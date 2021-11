En matière de recherche, le Maroc dans la course pour le plus grand programme au monde, système de santé: la réforme pour bientôt, la fonction publique hospitalière arrive, la mortalité routière en hausse de 21% en août 2021, le Conseil présidentiel libyen salue le « grand rôle » de SM le Roi dans le règlement du conflit inter-libyen, RAM reliera Casablanca à Dubaï dès le 19 décembre, Le Maroc, un modèle pour les pays africains en matière d’énergies renouvelables, BAM: le rythme de progression annuelle des créances en souffrance, s’élève à 7,1%, La BAD accorde un prêt de plus de 114 M€ au Maroc pour soutenir l’agriculture…, voici les titres de la presse nationale ce mardi 2 novembre 2021.

L’Economiste

Recherche: le Maroc dans la course pour le plus grand programme au monde

Le Maroc ambitionne de figurer, pour la première fois, sur la liste des pays associés au programme Horizon Europe 2021-2027 pour la recherche et l’innovation, le plus grand jamais lancé par l’Union Européenne. L’obtention du statut de pays associé « permettra aux structures de recherche marocaines, qu’elles soient publiques, privées ou associatives, d’accéder à l’ensemble des appels à projets lancés dans ce cadre, et de participer aux évaluations des propositions soumises à ce titre », explique Anas Bennani, négociateur en chef du Maroc pour ce méga programme. Ce statut leur permettra, de même, de “coordonner des projets de recherche” et de « participer aux activités des institutions de recherche européennes, notamment le Conseil européen de l’innovation”, a-t-il souligné dans un entretien au journal.

Système de santé: la réforme pour bientôt

La pandémie a montré l’ampleur des multiples faiblesses et défaillances du système de santé. Un diagnostic qui dicte une réforme en profondeur, dont le projet de loi est fin prêt. La refonte de ce système, qui sera prochainement soumis au parlement, vise l’amélioration de l’offre de soins et la révision de la politique des médicaments. Au menu également, la valorisation des ressources humaines, avec l’instauration d’une fonction publique médicale.

Aujourd’hui Le Maroc

La fonction publique hospitalière arrive

Alors que le Maroc est en plein chantier de généralisation de la couverture médicale, les responsables sont dans une course contre la montre pour préparer le terrain à un véritable big bang concernant le recrutement du personnel hospitalier. Dans ce sens, Fouzi Lekjaâ, ministre délégué chargé du budget, a souligné devant les députés de la commission chargée des finances et du développement économique, la nécessité de ne plus traiter le médecin comme fonctionnaire ou salarié en particulier en ce qui concerne les indemnités. Il a évoqué à cet égard un projet de loi en préparation. Concrètement, les réflexions vont dans le sens de l’instauration d’une indemnisation au rendement où le médecin sera payé en fonction des nombres des actes médicaux effectués par mois dans un hôpital avec la fixation d’un plafond ou un seuil minimum.

La mortalité routière en hausse de 21% en août 2021

Selon le baromètre de l’Agence nationale de sécurité routière (NARSA) du mois d’août qui vient d’être validé lundi, 329 personnes sont mortes sur les routes. Ce chiffre a augmenté de 21% par rapport au mois d’août 2020, soit 57 tués de plus. Cela dit, en comparaison avec août 2019, le nombre de tués a baissé de 20,1%. Les modifications profondes des conditions de trafic au cours de l’année 2020 en raison de la crise sanitaire ont conduit la Narsa à prévoir, pour ses données 2021, une double comparaison avec les données 2020 et celles de 2019, année «avant crise sanitaire». En août 2021, on dénombre 9.492 accidents au niveau national, soit une hausse de 19,1% par rapport à août 2020 et de 4,8% par rapport à août 2019.

Le Matin

Le Conseil présidentiel libyen salue le « grand rôle » de SM le Roi dans le règlement du conflit inter-libyen

Le Conseil présidentiel libyen salue le « grand rôle » de SM le Roi dans le règlement du conflit inter-libyen. Le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Abdullah Allafi, a salué le « grand rôle » joué par SM le Roi Mohammed VI dans le règlement du conflit inter-libyen. « Les efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son soutien au projet de consensus entre toutes les parties libyennes depuis 2014, ont été couronnés par la signature de l’accord de Skhirat et la formation d’un conseil présidentiel », s’est réjoui le responsable dans un entretien accordé à la MAP en marge d’une visite en Tunisie. Abondant dans le même sens, il a mis l’accent sur le « rôle positif » que joue le Maroc depuis des années pour trouver une issue à la crise libyenne.

RAM reliera Casablanca à Dubaï dès le 19 décembre

Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, lundi, le lancement, à compter du 19 décembre prochain, d’une nouvelle ligne directe reliant Casablanca à Dubaï, à raison de trois fréquences par semaine. Les vols seront programmés au départ de Casablanca tous les mardis, jeudis et dimanches avec un décollage à 19h50 (heure du Maroc) et une arrivée à Dubaï le lendemain à 06H20 (heure locale), précise RAM dans un communiqué. Quant aux vols au départ de Dubaï, ils seront programmés tous les lundis, mercredis et vendredis, fait savoir la même source, notant que les vols décolleront à 08h20 (heure locale) pour une arrivée à Casablanca à 13h20.

Libération

Le Maroc, un modèle pour les pays africains en matière d’énergies renouvelables

Le Maroc est devenu un modèle pour les pays africains en matière d’énergies renouvelables et de développement durable, rapporte dimanche le journal sud-africain «The Citizen». Alors que l’Afrique du Sud s’efforce de trouver la meilleure voie à suivre pour la transition vers les énergies renouvelables, le Maroc, lui, se fait le champion de la révolution verte de l’Afrique et avait même inscrit le droit d’accès à l’énergie durable dans sa Constitution», écrit le journal dans un article intitulé «Les énergies renouvelables au Maroc : Une leçon ou deux pour l’Afrique du Sud». Notant que l’Afrique du Sud a failli de garantir un droit de l’homme aussi crucial à ses citoyens, il relève que les deux pays qui se situent littéralement presque aux antipodes géographiquement sur le continent, pourraient partager leurs expériences dans ce domaine.

Al Massae

BAM: le rythme de progression annuelle des créances en souffrance, s’élève à 7,1%

Selon Bank Al-Maghrib (BAM) le rythme de progression annuelle des créances en souffrance, s’est situé à 7,1% en septembre après 8,6% en août, notant que dans ces conditions, le taux des créances en souffrance s’est établi à 8,6%. Le crédit bancaire au secteur non financier s’est accru de 4,1% en septembre après une hausse de 3,5% un mois auparavant, ajoute la BAM dans ses indicateurs clés des statistiques monétaires de septembre 2021, précisant que cette évolution reflète la progression de 4,6% en septembre après 5,4% un mois plus tôt des prêts aux ménages et de 4,3% après 2,4% des concours aux sociétés privées.

La BAD accorde un prêt de plus de 114 M€ au Maroc pour soutenir l’agriculture

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé, mercredi, un prêt de plus de 114 millions d’euros (M€) en faveur du Maroc pour financer le Programme d’appui au développement inclusif et durable des zones agricoles et rurales (PADIDZAR). Ce nouveau projet d’adaptation climatique, qui constitue le premier financement axé sur les résultats dans le secteur agricole en Afrique du Nord, contribuera à renforcer la résilience de l’agriculture marocaine face aux effets du changement climatique afin d’améliorer les conditions de vie des populations rurales, indique la BAD dans un communiqué.