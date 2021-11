Un projet de loi adopté par le conseil de gouvernement régule l’autoproduction de l’électricité, le passage portuaire à l’import et à l’export intégralement dématérialisé à Tanger-Med, l’incitation fiscale prorogée à fin 2022 dans le secteur de l’emploi, la ministre du Tourisme prépare une étude sur la nouvelle stratégie du secteur, la 5e vague en Europe, menace le Maroc… Voici les principaux titres traités par la presse nationale ce mardi 16 novembre.

Aujourd’hui Le Maroc

Autoproduction de l’électricité : Comment ça va fonctionner

Pour encourager un maximum de personnes à s’impliquer, un projet de loi, qui vient d’être adopté par le conseil de gouvernement, prévoit plusieurs facilités. Les potentiels producteurs intéressés peuvent tout simplement déclarer à l’administration leur unité de production. Plus loin encore, les producteurs peuvent produire de l’énergie électrique au même endroit de la consommation finale ou même ailleurs. Cela dit, la loi impose aux intéressés de disposer d’un compteur intelligent. Le texte institue des redevances en cas de raccordement avec le réseau électrique national pour bénéficier des services de celui-ci.

Tanger Med: Le passage portuaire à l’import et à l’export intégralement dématérialisé

Tanger Med a annoncé, lundi, que les formalités du passage portuaire à l’import et à l’export pour les activités conteneurs et camions TIR sont entièrement dématérialisées, et ce à partir du 15 novembre courant. Dans un communiqué, Tanger Med précise que les opérateurs peuvent remplir les formalités du passage portuaire en ligne et déposer électroniquement tous les documents nécessaires auprès des services chargés de la gestion des activités Import-Export. Les utilisateurs peuvent accéder à ce service à partir du « Port Community System » de Tanger Med www.tangermedpcs.com.

L’Economiste

Emploi: l’incitation fiscale prorogée à fin 2022

Il a été décidé de proroger à fin 2022 la mesure sur le premier emploi des jeunes de moins de 35 ans. Le dispositif introduit par la loi de finances 2021 sera reconduit l’année prochaine. II s’inscrit naturellement dans le cadre du programme du nouvel exécutif, centré notamment sur la promotion de l’emploi. La mesure figurant déjà à l’article 247-XXXIII du code général des impôts consiste en l’exonération de l’impôt sur le revenu pendant 36 mois pour tout recrutement des jeunes de 35 ans au moins dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. L’exonération intervient pendant 36 mois à partir du premier salaire. Sont également ciblés les stagiaires inscrits à l’Anapec qui viennent d’achever la période de stage de 24 mois. La mesure cible les entreprises, les associations et les coopératives.

Tourisme: un plan de relance pour sortir enfin du tunnel

La ministre du Tourisme Fatéma-Zahra Ammor est sur le point de lancer une étude sur la nouvelle stratégie du secteur. C’est une nécessité après la fin de la vision de 2020 et qui prendra compte des conséquences de la crise de la Covid-19 ayant conduit d’importants changements, particulièrement sur les comportements des touristes et les recettes de voyages. Ammor a souligné dans sa présentation devant la Commission des secteurs productifs de la Chambre des représentants qu’au cours de l’année prochaine le ministère accompagnera certains établissements d’ hébergement hôtelier pour décrocher le label de bienvenue en toute sécurité (welcome safely). Sur le plan législatif, la ministre compte accélérer l’adoption des textes d’application pour la mise en œuvre des réformes relatives aux métiers du tourisme. Dans la même lancée, des mesures seront prises en vue de renforcer les capacités des opérateurs, en les encourageant à adhérer au site tourisme académy, à accélérer la réactualisation de la référence qualité dans le secteur, en partenariat avec l’institut national de normalisation.

L’opinion

5 ème vague en Europe, une menace pour le Maroc

La semaine dernière, l’Europe a enregistré près de 2 millions de cas, un nombre important qui est en augmentation de près de 99% par rapport à la semaine d’avant. Dans ce contexte, le Professeur Azeddine Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie de la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et membre du Comité technique et scientifique, a exprimé sur sa page Facebook, que «ce qui se passe au Danemark, en France et en Grande-Bretagne peut alerter sur ce qui pourrait se passer au Maroc». « Et comme je le répète toujours, la gestion proactive de la crise repose sur la lecture et la probabilité des pires scénarios», a-t-il indiqué. Concernant le nombre de nouveaux cas considérablement croissant en Europe, Ibrahimi qualifie cette vague de différente vu qu’«elle est la première vague du même variant, quelle est la première confrontation avec le virus sans mesures de précaution et qu’elle touche différents pays avec de grandes disparités dans les taux de personnes vaccinées, ce qui a à nouveau divisé l’Europe en deux camps», a-t-il précisé.

Maroc Le Jour

Rabita Mohammadia des oulémas: Deux nouveaux programmes pour immuniser les jeunes contre l’extrémisme

La Rabita Mohammadia des oulémas va lancer les programmes « Iqtidar » et « Atouni » dans le cadre de ses projets et programmes visant à immuniser toutes les catégories de la société, notamment les jeunes, contre les comportements dangereux, l’extrémisme à leur tête, a annoncé, samedi à Rabat, son secrétaire général, Ahmed Abbadi. Dans une déclaration à la presse en marge du 27è Conseil académique de la Rabita, Abbadi a souligné que cette session se tient dans la foulée de l’adoption par le Royaume du Nouveau modèle de développement qui édicte, entre autres, l’impératif d’attacher l’importance nécessaire au capital immatériel, humain tout particulièrement, à travers le développement des capacités.

Al Massae

Aéroport de Fès-Saïss: réunion d’urgence pour durcir les procédures d’arrivée

Selon des informations obtenues par le journal, une réunion d’urgence a été convoquée samedi dernier par les autorités compétentes, à laquelle ont participé des services de sécurité et de santé, des autorités locales et régionales ainsi que d’autres parties concernées. L’objectif de cette réunion était de se pencher sur les dispositions et les mesures préventives qui pourraient être prises à l’aéroport de Fès Saïss afin de freiner la propagation de l’épidémie de Coronavirus par les nouveaux arrivants dans le Royaume en provenance des pays étrangers. Cette réunion a débouché sur la décision de faire le test anti-covid-19 à tous les passagers venant de l’étranger avant de les autoriser à entrer sur le territoire national. Deux salles dans l’espace de l’aéroport ont été équipées à cet effet: une pour effectuer le test et une autre pour l’isolement si besoin est, selon des sources du journal.

Al Alam

Baraka donne le coup d’envoi de la réalisation de 11 grands barrages

Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a annoncé le lancement de la réalisation de 11 grands barrages d’une capacité de 4,25 milliards de mètres cubes par an, pour un coût total de 15,5 milliards de dirhams. La mise en œuvre de ce grand programme d’équipement vise à sécuriser la protection de l’eau pour plusieurs régions du Royaume, suivant l’approche que le Maroc a adoptée il y a des décennies. Répondant aux question des députés, Baraka souligné que le gouvernement s’emploie à améliorer la connaissance et l’exploration des eaux souterraines en construisant et en équipant des trous dans le cadre d’une enveloppe financière annuelle de plus de 100 millions de dirhams, notant que le ministère de l’Equipement et de l’Eau a adopté une nouvelle approche afin de réaliser des projets de petits barrages et de retenues collinaires afin d’appuyer le développement local.

Rissalat Al Oumma

Avec environ 1.300 étudiants, les Marocains en tête de liste des étudiants maghrébins aux USA

Le nombre d’étudiants marocains qui poursuivent des études supérieures dans les instituts et universités américains a enregistré, au cours de la dernière année universitaire, une baisse de 13,7% par rapport à l’année 2019-2020. Sur 2610 étudiants venant des pays de l’Afrique du Nord inscrits dans les universités américaines en 2020-2021, 1294 étudiants étaient des Marocains, suivis des Libyens (563), puis des Tunisiens (534) et enfin des Algériens (219), indique un rapport des Portes Ouvertes au titre de 2021, qui n’a pas précisé le nombre d’étudiants mauritaniens. Les étudiants marocains figurent en 8ème position sur la liste des étudiants poursuivant leurs études dans les universités américaines, selon ce rapport rendu public lundi par Institute of International Education (IIE).