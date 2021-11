Covid-19: l’amnistie sociale a peu accroché, Chakib Benmoussa relance le dialogue social sectoriel, Ouahbi veut restreindre la détention préventive, l’épuration des eaux usées, une alternative contre le stress hydrique dans la région d’Agadir, la relance des réformes nécessite une synergie public-privé… Voici les principaux titres de la presse nationale ce mercredi 17 novembre 2021:

L’Economiste

Covid-19: l’amnistie sociale a peu accroché

L’amnistie sociale n’a pas séduit beaucoup de monde. Sur un potentiel de 95.900 entreprises, 36% y ont adhéré. Le dispositif s’adressait surtout aux affiliés CNSS impactés par la pandémie Covid-19. Celui-ci annule les majorations de retard, astreintes et frais de recouvrement au profit des affiliés qui procèdent au paiement des créances relatives à la période remontant au mois de juin 2020 et antérieure de façon intégrale ou qui optent pour des facilités de paiement dans la limite de 60 mois. Ce sont donc 34.990 affiliés CNSS qui ont eu recours à cette mesure mise en place en pleine crise sanitaire, soit en septembre 2020 pour une année. Le montant en jeu est de 5,9 milliards de DH sur une créance globale de 11,52 milliards de DH. Sur les 34.990 affiliés, 11.185 ont choisi un paiement par acompte pour une créance totale de 5,11 milliards de DH.

Aujourd’hui Le Maroc

Chakib Benmoussa relance le dialogue social sectoriel

Les partenaires sociaux dans le secteur de l’éducation reprennent langue. En effet, le ministre de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, a reçu, mardi à Rabat, les syndicats les plus représentatifs pour des discussions sur l’élaboration “d’une feuille de route commune” sur les questions prioritaires se rapportant à la situation de l’enseignement public et aux revendications sociales. Cette première rencontre, qui intervient après une précédente prise de contact, inaugure une série de rencontres avec l’ensemble des syndicats disposant d’une représentation dans le secteur, dans le but de “parvenir à une feuille de route commune et réaliser l’objectif d’une renaissance éducative s’articulant autour de la qualité de l’enseignement et d’une gouvernance rationnelle”, a souligné Benmoussa.

L’Opinion

Ouahbi veut restreindre la détention préventive

Lundi, le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi a annoncé aux députés que le texte portant modification du code de procédure pénale est prêt et il ne reste que quelques retouches finales avant de l’envoyer au Secrétariat général du gouvernement. Après avoir retiré le texte de la réforme du Parlement, le ministère s’apprête à achever les modifications vendredi prochain. Le texte prévoit plusieurs changements importants dans la procédure pénale, jugée trop rigide et inadaptée à la réalité de la criminalité et la lutte contre la délinquance. La réforme prévoit l’introduction des peines alternatives pour limiter le recours excessif à la détention et à l’application des peines privatives de liberté.

Grand Agadir: épuration des eaux usées, une alternative contre le stress hydrique

Le recours aux eaux non conventionnelles, notamment la réutilisation des eaux usées épurées, s’avère une alternative innovante pour contribuer à la préservation de l’équilibre hydrique au niveau de cette partie du territoire national. La Régie Autonome Multi-Services d’Agadir (RAMSA) ambitionne d’atteindre un taux de valorisation des eaux usées épurées de 60% à l’horizon de 2025, a indiqué Abdelhak El Mansour, chef de service des études et programmation au sein de cet établissement. Dans ce cadre, la RAMSA a mobilisé des investissements importants pour la collecte, le transfert et le traitement des eaux usées en vue de leur réutilisation.

Libération

La relance des réformes nécessite une synergie public-privé

La relance des réformes au Maroc nécessite une synergie entre les secteurs public et privé, a affirmé, lundi à Rabat, Larabi Jaïdi, senior fellow au Policy Center for the New South (PCNS). « Un point partagé largement dans les analyses est celui du défaut de coordination des politiques publiques, ce qui fait en sorte que l’impact de l’ensemble des réformes est relativement amoindri. Ceci pose aujourd’hui de nouveau, la question de comment relancer les réformes en allant vers une approche synergie entre le public et le privé, qui sont les acteurs de la décision », a-t-il dit lors de la 1ère session du cycle de conférences « Regards croisés sur la mise en œuvre du Nouveau modèle de développement (NMD) ».

Al Ahdath Al Maghribia

Protection sociale : la première étape pour le nouveau gouvernement

Près d’un mois après avoir obtenu la confiance de la Chambre des représentants, le gouvernement Akhannouch inaugure mercredi l’ouverture du dossier de la «protection sociale », qui demeure la pierre angulaire du mandat actuel du gouvernement, qui a signé le contenu de ce plan stratégique à travers 3 étapes gouvernementales et parlementaires. Le gouvernement va commencer, lors de son conseil de gouvernement hebdomadaire, à poser les premiers jalons de la mise en œuvre du plan en examinant six décrets relatifs à la protection sociale. Dans le même contexte, les premières séances parlementaires consacrées au chef de gouvernement seront consacrées à la fin de ce mois au même sujet et avec un seul point à l’ordre du jour: la Politique sociale de l’État.