à fin septembre, Laâyoune: plusieurs tentatives d’immigration clandestine avortées, présentation au Caire du projet de plan arabe pour l’éducation aux droits de l’Homme, 3MMDH en faveur des initiatives d’emploi et d’entrepreneuriat, des députés italiens dénoncent la décision de l’Algérie, Nizar Baraka : Le Maroc dispose de 149 grands barrages, Ryad Mezzour : Nous visons la création de 80.000 emplois dans le secteur textile…., voici les titres de la presse nationale ce mercredi 3 novembre 2021.

L’Economiste

Résorption des disparités territoriales : 72% du budget exécuté

Le programme de résorption des inégalités sociales et territoriales a été lancé en 2017, piloté par le ministère de l’Agriculture, en tant que donneur d’ordre du Fonds de développement du monde rural. A fin août dernier, «5 plans d’action régionaux ont été lancés. Ce qui constitue 72% du budget prévisionnel du programme», selon le rapport sur la répartition régionale de l’investissement, annexé au PLF 2022. Les engagements financiers relatifs à ces plans ont atteint 28 milliards de DH. Le total des paiements actés a dépassé 18 milliards de DH. L’année prochaine, le plan d’action prévoit la mobilisation de 6,72 milliards de DH.

Le «business plan» de la stratégie de l’eau s’accélère

Pour sa première sortie à la Chambre des représentants, Nizar Baraka a joué franc jeu. Le ministre de l’Equipement est conscient que, dans certaines régions, les citoyens souffrent par l’indisponibilité de l’eau, d’autant que le Maroc est entré dans la phase des changements climatiques, avec des périodes difficiles. Mais face à ces contraintes, le gouvernement travaille sur l’approvisionnement de l’eau pour les citoyens et sur les actions à mener dans le cadre de l’anticipation du plan national de l’eau potable. Baraka veut s’inscrire dans la logique de la participation. En décembre prochain, il compte organiser des réunions avec les agences de bassins hydrauliques. Le but est de dresser un état des lieux pour pouvoir mieux gérer la prochaine étape.

Aujourd’hui Le Maroc

Exportations: près de 55 MMDH de ventes de phosphates à fin septembre

Selon les derniers indicateurs des échanges extérieurs publiés par l’Office des changes, les ventes des phosphates et dérivés ont réalisé la plus forte progression observée au titre de cette période. Un accroissement de 44,6% a été relevé dans ce sens enregistrant un additionnel de l’ordre de 16,9 milliards de dirhams par rapport à la même période de l’année précédente. A cet effet, les expéditions du secteur se sont élevées à 54,82 milliards de dirhams contre 37,91 milliards de dirhams générés au cours des neuf premiers mois de l’année précédente.

L’Opinion

Laâyoune: plusieurs tentatives d’immigration clandestine avortées

Les autorités locales et les services de sécurité de Laâyoune ont mis en échec, la semaine dernière, plusieurs tentatives d’immigration clandestine vers les Iles Canaries, ayant permis l’interpellation de plusieurs personnes. Dimanche, une opération d’avortement de deux tentatives d’émigration clandestine au sud du village de pêcheurs de Tarouma s’est soldée par l’arrestation de 19 candidats de différentes nationalités et la saisie de 02 embarcations pneumatiques, 02 motogodilles et 09 fûts d’essence, apprend-on auprès des autorités locales. Un jour plus tard, les services de sécurité ont interpellé 12 candidats à l’immigration irrégulière, dont trois mineurs, dans un domicile au quartier Al Qods à Laâyoune.

Libération

Présentation au Caire du projet de plan arabe pour l’éducation aux droits de l’Homme

La réunion conjointe du groupe d’experts gouvernementaux concernés par le plan arabe pour l’éducation aux droits de l’Homme et le plan arabe pour le renforcement de la culture des droits de l’Homme, qui a entamé ses travaux, lundi au Caire, a connu la présentation du projet de «plan arabe pour l’éducation dans le domaine des droits de l’Homme» préparé par le Maroc, à la demande de la Ligue arabe. Au cours de cette rencontre, Moulay El-Mokhtar Mouaamou, Chef de division de la promotion des droits de l’Homme au sein de la délégation ministérielle chargée des droits de l’Homme, a exposé les grandes lignes de ce plan, précisant qu’il vise à améliorer la connaissance du cadre normatif international adopté dans le domaine de l’éducation aux droits de l’Homme, à promouvoir l’éducation et la culture des droits de l’Homme, et à renforcer les capacités des acteurs concernés dans ce domaine (enseignants, professeurs, employés, médias …).

Des députés italiens dénoncent la décision de l’Algérie

Des députés italiens ont dénoncé la décision de l’Algérie de ne pas reconduire l’accord sur le gazoduc Maghreb-Europe (GME). « La décision de l’Algérie est un chantage inacceptable sur le gaz », s’est indigné, dans un tweet, le député Paolo Grimoldi. L’interruption unilatérale par l’Algérie du gazoduc Maghreb-UE est un chantage envers l’UE dans une phase de grand besoin qui doit être dénoncé et sanctionné, a-t-il martelé. De son côté, le député Paolo Lattanzio a fait part, également dans un tweet, de son inquiétude face à la fermeture du gazoduc GME. « La hausse des prix de l’énergie et l’escalade des tensions ne sont pas ce dont nous avons besoin en Méditerranée », a-t-il averti, relevant que cette fermeture risque d’avoir de « graves répercussions sur l’Espagne ».

Al Bayane

3MMDH en faveur des initiatives d’emploi et d’entrepreneuriat

Le programme gouvernemental a dédié plus de 3 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l’année 2022, en faveur des initiatives d’emploi et d’entreprenariat au niveau national, a fait savoir, lundi à Agadir, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri. »De fonds intéressants sont consacrés à des initiatives urgentes visant l’emploi au profit des jeunes et la promotion de la création des entreprises », a souligné Sekkouri dans une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre avec le Wali de la Région Souss-Massa, Gouverneur de la Préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji. De même, le ministre, a précisé que l’objectif de sa visite à Souss-Massa est de lancer des concertations en vue de valoriser les initiatives régionales et locales en matière d’emploi et d’entreprenariat.

Al Yaoum Al Maghribi

Nizar Baraka : Le Maroc dispose de 149 grands barrages

Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a indiqué, lundi à Rabat, que le Maroc dispose d’importantes infrastructures hydrauliques, dont 149 barrages d’une capacité globale dépassant les 19 milliards mètres cubes (m3). Ces infrastructures comportent également neuf stations de dessalement d’eau de mer produisant annuellement 147 millions m3, ainsi que des milliers de puits d’extraction des eaux souterraines, ce qui permet aux citoyens de bénéficier en continuité de l’eau potable et de répondre aux besoins hydriques primordiaux relatifs à l’agriculture, l’irrigation, l’industrie et les énergies renouvelables, a t-il expliqué en réponse à une question à la Chambre des représentants.

Al Massae

Ryad Mezzour : Nous visons la création de 80.000 emplois dans le secteur textile

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a souligné les efforts du ministère pour faire progresser l’industrie textile dans le Royaume en renforçant la coopération avec les partenaires, dans le but de créer 80 000 emplois d’ici trois ans. Mezzour, qui s’exprimait à l’issue d’une réunion avec l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH), a déclaré qu’un budget de deux milliards de dirhams a été alloué pour la mise en œuvre de 70 projets d’investissement urgents avec l’objectif de renforcer le secteur et les capacités des opérateurs. Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur la stratégie qui sera adoptée pour faire progresser le secteur du textile, qui constitue un secteur économique stratégique et un important levier de développement.