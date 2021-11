Pénurie de carton: les industriels veulent restaurer l’industrie papetière, santé: ce qui attend Ait Taleb en 2022, recrutement prévu de 220 professeurs agrégés en 2022, billan mitigé de la tutelle sur les accords de libre-échange, une nouvelle stratégie de financement s’impose pour le trésor, Hassan Boubrik plaide pour une réforme « paramétrique » du régime de la CNSS, tourisme: Les recettes en hausse de 202%, énergie électrique: Hausse de la production de 6,2% à fin septembre, le Maroc parie sur le traitement molnupiravir pour lutter contre les symptômes du Covid 19…, voici les principaux titres de la presse nationale ce mercredi 24 novembre 2021 :

L’Economiste

Pénurie de carton: les industriels veulent restaurer l’industrie papetière

Pour trouver une solution à la pénurie mondiale de carton, l’Association des fabricants d’emballages (AFE) a entamé des discussions avec les pouvoirs publics. le département de tutelle est en train de dresser l’état des lieux pour savoir qui fabrique quoi, l’objectif étant d’arrêter les mesures susceptibles d’atténuer l ‘impact de la pénurie mondiale de carton et d’examiner les conditions d’implantation d’une unité industrielle spécialisée dans la fabrication de pâte à papier. « L’action que nous sommes en train de mener avec le gouvernement vise à supprimer les droits de douane sur les matières premières. Cette exonération nous permettra d’élargir notre zone de sourcing notamment au Brésil, à la Nouvelle-Zélande et à d’autres pays avec lesquels le Maroc n’a pas d’accord de libre-échange », explique Mohamed Iraqui, président de l’association.

Santé: ce qui attend Ait Taleb en 2022

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb a présenté son projet de budget pour 2022 devant les conseillers de la Commission de l’enseignement et des affaires culturelles et sociales. Le plus gros des challenges qu’il doit relever a trait à la généralisation de la protection sociale. L’Assurance maladie obligatoire (AMO) devra accueillir, avant la fin de cette année, 22 millions de bénéficiaires supplémentaires. Pour que cette opération se déroule dans de bonnes conditions, le ministre devra conduire la réforme en profondeur du système de santé. Un chantier à traiter sur 4 axes: les ressources humaines, la mise à niveau qui concerne l’offre de santé, le système d’information et la gouvernance. En 2022, le ministère devra recruter 5.500 personnes dans le cadre de la création de nouveaux postes. Il sera également question de faciliter l’arrivée des médecins étrangers pour exercer le métier au Maroc.

Aujourd’hui Le Maroc

Recrutement prévu de 220 professeurs agrégés en 2022

Le ministère de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports va recruter 220 professeurs agrégés de l’enseignement secondaire qualifié 1er grade. Les concours auront lieu au mois de février, mars et avril. Les postes budgétaires attribués au ministère dans le cadre du projet de loi de Finances 2022 ne sont que de 344 parmi les 26.860 postes proposés par le gouvernement.

L’opinion

Bilan mitigé de la tutelle sur les accords de libre-échange

Alors que le déficit commercial du Maroc dépasse les 136 MMDH, la question des accords de libre-échange est de nouveau remise sur la table au Parlement. Lors de sa première intervention en séance plénière en tant que ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour a dressé le bilan desdits accords à l’origine d’un déficit chronique de la trésorerie du Royaume. Toutefois, les balances commerciales bilatérales ne sont pas toujours suffisantes pour évaluer les effets d’un accord commercial. Si le libre-échange a accablé le pays ces dernières années, il n’en demeure pas moins qu’il est également porteur d’avantages importants sur les exportations marocaines, mais aussi sur les investissements étrangers, qui sont passés de 97 milliards dans les années 90 à 350 milliards en 2020.

Libération

Une nouvelle stratégie de financement s’impose pour le trésor

La directrice du Trésor et des finances extérieures, Faouzia Zaaboul, a appelé à la définition d’une nouvelle stratégie de financement qui serait à même d’impacter la croissance potentielle. S’exprimant lors d’une table ronde sur les politiques financières publiques stratégiques, tenue dans le cadre de la 14ème édition du Colloque international sur les finances publiques (CIFP), Zaaboul a précisé que le financement par la dette ne devrait concerner que les projets qui ont « un impact direct sur le niveau de la croissance potentielle ». « Bien que notre dette reste soutenable, la vigilance doit rester de mise, car nous avons dépassé le seuil de référence du ratio dette/PIB des pays émergents, fixé à 70% », a-t-elle relevé.

Hassan Boubrik plaide pour une réforme « paramétrique » du régime de la CNSS

Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Hassan Boubrik, a souligné la nécessité de mettre en œuvre une réforme « paramétrique » du régime de la CNSS des salariés du secteur privé, et ce pour un meilleur équilibre technique. « Il s’agit de repousser l’âge de la retraite, augmenter la cotisation et revoir les règles de calcul des annuités », a précisé Boubrik qui s’exprimait lors d’une table ronde organisée dans le cadre de la 14ème édition du Colloque international sur les finances publiques (CIFP).

Al Massae

Tourisme: Les recettes en hausse de 202%

Les recettes touristiques se sont élevées à 15,9 milliards de dirhams (MMDH) au titre du troisième trimestre de 2021, en hausse de 202% par rapport au T3-2020, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). Ces recettes demeurent, toutefois, en baisse de 40,2% comparativement à la même période de l’année 2019, relève la DEPF dans sa note de conjoncture de novembre 2021. Compte tenu de ces évolutions, le repli, en glissement annuel, de ces recettes s’est atténué à -6,1% au titre des neuf premiers mois de 2021, après -58,1% au S1-2021. Comparées à leur niveau à fin septembre 2019, elles ont reculé de 58,9%.

Énergie électrique: Hausse de la production de 6,2% à fin septembre

La production de l’énergie électrique s’est renforcée de 6,2% au terme des neuf premiers mois de 2021, après une baisse de 4,6% un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). Cette évolution s’explique par la hausse de la production privée de 5,8%, de celle de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) de 9,5% et de celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 de 2,8%, précise la DEPF dans sa note de conjoncture de novembre 2021, faisant état de la poursuite d’une évolution favorable des indicateurs du secteur de l’énergie électrique à fin septembre 2021 avec un accroissement notable par rapport à leur niveau pré-crise au titre du troisième trimestre.

Al Alam

Le Maroc parie sur le traitement molnupiravir pour lutter contre les symptômes du Covid 19

Dans le cadre de sa politique visant à développer une approche thérapeutique, le Maroc parie sur ce traitement récemment développé par le laboratoire américain Merck pour combattre les symptômes du Covid-19, sur fond de l’apparition de plusieurs variants plus mortels. Le molnupiravir a été approuvé après des études ayant montré une réduction de 50 % du risque d’hospitalisation et de décès. Il agit contre le virus en réduisant sa capacité à se multiplier. Pfizer a de son côté annoncé le succès de son essai de pilule anti-Covid: le paxlovid, qui serait efficace à environ 90 % pour prévenir le risque d’hospitalisation et de décès, selon Tayeb Hamdi, médecin chercheur en politiques et systèmes de santé.