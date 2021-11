Maroc Le Jour

Assa-Zag : partenariat de 32,6 millions DH pour la réalisation du programme de mise à niveau d’Al Mahbass

Un accord de partenariat portant sur une enveloppe budgétaire de 32,6 millions DH a été signé, jeudi à El Mahbass, entre l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume (APDS), la province d’Assa-Zag, le conseil provincial d’Assa-Zag et la commune d’Al Mahbass, en vue de financer et réaliser le programme de mise à niveau de cette commune rurale, située à 170 km de la ville d’Assa. L’accord a été signé par le gouverneur de la province d’Assa-Zag, Youssef Khayer, le Directeur général de l’APDS, Jabrane Reklaoui, le président du Conseil provincial d’Assa-Zag, Rachid Tamek, et la présidente du conseil communal d’Al Mahbass, Fatiha Lhamami.

Al Massae

Expert : le projet de loi de finances 2022 dénote austérité et croissance

Hicham Attouch, enseignant chercheur à la Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de l’Université Mohammed V de Rabat, a affirmé que le projet de loi de finances pour 2022 dénote de l’austérité, mais vise également la croissance. Il cherche à augmenter les dépenses d’investissement de l’ordre de 245 milliards de dirhams, mais comporte aussi des mesures en faveur de la demande, et plusieurs autres procédures fiscales. Ce texte est le cadre dans lequel un ensemble de lois-cadre seront mises en œuvre, telles que la loi-cadre 69.19 sur la réforme fiscale et la loi-cadre 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique.