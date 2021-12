Al Ahdath Al Maghribia

Lancement d’une mission de préfiguration de « Dar Tarikh al Maghrib »

La Fondation de l’Académie du Royaume du Maroc et l’Institut Royal pour la Recherche en Histoire du Maroc ont décidé de mettre en place une mission de préfiguration de la Maison d’histoire du Maroc (Dar Tarikh al Maghrib). « Suite à la publication de l’ouvrage intitulé +Pour une maison de l’histoire du Maroc+, et l’écho qu’il a suscité et qui confirme la forte demande sociale d’histoire, la Fondation de l’Académie du Royaume du Maroc et l’Institut Royal pour la Recherche en Histoire du Maroc ont décidé de publier une édition de poche de ce live et de mettre en place une mission de préfiguration de la Maison d’histoire du Maroc », indique un communiqué de la Fondation de l’Académie du Royaume du Maroc pour la coopération culturelle.

Bensaïd: Le Maroc soutient l’action culturelle arabe commune

Le Maroc s’est engagé, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans l’action culturelle arabe commune, aussi bien au sein de la Ligue des États arabes qu’à travers les structures de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), a affirmé le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd. Cet engagement s’est concrétisé, principalement, à travers l’activation des différents plans et stratégies culturels arabes, la mise en œuvre du contenu de la Décennie arabe des droits culturels 2018-2027 et la mise en œuvre des recommandations émises par les conférences et les séminaires liés aux domaines de la culture, des arts et du patrimoine, a déclaré Bensaid lors d’une intervention par vidéoconférence lors de la 22e session de la Conférence des ministres chargés des Affaires culturelles dans le monde arabe, organisée à Dubaï parallèlement à la première session de la Conférence de la langue arabe.

Al Yaoum Al Maghribi

Laktami: La gouvernance financière, un des fondements de l’Etat moderne

La gouvernance financière est devenue l’un des fondements de l’Etat moderne et de l’Etat de Droit, a affirmé, samedi à Marrakech, le président l’Ordre National des Comptables Publics (ONCP) du ministère de l’Economie et des Finances, Driss Laktami. S’exprimant à l’ouverture d’un séminaire de deux jours, organisé par l’ONCP sous le thème « La bonne gouvernance des finances publiques et son impact sur la cohésion sociale », à l’occasion de la célébration du 2ème anniversaire de la Journée nationale du comptable, Laktami a expliqué que la gouvernance est devenue un élément fondamental pour l’amélioration des taux de développement et le maintien de la stabilité de l’Etat.

Al Ittihad Al Ichtiraki

La 7è édition du Festival du cinéma de Benguérir en « format digital », du 19 au 22 décembre courant

La 7ème édition du Festival du cinéma de Benguérir (province de Rehamna) aura lieu du 19 au 22 décembre courant, en « format digital », sous le signe « le cinéma et les valeurs humaines universelles, la valeur de l’enracinement ». Organisée par l’association Panorama, avec le soutien du Centre Cnématographique Marocain (CCM), et en partenariat avec l’Institut spécialisé du Cinéma et de l’Audiovisuel (ISCA), cette édition rendra hommage à plusieurs figures cinématographiques marocaines, telles que le producteur Bouchta Ibrahimi, les acteurs Zhour Slimani et Rabie Kati, indique un communiqué des organisateurs.

Al Alam

DGSN: 1.425.102 individus déférés aux parquets

Dans un communiqué dressant son bilan au titre de l’année 2021, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a fait état de la programmation d’opérations qualitatives et intensives sur le terrain dans plusieurs grandes villes, ce qui a contribué à atteindre un taux de réprimande record (soit le nombre de résolution des crimes), dépassant cette année 95% de l’apparence générale du crime et 80% dans les crimes associés à la violence. En chiffres, les services de la Sureté nationale ont traité, au cours de cette année, 1.153.741 affaires ayant abouti à l’arrestation et la présentation de 1.425.102 individus devant les différents parquets généraux, soit une augmentation d’environ 43% du nombre de personnes déférées devant la justice et de 36% du nombre de personnes recherchées et interpellées, en comparaison avec l’année précédente qui a été marquée par l’application des mesures de confinement sanitaire.