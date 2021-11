Le « grand retour » des opérations de privatisation, le Maroc importe l’équivalent de 8,3 dollars de dispositifs médicaux par habitant, Abdelatif Ouahbi s’attaque au dossier du mariage des mineurs, la RAM digitalise les opérations d’importation, les prêts Intilaka créeront 67.500 postes d’emploi, baisse de 1,1% de l’IPC Al Hoceima…Voici les principaux titres de la presse nationale ce mardi 9 novembre 2021 :

L’Economiste

Le « grand retour » des opérations de privatisation

Après une pause, le ministère des Finances veut relancer les opérations de transfert au privé. En effet, dans le Projet de loi de finances pour 2022, il a inscrit des recettes destinées au budget général de l’ordre de 8 milliards de DH. 3 milliards de DH proviendraient des cessions d’actifs et 5 milliards de DH au titre de la privatisation. Ces 5 milliards de DH ne représentent que 50% du montant total des recettes de privatisation. Car, la moitié du produit de la vente ira dans les caisses du Fonds Hassan II pour le développement économique et social, conformément à la réglementation en vigueur.

Méthane généré par les vaches: Un produit marocain réduit les émissions de 30%

A l’heure où les décideurs de la planète s’engagent à réduire leurs émissions de méthane de 30% d’ici 2030 (COP26 à Glasgow), un chercheur marocain détient une partie de la solution. Adnane Remmal, chercheur de renommée internationale, professeur à la faculté des sciences de Fès, a récemment développé un additif alimentaire destiné aux ruminants. L’un de ses principaux avantages: diminuer les rejets de méthane, ce gaz puissant à effet de serre 25 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone.

Aujourd’hui le Maroc

Le Maroc importe l’équivalent de 8,3 dollars de dispositifs médicaux par habitant

Selon un rapport d’Oxford Business Group sur les opportunités d’investissement dans le secteur de la santé en Afrique de l’Ouest en se focalisant sur le Maroc et les dispositifs médicaux en Afrique de l’Ouest, le secteur des équipements médicaux a été estimé à 3 milliards DH en 2019 dont 60-70% sur appels d’offres publics. Le secteur affiche un taux de croissance annuel de 7-10%. Cela dit, cette activité a longtemps été marquée par une dépendance à l’import – 303 millions de dollars en 2019, selon l’International Trade Center. Le Maroc se fournit essentiellement en Allemagne, en Chine et aux États-Unis. La répartition des importations marocaines des dispositifs médicaux montre que les instruments pour la médecine, la chirurgie, le dentaire ou vétérinaire occupent la part la plus importante avec 55%.

Le Matin

Sahara: La Grenade affirme son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie.

La Grenade a réaffirmé, à New York, son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie comme solution pour résoudre le différend régional autour du Sahara marocain. S’exprimant devant la 4ème Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, le représentant de La Grenade a tenu à rappeler que le Conseil de sécurité a salué les efforts « crédibles » du Maroc visant à trouver une solution au conflit artificiel sur le Sahara. Il a également exprimé le soutien continu de son pays au processus politique mené sous les auspices « exclusifs » du Secrétaire général des Nations Unies visant à aboutir à une solution politique « juste, durable, mutuellement acceptable et de compromis » à ce différend, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

L’opinion

Abdelatif Ouahbi s’attaque au dossier du mariage des mineurs

Très attendue, la réforme du Code pénal et du Code de la famille devrait faire partie des dossiers chauds de cette mandature. Durant la législature précédente, les divergences entre certains partis ont sabordé la mise en œuvre d’une réforme qui aurait pu répondre à plusieurs problématiques sociétales, notamment celle du mariage des mineurs. Cet état de fait, qui perdure malgré les avancées historiques de la refonte de la Moudawana en 2004, requiert une réponse définitive. C’est ce que prépare actuellement le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi qui a annoncé qu’un projet de modification du Code de la famille est en cours de préparation. La réforme devrait réexaminer le pouvoir d’appréciation des juges et la possibilité de relever l’âge légal du mariage à 18 ans.

La RAM digitalise les opérations d’importation

Royal Air Maroc (RAM) a annoncé lundi l’automatisation de la délivrance des Bons de Sortie et ce, dans le cadre de la poursuite de la digitalisation de ses opérations à l’import avec le guichet unique national des procédures du commerce extérieur (PortNet). « Dans le cadre de la digitalisation des opérations à l’import, Royal Air Maroc, l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) et le Guichet Unique PortNet poursuivent leur collaboration afin de faciliter les formalités et procédures administratives au bénéfice des professionnels clients de la Compagnie Nationale », indique RAM dans un communiqué.

Libération

Baisse de 1,1% de l’IPC Al Hoceima

L’Indice des prix à la consommation (IPC) à Al Hoceima a enregistré, au cours du mois de septembre dernier, une baisse de 1,1%, par rapport au mois précédent, et une hausse de 1,6% en glissement annuel. Les prix des produits alimentaires ont diminué de 2,3% en septembre dernier par rapport à un mois auparavant, en raison de la baisse des prix des « Poisson et fruits de mer » de 12,9%, des « Fruits » de 4,6%, des « Légumes » de 1,8%, des « Viandes » de 0,9%, des « Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes » de 0,4% et des « Produits alimentaires non classés ailleurs » de 0,3%, indique un communiqué de la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP).

Al Bayane

L’agence Tass: « la volonté du Maroc de trouver une solution politique à la question du Sahara »

L’agence de presse russe Tass a repris, dimanche, de larges extraits du discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’anniversaire de la Marche Verte et souligné la volonté du Maroc de trouver une solution politique à la question du Sahara. « SM le Roi Mohammed VI s’est engagé à trouver une solution politique pacifique à la question du Sahara sous les auspices des Nations Unies », écrit TASS.

Investissement: Le Maroc, l’une des destinations les plus attrayantes au monde

Le Maroc est l’une des destinations d’investissement les plus attrayantes au monde, ce qui confirme sa position de porte d’entrée en Afrique grâce à sa compétitivité, son hub financier et ses plus de 54 accords de libre-échange, a affirmé le Président du Conseil d’affaires Maroc-Israël, Steve O’Hana. Intervenant lors d’un webinaire co-organisé par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Israeli Employers Business Organization (IEBO), O’Hana a mis en avant le développement qu’a connu le Maroc durant ces deux dernières décennies à même de devenir une destination d’investissement des plus attrayantes au monde selon les rapports internationaux. Le Président du Conseil d’affaires Maroc-Israël a également salué les réformes engagées par le Royaume sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, en vue de promouvoir le cadre macroéconomique.

Al Massae

Evénements de Gdim Izik : La coordination des familles et amis des victimes commémore leur mémoire

La coordination des familles et amis des victimes des événements de Gdim Izik commémore lundi le 11ème anniversaire de la tragédie ayant suivi le démantèlement pacifique du camp de Gdim Izik, près de Laâyoune, qui a été pris en otage par des criminels à la solde du front séparatiste, en faisant onze morts dans les rangs des Forces auxiliaires, de la Gendarmerie royale et de la Protection civile. La Coordination indique dans un communiqué que ces événements demeurent gravés dans la mémoire des familles des victimes de ces crimes odieux, qui témoignent de la cruauté et du caractère sanglant et inhumain de leurs auteurs et de leurs complices. À cet égard, ajoute la même source, la coordination se remémore des sacrifices des 11 martyrs du devoir national, et des autres victimes qui ont été blessés et qui ont souffert de troubles psychologiques suite à ces agressions n’ayant épargné les dépouilles des victimes, souillées par des séparatistes, affirmant toutefois que le déroulement du procès dans son volet pénal a respecté toutes les garanties d’un procès équitable.

Province de Midelt : lancement et inauguration de plusieurs projets de développement

Plusieurs projets de développement à caractère socio-économique ont été lancés ou inaugurés dans la province de Midelt à l’occasion du 46ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte. Touchant les domaines notamment de la santé, l’éducation, les infrastructures routières et le sport, ces projets ont été lancés et inaugurés en présence du gouverneur de la province de Midelt, Mustapha Ennouhi, ainsi que de plusieurs responsables locaux civils et militaires. Dans la commune d’Er-Rich, il a été procédé ainsi à l’inauguration d’un centre d’hémodialyse, aménagé grâce à une enveloppe budgétaire de près de 2,5 millions de DH, dans le cadre d’un partenariat entre l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), ainsi que la province, le Conseil provincial et la délégation de la Santé de Midelt.

Al Ahdath Al Maghribia

Serghini: les prêts Intilaka créeront 67.500 postes d’emploi

Depuis le lancement du programme « intilaka » en février 2020, en exécution des Hautes Directives Royales, une large catégorie d’entrepreneurs, souffrant des difficultés pour bénéficier du financement, notamment les jeunes porteurs de projets, les auto-entrepreneurs et les travailleurs dans le secteur informel, ont créé leurs propres entreprises, a indiqué Hicham Zenati Serghini, Directeur général de la Société nationale de Garantie et de financement de l’entreprise, portant la marque « TAMWILCOM ». Ainsi, jusqu’à fin septembre 2021, les banques ont accordé des financements d’une valeur de plus de 5,8 milliards de dirhams au profit de plus de 24.260 entreprises, ce qui permettra de créer plus de 76.500 emplois. Concernant la répartition de ces prêts selon les secteurs économiques, il a indiqué dans une interview au journal, que 28% sont accordés au secteur commercial, suivi par le secteur agricole 25%, puis le secteur industriel avec 13%.

Al Alam

Région TTA: Presque la moitié des femmes ont subi une violence conjugale (HCP)

Presque la moitié des femmes ont subi une violence conjugale, et 3 filles et femmes sur 10 une violence dans un contexte hors-conjugal, au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, selon la Direction régionale du Haut Commissariat au Plan (HCP). Les résultats de l’enquête, réalisée entre février et juillet 2019, affirment que 602.000 femmes âgées de 15 à 74 ans ont subi au cours des 12 mois précédant l’enquête une violence conjugale, soit un taux de prévalence de 49% contre 46,1% au niveau national (52,5% en urbain et 42,8% au rural). Ces chiffres ressortent de la deuxième « Enquête nationale sur la violence à l’encontre des femmes et des hommes au Maroc » en 2019, qui vise à examiner le phénomène de la violence basée sur le genre dans sa globalité: ses déterminants, sa prévalence, ses formes, ses contextes, ses répercussions, les attitudes à son égard et les perceptions qu’on en fait.