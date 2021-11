L’ASMEX revendique l’équité fiscale en matière d’IS, Pour booster l’emploi, le gouvernement table sur deux grands programmes: Awrach (chantiers) et Forsa (opportunité), pas de délai entre le vaccin contre la grippe saisonnière et le vaccin anti-Covid, le chantage gazier mené par l’Algérie, source de préoccupation européenne, les données à caractère personnel deviennent un outil de gouvernance de plus en plus stratégique…Voici les principaux titres de la presse nationale ce lundi 8 novembre 2021 :

L’Economiste

PLF 2022: l’ASMEX revendique l’équité fiscale en matière d’IS

L’ASMEX revendique l’équité fiscale en matière d’IS entre les entreprises installées dans les Zones d’Accélération Industrielle et les entreprises exportatrices installées hors de ces zones. Elle demande au gouvernement l’adoption d’un taux unifié de 15% en matière d’IS. Comment encourager la pénétration de nouveaux marchés? Pour l’ASMEX, la diversification des débouchés de l’offre exportable marocaine passe par la mise en place d’un crédit d’impôt. Elle recommande aux pouvoirs publics d’accorder « un crédit d’impôt de 50% de la valeur des exportations vers les nouveaux marchés, à imputer dans la limite de 70% sur l’IS ».

Emploi: les promesses de Sekkouri

En matière de promotion de l’emploi, le nouveau gouvernement table sur deux grands programmes, à savoir Awrach (chantiers) et Forsa (opportunité), dont le financement s’élève à 3,5 milliards de DH. Pour le premier, visant la création de 250.000 emplois, « nous sommes actuellement à un stade avancé dans la définition de l’architecture, notamment les volets organisationnels et opérationnels », a fait savoir le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Youness Sekkouri qui intervenait en commission parlementaire. Pour la première année, le Projet de loi de Finances table sur la création de 125.000 emplois. Le 2e, qui vise l’appui des initiatives individuelles et le financement des petits projets, ambitionne d’accompagner 12.500 porteurs de projets lors de la première année de mise en œuvre.

Aujourd’hui le Maroc

El Guerguarate/Bir Gandouz: le DG de l’ONEE lance des projets d’un investissement global de près de 300 MDH

Le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Aberrai El Hafidi, a lancé samedi de grands projets structurants à El Guerguarate et Bir Gandouz, d’un investissement global de près de 300 millions de dirhams (MDH), à l’occasion du 46ème anniversaire de la Marche verte. Ainsi, El Hafidi, qui été accompagné notamment du gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahmane El Jaouhari et du directeur général de l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume (APDS), Jabrane Raklaoui, ainsi que des chefs de services extérieurs, d’élus et de personnalités civiles et militaires, a donné le coup d’envoi aux travaux d’électrification et d’alimentation en eau potable du poste-frontière d’El Guerguarate et de plusieurs projets d’envergure dans la province d’Aousserd. Dans ce sillage, l’ONEE a programmé plusieurs projets au niveau de la province d’Aousserd, dans l’optique d’accompagner le développement socio-économique des communes et centres émergents.

Pas de délai entre le vaccin contre la grippe saisonnière et le vaccin anti-Covid

Alors que la vaccination contre la Covid-19 se poursuit, la grippe fait aussi son retour, touchant toujours autant les personnes les plus fragiles qui sont incitées à se faire vacciner. Le ministère de la Santé et de la protection sociale apporte des éclaircissements concernant les situations particulières de vaccination contre la Covid-19 à travers la publication d’une note. Le ministère précise clairement qu’il n’y a pas de délai préconisé entre les deux vaccinations. Ces deux vaccinations sont essentielles pour éviter des formes sévères de la grippe ou de la Covid-19. Les personnes âgées, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes présentant des affections préexistantes doivent se faire vacciner contre la grippe saisonnière car ce sont les groupes les plus susceptibles de souffrir de complications graves dues à la grippe.

Le Matin

Le chantage gazier mené par l’Algérie contre l’Europe, source de préoccupation de plusieurs acteurs politiques européens

Le chantage gazier mené par l’Algérie contre l’Europe en fermant le gazoduc Maghreb-Europe qui alimente l’Espagne continue de susciter l’inquiétude de milieux politiques européens. Dans une réaction de désapprobation de cet acte hostile, l’eurodéputé allemand Lars Patrick Berg a estimé « très préoccupant que l’Algérie ait ordonné la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe vers l’Espagne, compte tenu de l’arrivée de l’hiver et des prix élevés de l’énergie ». Il a qualifié de partenaire « peu fiable » l’Algérie qui mène ce chantage inacceptable. « Malheureusement, l’Algérie s’avère être un partenaire peu fiable ! », regrette-il dans un tweet.

Libération

Hilale: La communauté internationale « doit empêcher » l’Algérie de faire des enfants des camps de Tindouf « les potentiels terroristes de demain »

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a souligné, à New York, l’impératif d’empêcher l’Algérie et son « polisario » de faire des enfants des camps de Tindouf les « potentiels terroristes de demain ». « Il faut impérativement empêcher l’Algérie et son +polisario+ de faire des enfants d’aujourd’hui les potentiels terroristes de demain, comme ils l’ont fait avec Abou Adnan Al Sahraoui, le fondateur et ancien chef de Da’esh au Sahel », a relevé Hilale devant la 4ème Commission de l’Assemblée générale de l’ONU. Il a également indiqué que les populations séquestrées dans les camps de Tindouf « subissent, depuis presque cinq décennies, les pires violations de leurs droits les plus élémentaires », notant que c’est particulièrement le cas des enfants de ces camps, « qui sont enrôlés de force par les milices armées du polisario ».

Al Massae

« La charte de la majorité » sera signée durant le mois de novembre

Les composantes de la majorité ont décidé d’élaborer et signer, au cours de ce mois de novembre, la « charte de la majorité », un cadre de référence institutionnel fixant les méthodes de travail et de coopération entre les différentes institutions gouvernementale, parlementaire et partisane. Cette décision a été prise lors d’une réunion de coordination jeudi des composantes majoritaires, consacrée à l’examen d’un ensemble de points d’actualité portant sur l’intensification des efforts entre le gouvernement et la majorité parlementaire, en présence du président du Parti du Rassemblement National des Indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, du Secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Abdellatif Ouahbi, du Secrétaire général du Parti de l’Istiqlal (PI), Nizar Barka, en plus de la présidente du Conseil national du PAM, et des présidents des groupes parlementaires de la majorité dans les deux Chambres du Parlement.

Bayane Al Yaoum

Les données à caractère personnel deviennent un outil de gouvernance de plus en plus stratégique

Les données à caractère personnel deviennent un outil de gouvernance de plus en plus stratégique, a souligné à Dakhla le président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), Omar Seghrouchni. Intervenant lors d’un panel dans le cadre de la conférence inaugurale de la 2éme édition du Global Women Summit (Edition Sahara), organisée en mode hybride par la Fondation startup growth et placé sous la présidence d’honneur de SAR la Princesse Lalla Meryem, M. Seghrouchni a indiqué que les données à caractère personnel sont devenues un levier de gouvernance et non plus de simples données d’ordre technique. « Ce mode de gouvernance va suivre nos habitudes de consommation, de navigation, de mobilité et de vie (données comportementales) et pourra être capable de générer des orientations commerciales voir mêmes politiques », a expliqué Seghrouchni.