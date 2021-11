Fermeture des frontières, un coup de grâce pour le tourisme, corruption: Le Maroc aura ses propres indicateurs, la Cour des comptes dévoile son plan 2022-2026, le Maroc élu président de l’Association des secrétaires généraux des Parlements, CES-CESE: Report du sommet euro-méditerranéen 2021, Dr Tayeb Hamdi: Le Maroc a pris les mesures nécessaires pour intervenir face au variant Omicron, Hilale: l’Algérie tente « d’éluder » sa « grave » situation socio-économique, Mustafa Al Fahim : le nouveau variant de coronavirus classé comme préoccupant…, voici les principaux titres de la presse nationale ce lundi 29 novembre 2021 :

L’Economiste

Fermeture des frontières, un coup de grâce pour le tourisme

La fermeture des frontières avec la France qui a débuté hier 28 novembre est un coup de grâce pour le secteur du tourisme. Le marché français, qui devrait basculer dans la liste B (pays à risques élevés), représente plus de 40% des arrivées, suivi du Royaume-Uni, de l’Allemagne et des Pays-Bas, dont les vols vers ces pays ont été suspendus au début du mois. Le Maroc est la seule destination touristique où les règles de mobilité internationales sont changées à chaque fois selon le niveau des cas des pays émetteurs. Pour Hamid Bentahar, président de la Confédération nationale du tourisme, l’évolution de la situation épidémiologique dans les pays émetteurs ne doit pas être un critère puisque ne sont acceptés sur le sol marocain que les personnes doublement vaccinées avec un PCR.

Corruption: Le Maroc aura ses propres indicateurs

Le Maroc veut en finir avec la corruption. L’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) s’apprête à lancer une enquête nationale. L’étude a pour objectif de quantifier la perception de ce fléau tant au niveau du grand public que des chefs d’entreprises. L’enquête intervient quelques mois après la suspension du Doing Business. Outre l’imminente adhésion à la convention de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’un des cadres les plus contraignants, l’Instance prévoit la mise en place d’un observatoire dédié et le lancement d’un portail sur l’intégrité.

Aujourd’hui Le Maroc

La Cour des comptes dévoile son plan 2022-2026

Lors de sa présentation du projet du budget 2022 des juridictions financières du Royaume devant la Commission de justice de la Chambre des conseillers, le secrétaire général de la Cour des comptes, Mohamed Diyer a indiqué que la première juridiction financière du Maroc travaille actuellement sur sa stratégie 2022- 2026 visant à consolider les acquis d’une part et d’autre part à renforcer son rôle de contrôle. En termes de chiffres, le nombre des magistrats exerçant leurs fonctions au sein des juridictions financières s’élève à 336 juges, dont 167 à la Cour des comptes,167 dans les Cours régionales des comptes ainsi que 52 huissiers de justice. L’enveloppe budgétaire allouée à la juridiction et ses antennes régionales dans le cadre du PLF 2022 est de 485 millions de dirhams affectés aux crédits de paiement en plus de 67 millions de dirhams de crédits d’engagement.

Le Matin

Le Maroc élu président de l’Association des secrétaires généraux des Parlements

Le Maroc a été élu à l’unanimité président de l’Association des secrétaires généraux des Parlements (ASGP) lors d’une réunion de cet organe, tenue à Madrid dans le cadre de la 143e Assemblée de l’Union Interparlementaire (UIP). Le Royaume a été porté à la présidence de l’ASGP pour la première fois, en la personne de Najib El Khadi, secrétaire général de la Chambre des représentants. Dans une déclaration à la presse à cette occasion , El Khadi a indiqué que l’élection du Maroc à présidence de l’ASGP, le plus grand rassemblement parlementaire au niveau des secrétaires généraux, reflète la place particulière qu’occupent le Maroc et le Parlement marocain au sein de la communauté parlementaire internationale.

L’Opinion

CES-CESE: Report du sommet euro-méditerranéen 2021

Prévu initialement les 1er et 2 décembre à Marrakech, le Sommet euro-méditerranéen, censé réunir le Comité Économique et Social (CES) Européen et le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), a été reporté à une date ultérieure. Pour cause: l’évolution inquiétante de la situation sanitaire dans plusieurs pays qui s’est aggravée avec l’apparition du nouveau variant sud-africain, Omicron. «Le CES Européen et le CESE du Maroc tiennent à remercier toutes celles et tous ceux qui ont manifesté leur intérêt à cette rencontre pour leur compréhension et leur donnent rendez-vous l’année prochaine», indique un communiqué conjoint du Comité Économique et Social Européen et du Conseil Economique, Social et Environnemental.

Libération

Dr Tayeb Hamdi: Le Maroc a pris les mesures nécessaires pour intervenir face au variant Omicron

Le Maroc a déjà pris les mesures nécessaires pour réduire le risque d’importer des cas du nouveau variant du coronavirus Omicron, annoncé il y a deux jours et désigné comme « préoccupant » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a affirmé Dr Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé. « Un variant plus transmissible -si confirmé- finit par toucher toute la planète », a-t-il toutefois fait observer dans une analyse intitulée « Le nouveau variant Sud-Africain : Inquiétude et Vigilance ». De son avis, seul le respect des mesures barrières permet d’étouffer les cas importés et de ralentir la propagation des virus en attendant de protéger la population par plus de vaccination.

Ouverture à Helsinki du forum « Think Africa» organisé en partenariat avec le Maroc

Le ministre des affaires étrangères finlandais, Pekka Haavisto, et l’ambassadeur du Maroc à Helsinki, Mohamed Achgalou, ont procédé samedi à l’ouverture de l’édition 2021 du forum « Think Africa» (Pensez l’Afrique). Organisée par l’association « Think Africa » en partenariat avec le ministère finlandais des affaires étrangères et la représentation diplomatique marocaine à Helsinki, cette 6ème édition qui se poursuivra jusqu’au 4 décembre, est placée sous le thème « connecter et reconnecter ».

Al Bayane

Hilale: l’Algérie tente « d’éluder » sa « grave » situation socio-économique

En cherchant l’escalade contre le Maroc, l’Algérie tente « d’éluder et de camoufler » une situation socio-économique « grave » sur son territoire, a affirmé l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale. « Au lieu de se rendre compte de ses erreurs, l’Algérie essaie avec véhémence de blâmer le Maroc pour tous ses maux, même si heureusement le peuple algérien ne suit pas cette campagne de diffamation quotidienne », a souligné l’ambassadeur dans une interview accordée au prestigieux magazine américain « Newslooks ». « Malgré toutes les accusations fallacieuses et l’escalade d’Alger, le Maroc a opté pour une attitude responsable et réfléchie, car ce n’est pas un pays va-t’en guerre. Le Royaume du Maroc est un pays épris de paix”, a fait observer Hilale, rappelant que SM le Roi Mohammed VI, dans le discours marquant le 22è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres a tendu la main à l’Algérie en l’invitant à “œuvrer de concert et sans conditions à l’établissement de relations bilatérales fondées sur la confiance, le dialogue et le bon voisinage”.