L’administration d’une troisième dose du vaccin anti-Covid sera bien inscrite dans le pass vaccinal, l’appel du secteur touristique pour la régionalisation des vacances scolaires, le Maroc augmente son stock de vaccins anti-covid, l’USFP et le MP non inclus au gouvernement pour garder l’équilibre, selon Baitas… voici les principaux titres de la presse nationale ce mardi 12 octobre.

Le Matin

Covid-19 : La troisième dose du vaccin anti-Covid mentionnée dans le même pass vaccinal

Il suffit de le télécharger à nouveau, selon Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé. Celui-ci confirme que l’administration d’une troisième dose du vaccin anti-Covid sera bien inscrite dans le pass vaccinal. « Les personnes concernées, à savoir les professionnels de la santé, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques, peuvent télécharger de nouveau leur pass vaccinal dans lequel la troisième dose sera mentionnée avec la date et le type de vaccin administré », souligne-t-il. Et d’ajouter que cela reste un droit: « la vaccination est un acte médical et les personnes qui ont reçu la troisième dose ont le droit d’avoir une attestation qui le prouve », note-t-il. Toutefois, Dr Hamdi tient à attirer l’attention sur le fait que « les personnes ayant reçu les deux premières doses du vaccin peuvent avoir leur pass vaccinal et cela reste suffisant pour se déplacer et bénéficier de tous leurs droits ».

L’Economiste

L’appel du secteur touristique pour la régionalisation des vacances scolaires

La régionalisation consiste à décréter des vacances selon un calendrier distinct en trois zones géographiques distinctes et non plus à la même date sur l’ensemble du territoire. L’objectif étant de permettre aux différentes composantes de l’écosystème touristique d’accueillir les touristes nationaux sur une période plus longue et d’éviter d’avoir des trous sur une bonne partie de l’année. Pour une première expérience, le calendrier a été réparti en trois zones. Les retombées du dispositif ont été bénéfiques pour l’ensemble des acteurs de l’industrie touristique. “Le réaménagement des vacances en 2015 a permis aux professionnels du secteur de gagner environ 300.000 nuitées additionnelles pour l’hôtellerie, contre une augmentation annuelle moyenne de 4%”, rappelle Mohamed Bayou, secrétaire général de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH).

Les profs et cadres «contractuels» enfin éligibles à la mutation

Les cadres et professeurs, recrutés dans le cadre de contrats de travail avec les académies d’enseignement et de la formation régionale (AREF) pourront participer au mouvement de mutation (http://haraka.men.gov.ma/haraka/) au titre de l’année 2022. Les candidats intéressés peuvent effectuer un choix entre 10 établissements sans distinction de région. La priorité sera accordée au regroupement familial en fonction de l’ancienneté. Les conditions d’éligibilité peuvent être consultées via le site du ministère de l’Education (www.men. gov.ma).

Aujourd’hui Le Maroc

Emploi public : 23.248 offres du 1er janvier jusqu’au 10 octobre 2021

Les recrutements dans la fonction publique se poursuivent. Du 1er janvier jusqu’au 10 octobre 2021, 23.248 offres d’emploi ont été publiées sur le site emploi-public.ma. Parmi les postes mis en ligne, 16.410 sont destinés aux services de l’Etat, 6.631 aux établissements et entreprises publics et 207 aux collectivités territoriales. Le nombre de concours de recrutement diffusés via le portail s’est établi à 2.206 dont 381 aux services de l’Etat, 1.715 aux établissements et entreprises publics et 110 concernant les collectivités territoriales. Notons que depuis le 6 juillet 2012 jusqu’au 10 octobre 2021, un total de 16.165 concours ont été organisés via le site : 2.453 aux services de l’Etat, 12.310 aux établissements et entreprises publics et 1.402 aux collectivités territoriales. Le ministère de la santé figure actuellement parmi les gros recruteurs.

Zones agro-industrielles : un plan d’action pour Drâa-Tafilalet

Pomme, rose à parfum, olivier, safran, amandier… La région Drâa-Tafilalet regorge d’un potentiel agricole important. Son exploitation répond toutefois à des modes d’exploitation traditionnels. Dans ce sens, le Centre régional d’investissement (CRI) Drâa-Tafilalet travaille sur la mise en œuvre des zones industrielles dédiées au secteur agro-industriel dans la région. L’objectif étant d’améliorer la productivité agricole et de déployer des modes d’exploitation modernes. Il s’agit pour le CRI de renforcer les leviers de croissance autonome des différentes filières agricoles de la région et de saisir de nouvelles opportunités. Un plan d’action sera mis en place pour atteindre des objectifs clairs et quantifiables à l’horizon 2030. Le développement des chaînes de valeur dans la région se heurte à quelques contraintes dont la faiblesse d’attractivité du secteur agricole par les jeunes. Les modes d’exploitation agricoles traditionnels sont plus répandus dans la région, ce qui ouvre la voie à la création de nouvelles opportunités de développement.

L’Opinion

Une annexe de la faculté polydisciplinaire d’Azilal voit le jour

L’Université Sultan Moulay Slimane de Béni Mellal (USMS) et l’Association des œuvres sociales des fonctionnaires de la préfecture d’Azilal ont signé une convention en vertu de laquelle l’Association s’engage à mettre à la disposition de l’Université, le centre d’accueil et de conférence de la ville pour la mise en place d’une annexe de la faculté polydisciplinaire d’Azilal. Cette convention vise à développer un cadre de partenariat et de coopération entre les parties contractantes afin de mettre à la disposition de la présidence de l’USMS de Béni Mellal certaines dépendances du centre d’accueil et de conférence de la ville d’Azilal en vue d’en créer une faculté annexe polydisciplinaire affiliée à l’USMS

Al Massae

Le Maroc augmente son stock de vaccins anti-covid

Un gros lot de vaccins Sinopharm, environ 5 millions de doses, est arrivé dimanche à l’Aéroport Mohammed V, a indiqué une source bien informée au journal. Le dernier lot que le Maroc avait reçu était constitué d’environ 12,5 millions de doses des vaccins Sinopharm et AstraZeneca, selon la même source, qui souligne que le Maroc s’est engagé à acheter 65 millions de doses de vaccins chinois et britanniques. Les nouvelles quantités de vaccins permettent d’accélérer le rythme de vaccination, notamment à la lumière de l’annonce par le ministère de la Santé du lancement de l’administration de la 3ème dose pour les personnes vaccinées depuis 6 mois.

Baitas: l’USFP et le MP non inclus au gouvernement pour garder l’équilibre

Mustapha Baitas, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a indiqué que la non participation de l’USFP et du Mouvement populaire au nouveau gouvernement dirigé par Aziz Akhannouch (RNI) permettrait de maintenir un certain équilibre entre la majorité et l’opposition. Baitas, qui s’exprimait sur la chaîne 2M, a affirmé que le RNI, présidé par Akhannouch, entretient de bonnes relations avec l’USFP, notant qu’il n’est pas possible pour tous les partis d’être représentés dans le nouveau gouvernement et que le système politique au Maroc est basé sur la réalisation d’un équilibre entre l’opposition et la majorité.

Libération

Liquidité bancaire: le déficit se creuse de 9%

Le déficit de la liquidité bancaire s’est creusé durant la semaine précédente de 9%, comparativement à son niveau, une semaine auparavant, selon BMCE Capital Global Research (BKGR). Pour y répondre, la Bank Al-Maghrib (BAM) a augmenté de 21% à 36,92 milliards de dirhams (MMDH) ses avances à 7 jours au moment où les placements du trésor se sont renforcés significativement pour atteindre près de 40,8 MMDH au lieu de 7,95 MMDH une semaine auparavant en raison du paiement de l’acompte IS qui a augmenté les recettes du trésor, indique BKGR dans sa récente lettre monétaire et obligataire. Dans ces conditions, le taux moyen pondéré demeure aligné sur le taux directeur en se stabilisant à 1,5%, précise la même source.

Al Ahdath Al Maghribia

177 œufs pour chaque citoyen

La production nationale d’œufs destinés à la consommation en 2020 s’élève à environ 5,5 milliards d’unités, soit l’équivalent de 177 œufs par habitant et par an. Cette production couvre 100% des besoins du Maroc en œufs de consommation. Malgré les conditions difficiles que le secteur a connues suite à la pandémie de Covid 19, qui a causé d’énormes pertes financières aux éleveurs, l’activité de production d’œufs s’est poursuivie grâce à la forte mobilisation et la l’intensification des efforts de tous les acteurs de la filière, en particulier les producteurs qui ont poursuivi leur activité pour approvisionner régulièrement le marché, selon un communiqué de l’Association nationale des producteurs d’œufs de consommation.