Le bouclier antidumping pour les fabricants Marocains de tapis industriel, l’enveloppe consacrée aux programmes INDH par le PLF, les neuf recommandations du CESE pour un meilleur dialogue social, la 2e réunion ministérielle UA-UE, le point sur les revenus semestriels des sociétés cotées ou encore l’excédent budgétaires des collectivités locales…, voici les principaux titres de la presse nationale ce mercredi 27 octobre 2021.

L’Economiste

Commerce international, un cas inédit dans l’antidumping

Un jour nouveau pour les fabricants du tapis industriel. Ils viennent d’obtenir un bouclier antidumping contre leurs concurrents chinois, égyptiens et jordaniens. Certes, cette mesure douanière est provisoire dans la mesure où l’enquête du département du Commerce extérieur est toujours en cours. Elle prémunit toutefois une branche d’activité qui peinait à survivre face au dumping oriental. Cette affaire est inédite. C’est la première fois qu’il est question « d’existence d’une menace de dommage » et non pas d’un dommage.

Faiza Hachkar: le Maroc, un pays attractif «enviable»

Faiza Hachkar, représentante de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc en France, a indiqué que le Maroc jouit depuis un certain nombre d’années d’« une attractivité enviable » grâce notamment au travail effectué par le gouvernement et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE). Dans un entretien accordé au journal, Hachkar a expliqué que le Maroc « mène une politique d’ouverture attrayante pour les investisseurs étrangers qui veulent une liberté d’entreprendre ainsi que des avantages fiscaux, un cadre juridique et institutionnels adéquats ». Il a également estimé que la stabilité politique du Royaume « est également un atout dans ces partenariats et stratégies de co-développement ».

Aujourd’hui le Maroc

Dépenses des programmes de l’INDH: Plus de 3 milliards DH prévus en 2022

Le PLF 2022 passe au crible les dépenses prévisionnelles en 2022 et 2023 des différents programmes de la phase 3 de l’INDH. Pour l’année 2022, les dépenses prévues dans le cadre du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base dans les territoires sous-équipés sont estimées à 510,57 millions DH. En 2023, elles devraient atteindre 415,85 MDH. Pour ce qui est du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité, les dépenses devraient atteindre 500 MDH en 2022. Le même montant des dépenses est prévu en 2023.

Le Matin

Les neuf recommandations du CESE pour « un système avant-gardiste de dialogue social »

C’est une vision « avant-gardiste » du dialogue social que prône le Conseil économique social et environnemental. Le Conseil présidé par Ahmed Réda Chami propose ainsi une institutionnalisation globale et intégrée du dialogue social. Il propose également d’y inclure les acteurs de la société civile, les opérateurs évoluant dans le secteur d’autoproduction informelle et même les chômeurs. Le CESE préconise par ailleurs de mettre au cœur de ce dialogue des sujets comme le travail décent, le coût de la vie ou la mise à niveau des ressources humaines.

Al Bayane

2e réunion ministérielle UA-UE : la riposte face à la Covid-19 au centre des débats

La 2e Réunion ministérielle Union Africaine–Union Européenne, dont les travaux préparatoires ont été lancés mardi avec la participation du Maroc, se penchera sur la riposte face à la pandémie de la Covid-19 et la relance après la crise sanitaire mondiale. Lors de la réunion préparatoire, consacrée aux hauts fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères des Etats membres de l’UA et de l’UE, les dirigeants des deux organisations continentales ont plaidé pour un partenariat solide et solidaire pour surmonter les défis engendrés par la pandémie de coronavirus. Intervenant à cette occasion, la vice-présidente de la Commission de l’union africaine (CUA) et cheffe de la délégation de la CUA, Monique Nsanzabaganwa, a mis l’accent sur les bouleversements provoqués par la pandémie de la Covid-19, insistant sur l’impératif d’un fort partenariat Afrique-Europe pour relever les défis communs.

Al Massae

Sociétés cotées: des revenus semestriels soutenus par la reprise économique (CDG Capital Insight)

Le Chiffre d’affaires (CA) global des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca s’est établi à 127 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2021, en hausse de 7,6% par rapport au S1-2020, soutenu par la reprise économique à l’échelle nationale, selon CDG Capital Insight. Cette reprise concerne la majorité des sociétés cotées, relève la direction insight de CDG Capital dans son rapport sur les résultats du premier semestre de 2021, notant, cependant, que cette reprise est plus prononcée dans certains secteurs. Ainsi, le secteur « automobile » a enregistré des revenus de l’ordre de 4,9 MMDH, soit une croissance de 86,7% comparés au premier semestre de l’année 2020, fait savoir la même source, ajoutant que le groupe Auto Hall a vu ses revenus passer de 1,6 MMDH à 2,8 MMDH à fin juin 2021, profitant ainsi de la reprise du marché automobile national.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Collectivités territoriales: Excédent de 3,15 MMDH à fin avril 2021 (TGR)

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,15 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2021, contre un excédent global de 3,23 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d’un solde positif de 375 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) du mois d’avril 2021. Le bulletin fait état également de la baisse des recettes ordinaires de 9,6%, provenant de la diminution de 8,4% des impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) de 45,9%, conjuguée à la hausse de la taxe de services communaux (+42,8%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+18,4%), de la taxe professionnelle (+49,6%) et de la taxe d’habitation (+57,1%).