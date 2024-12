Une nouvelle génération d’infrastructures au Maroc ; 7 milliards d’euros pour les énergies renouvelables ; Les réserves des barrages ralentissent ;Mise en œuvre des peines alternatives ; Marrakech-Safi: poursuite de la dynamique économique… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mercredi :

Le Matin

Le Maroc investira 7 milliards d’euros pour ajouter 7 GW d’énergies renouvelables d’ici 2030

Le Maroc prévoit d’investir plus de 7 milliards d’euros pour ajouter 7 gigawatts de capacité en énergies renouvelables d’ici 2030. Afin d’accompagner cette accélération de la transition énergétique, plus de 50 milliards de dirhams seront consacrés au renforcement du réseau électrique national. La part des énergies renouvelables dans le mix électrique devrait dépasser l’objectif de 52% dès 2027, pour atteindre plus de 60% à l’horizon 2030, selon les annonces de la ministre Leïla Benali et du DG de l’ONEE, Tarik Hammane, lors de la 9e édition du Colloque X- Maroc, organisée à Casablanca.

En 3 mois, les réserves des barrages ont à peine augmenté de 1 milliard de m³

Au cours des trois derniers mois, les barrages du Maroc ont enregistré des apports en eau d’environ 1,07 milliard de mètres cubes, témoignant des défis persistants liés à la gestion des ressources en eau dans le pays. Ce volume reste insuffisant face aux besoins croissants, dans un contexte marqué par un déficit pluviométrique et des épisodes de sécheresse récurrents.

L’Opinion

Akhannouch promet une nouvelle génération d’infrastructures

Dans le cadre des préparatifs de la Coupe du Monde 2030, le Maroc s’emploie déjà à évaluer et à accélérer le développement de ses infrastructures de base afin de les adapter à la demande croissante prévue à cette occasion. Invité à la séance mensuelle d’évaluation de politiques publiques en la matière à la Chambre des Représentants, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a dressé un état des lieux des infrastructures clés du Royaume tout en faisant le point sur les projets en cours dans divers secteurs, notamment les infrastructures routières et aéroportuaires ou encore numériques. Lesquels sont développés de sorte à soutenir la réussite de cet événement sportif majeur qui constitue, selon Akhannouch, un levier de développement économique et social inédit.

Peines alternatives: pour une application saine et juste de la nouvelle loi

Le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du ministère public, El Hassan Daki, a adressé une circulaire aux procureurs et procureurs généraux, appelant à la mise en œuvre optimale de la loi n°43.22. Entré en vigueur en août, le texte de loi vise à diversifier l’approche punitive à l’encontre du crime, en mettant en place des choix législatifs alternatifs et variés permettant d’éviter et de dépasser la privation de liberté. Ce chantier nécessite, cependant, un coup de pouce au niveau des tribunaux, où l’usage des peines alternatives fait encore défaut. C’est dans ce sens que la circulaire de Daki souligne la nécessité pour les magistrats du ministère public de contribuer à la mise en œuvre saine et juste de la loi.

Al Alam

Augmentation du débit de transfert d’eau à 45 m³/s pour atteindre 800 millions de m³/an en eau transférée

Pour renforcer les infrastructures hydrauliques de notre pays, le Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027 (PNAEPI 20-27), accorde une attention particulière à l’interconnexion entre les bassins hydrauliques, tels que la liaison des bassins du Sebou, du Bouregreg et Oum Er-Rabia, où la tranche d’urgence de transfert de l’eau a été achevée avec un débit initial de 15 m³/s, et a commencé à être exploitée en août 2023. Après le grand succès dans la réalisation de tous les objectifs du transfert d’urgence, il est prévu de commencer à mettre en œuvre des phases supplémentaires pour augmenter le débit et assurer une distribution équilibrée de l’eau. Ces étapes restantes se traduisent par l’augmentation du débit entre les bassins du Sebou et du Bouregreg à 45 m³/s, portant la quantité moyenne d’eau transportée entre les deux bassins à environ 800 millions de m³/an.

Al Akhbar

Béni Mellal: arrestation d’un individu faisant l’objet de quatre avis de recherche au niveau national

Les éléments de la Brigade anti-gangs relevant de la préfecture de police de Béni Mellal ont arrêté, mardi matin, un individu faisant l’objet de quatre avis de recherche au niveau national, pour des affaires relatives au trafic de drogue et de psychotropes, a-t-on appris de source policière. Afin de neutraliser le danger représenté par le prévenu, un élément de la Brigade anti-gangs a brandi son arme de service dans un contexte de résistance et de refus d’obtempérer manifestés par l’individu en question, provoquant le tir accidentel d’une balle qui a touché à la poitrine un autre policier participant à l’intervention. Le policier blessé, un gardien de paix au sein de la Brigade anti-gangs, est décédé dès son transfert à l’hôpital.

Les Inspirations éco

Marrakech-Safi: la dynamique économique toujours sur la pente ascendante

Grâce à une déclinaison engagée de la stratégie nationale de développement de l’investissement privé, ainsi qu’un accompagnement institutionnel performant, la région Marrakech-Safi se positionne comme un pôle d’attractivité économique, touristique et industrielle, à la veille de grands événements mondiaux que le Royaume s’apprête à abriter. Ainsi, durant les onze premiers mois de 2024, 635 nouveaux projets ont été approuvés, soit une augmentation de 51% par rapport à 2023. Ces projets représentent un investissement total de 93,4 milliards de dirhams, avec la création prévisionnelle de 21.266 emplois, marquant une hausse de 14% par rapport à la même période de 2023. Le secteur du tourisme domine avec 308 projets représentant près de 48% des emplois prévus, notamment grâce à des initiatives structurantes ayant bénéficié des incitations de la nouvelle charte d’investissement.

Al Alam

Augmentation du débit de transfert d’eau à 45 m³/s pour atteindre 800 millions de m³/an en eau transférée

Pour renforcer les infrastructures hydrauliques de notre pays, le Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027 (PNAEPI 20-27), accorde une attention particulière à l’interconnexion entre les bassins hydrauliques, tels que la liaison des bassins du Sebou, du Bouregreg et Oum Er-Rabia, où la tranche d’urgence de transfert de l’eau a été achevée avec un débit initial de 15 m³/s, et a commencé à être exploitée en août 2023. Après le grand succès dans la réalisation de tous les objectifs du transfert d’urgence, il est prévu de commencer à mettre en œuvre des phases supplémentaires pour augmenter le débit et assurer une distribution équilibrée de l’eau. Ces étapes restantes se traduisent par l’augmentation du débit entre les bassins du Sebou et du Bouregreg à 45 m³/s, portant la quantité moyenne d’eau transportée entre les deux bassins à environ 800 millions de m³/an.