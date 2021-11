Les stations-service piégées par la flambée des prix, PLF: l’Alliance des économistes istiqlaliens monte au créneau, en matière d’éducation, le gouvernement œuvre à accélérer la cadence, transports touristiques: les professionnels montent au créneau et ciblent Rabat, le Maroc offre un potentiel énorme d’investissement pour les opérateurs économiques flamands, la CGEM s’allie au patronat portugais pour mettre en place un Conseil économique… Voici les principaux titres de la presse nationale ce mardi 23 novembre 2021 :

L’Economiste

Les stations-service piégées par la flambée des prix

Depuis quelques semaines, les stations-service subissent de plein fouet la flambée des prix. Celle-ci entraîne systématiquement une hausse de leur chiffre d’affaires. Ce qui met à mal la situation financière de bon nombre de stations déficitaires car elles restent tout de même redevables de la cotisation minimale. Or, cet impôt minimum est calculé sur le chiffre d’affaires, qui se trouve artificiellement gonflé par l’envolée des prix pendant que la marge bénéficiaire reste fixe.

PLF: l’Alliance des économistes istiqlaliens monte au créneau

Le taux de croissance retenu (3,2%) est aligné sur ceux des années précédant la crise. Il n’est annonciateur ni de rupture par rapport au passé ni de signaux suffisamment positifs aux opérateurs économiques. Il s’agit de l’une des principales critiques de l’Alliance des istiqlaliens vis-à-vis du projet de loi de Finances. Celle-ci reproche au gouvernement le défaut d’annonce d’un taux de croissance ambitieux de croissance hors agriculture. Or cela aurait été «plus stimulant pour les opérateurs économiques devant s’inscrire dans une logique collective de relance. Si elle écarte le terme «austérité», l’Alliance insiste sur la réalisation effective des investissements publics, prévus dans le projet de loi de finances, en particulier ceux ayant un impact immédiat et direct sur la relance de la croissance économique et la création d’emplois. Elle « attire l’attention » du gouvernement sur la nécessité d’introduire des amendements permettant de protéger davantage le pouvoir d’achat des citoyens.

Aujourd’hui le Maroc

Une sortie imminente sur le marché international ?

Une sortie internationale pour le Maroc sur le marché financier est aujourd’hui envisageable. Le débat a été relancé il y a quelques jours par des acteurs nationaux. Attijari Global Research (AGR) affirme que le besoin de financement brut du Trésor d’ici la fin de l’année 2021 devrait s’établir à 48,2 milliards de dirhams (MMDH). Une partie de ce besoin pourrait être satisfaite sur le marché international. La même source estime que plus que la moitié des besoins de financement du Trésor durant le quatrième trimestre 2021 devraient provenir des financements extérieurs, faisant savoir que selon leurs différents échanges, les investisseurs «semblent anticiper une nouvelle sortie à l’international du Trésor d’ici la fin de l’année».

L’Opinion

Education: le gouvernement œuvre à accélérer la cadence

Le ministre de l’Education nationale, Chakib Benmoussa, a indiqué que son département oeuvre à accélérer la cadence pour atteindre le tournant décisif d’un enseignement de qualité. En réponse à une question orale à la Chambre des Représentants, il a fait savoir que le ministère de tutelle s’emploie à concrétiser l’objectif de qualité, en axant ses interventions sur l’amélioration de deux indicateurs essentiels, à savoir la réduction de la déperdition scolaire et l’amélioration de la maîtrise des compétences de base et des acquis scolaires.

Transports touristiques: les professionnels montent au créneau et ciblent Rabat

Les professionnels des transports touristiques comptent organiser des manifestations à Rabat afin de pousser les autorités compétentes à répondre à leurs doléances. Si les transporteurs touristiques sont si déterminés à reprendre le chemin de la protestation, c’est parce qu’ils se sentent frustrés de ne pas entrevoir une lueur d’espoir quant à la fin de leur détresse. Ces derniers ont adressé un avis au ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit, notant que les professionnels des transports touristiques défileront dans plusieurs villes du Royaume et qu’une marche sur Rabat serait envisageable si leurs revendications continuent à être ignorées. Les transporteurs touristiques font face à une crise financière sans précédent, de nombreuses sociétés se sont trouvées en situation de défaut de paiement de leurs échéances bancaires à cause de l’arrêt de leur activité. Ils réclament une intervention de L’Etat pour sortir de cette crise qui dure depuis plus d’une année.

Le Matin

Guelmim : hausse de 1,1 %de l’IPC en octobre dernier

L’indice des prix à la consommation (IPC) à Guelmim a atteint le niveau de 107.8 au terme du mois d’octobre dernier, inscrivant ainsi une hausse de 1.1% par rapport au mois précédent. Selon une note du Haut Commissariat au Plan (HCP), l’indice des prix du mois d’octobre 2021 a connu une augmentation de 1.5% par rapport au même mois de l’année 2020. Et de préciser ainsi que l’indice des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisés a connu une hausse de 1.4% entre septembre et octobre 2021. Cette hausse concerne principalement les prix des légumes de 8.5%, des viandes de 2.6%, des pains et céréales de 1.6% et des produits alimentaires de 0.8%. En revanche, les prix des fruits ont inscrit une baisse de 5.3% durant la même période, ajoute la même source.

Libération

Le Maroc offre un potentiel énorme d’investissement pour les opérateurs économiques flamands

Le Maroc offre un potentiel énorme d’investissement pour les opérateurs économiques flamands, a souligné vendredi soir à Gand, l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur. Lors d’une cérémonie de présentation du consul honoraire du Royaume du Maroc en Flandre Daniel Termont à la communauté des affaires, aux hommes politiques, à la société civile et aux milieux culturels au siège de l’hôtel de ville de Gand, Ameur a mis en avant les atouts de stabilité politique, de résilience économique et de diversité culturelle qui distinguent le Maroc dans toute la région sud de la Méditerranée. Autant de facteurs, a affirmé l’ambassadeur, qui encouragent les investisseurs étrangers à venir nombreux s’installer au Maroc.

Al Bayane

Maroc/Portugal: La CGEM s’allie à la CIP pour mettre en place un Conseil économique

Une convention de coopération portant sur la mise en place d’un Conseil Économique Maroc-Portugal (CEMP) a été signée, lundi à Casablanca, entre la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et la Confédération des Entreprises du Portugal (CIP). Paraphée par le président de la CGEM, Chakib Alj, le secrétaire d’État à l’internationalisation au ministère des Affaires Étrangères du Portugal, Eurico Brilhante Dias et le vice-président de la CIP, Armindo Monteiro, cette convention vise à donner une impulsion accélératrice des relations économiques entre le Maroc et le Portugal. En vertu de ladite convention, les parties concernées ont décidé de hisser le niveau de coopération vers un partenariat économique avancé ayant pour objectif d’encourager le co-développement gagnant-gagnant au service des populations, de renforcer la coopération et diversifier les échanges, ainsi que de multiplier les investissements et de mettre en place des projets structurants dans les 2 pays.

Al Yaoum Al Maghribi

La MGPAP engagée en faveur de la mise en œuvre du chantier Royal de généralisation de la protection sociale (AG)

La Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques (MGPAP) a réitéré, samedi à Marrakech, son engagement inconditionnel en faveur de « la mise en œuvre du chantier Royal sociétal de grande envergure relatif à la généralisation de la protection sociale et de la couverture médicale ». Dans un communiqué final ayant sanctionné les travaux de la 73e Assemblée Générale Ordinaire de cette instance, la MGPAP, a fait part de « la mobilisation de l’ensemble des moyens humains, matériels et logistiques nécessaires afin de mettre en œuvre le chantier Royal sociétal de grande envergure relatif à la généralisation de la protection sociale et de la couverture médicale ».

Faouzia Zaaboul: Une nouvelle stratégie de financement s’impose

La directrice du Trésor et des finances extérieures, Faouzia Zaaboul, a appelé à Rabat, à la définition d’une nouvelle stratégie de financement qui serait à même d’impacter la croissance potentielle. S’exprimant lors d’une table ronde sur les politiques financières publiques stratégiques, tenue dans le cadre de la 14ème édition du Colloque international sur les finances publiques (CIFP), Zaaboul a précisé que le financement par la dette ne devrait concerner que les projets qui ont « un impact direct sur le niveau de la croissance potentielle ». « Bien que notre dette reste soutenable, la vigilance doit rester de mise, car nous avons dépassé le seuil de référence du ratio dette/PIB des pays émergents, fixé à 70% », a-t-elle relevé.

Al Ahdath Al Maghribia

Pas de vaccination des enfants de moins de 12 ans

Le comité scientifique s’est prononcé sur la question de la vaccination des enfants de moins de 12 ans, soulignant qu’aucune décision n’a été prise pour vacciner les enfants de moins de 12 ans et que toute autre décision ne sera prise qu’en fonction des données mondiales et nationales. Intervenant lors du colloque scientifique organisé par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, Amina Barakat, membre du Comité scientifique, a souligné que la décision de vacciner les enfants de plus de 12 ans a été prise après que des dizaines d’enfants ont été infectés et que 35 autres décédés, dont 20 cas lors de la vague du variant Delta, ce qui signifie qu’environ 60% des décès ont été enregistrés lors de la dernière vague épidémique.