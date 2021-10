Le secteur de l’aéronautique au Maroc prépare sa feuille de route, le gouvernement Akhannouch s’engage à faire repartir le taux d’activité des femmes à la hausse, l’exposé de Nadia Fettah Alaoui ce lundi devant les deux chambres du Parlement, devra avoir une composante sociale, les clients des banques plus attachés aux agences qu’aux applications mobiles, et la hausse des prix des carburants continue d’impacter le pouvoir d’achat des Marocains… Voici les principaux titres de la presse nationale ce lundi 25 octobre.

Aujourd’hui Le Maroc

Une nouvelle feuille de route pour l’aéronautique nationale

Le secteur de l’aéronautique au Maroc prépare sa feuille de route. Une réunion de travail a eu lieu vendredi entre Ryad Mezzour, ministre de l’industrie et du commerce, et le Groupement des industries marocaines aéronautiques. Le but étant de déterminer les axes pour un développement optimal du secteur. L’orientation étant de capitaliser sur les acquis de la plateforme nationale pour réussir la relance post-Covid. C’est d’ailleurs sur quoi a insisté le ministre fraîchement nommé. Pour Mezzour, les opérateurs de l’aéronautique ont besoin, plus que jamais, de compétitivité et de jeunesse pour la reprise.

Élection des représentants des magistrats : les résultats définitifs dévoilés

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) a dévoilé, dimanche, les résultats définitifs de l’élection des représentants des magistrats au sein du conseil, au titre du mandat 2022-2026. Il s’agit, pour les magistrats des Cours d’appel, des juges Abdellah Maouni, Souad Koukass, Zoubir Boutalaa et Abdellatif Tahar, a précisé le CSPJ dans un communiqué se basant sur le procès-verbal de la commission chargée des statistiques. S’agissant des juges des juridictions de premier degré, ont été élus Abdellatif Chentouf, Younes Zouhri, Othmane Loukili, Mustapha Rizki, Amina El Malki et Nezha Moussafir.

L’Economiste

Augmenter de 10 points le taux d’activité des femmes

Le gouvernement Akhannouch s’engage à faire repartir le taux d’activité des femmes à la hausse alors qu’il est en baisse continue depuis plus de vingt ans. Depuis 1999, le taux a perdu plus 10 points, passant de 30,4 à 19,9%. Aujourd’hui, à peine 2 Marocaines en âge de travailler sur 10 sont sur le marché de l’emploi. Le nouvel exécutif se fixe comme objectif de faire remonter le pourcentage à 30%. Un défi de taille, surtout dans cette crise.

Projet de loi de finances 2022: le marathon parlementaire démarre

Nadia Fettah Alaoui, la nouvelle ministre de l’Economie et des finances, présente aujourd’hui lundi le projet de loi de finances (PLF) pour 2022, devant les deux chambres du Parlement, après les questions orales. En principe, son exposé général devra avoir une composante sociale dans les points saillants du texte. C’est le cas notamment de la création d’emplois pour les petits métiers, particulièrement les jeunes qui ne disposent pas de compétences pour avoir accès au marché du travail. Il s’agit d’initier 250.000 opportunités d’emploi, une opération pour laquelle le PLF a consacré 2,25 milliards de DH. De même, le projet a prévu le lancement du programme Forsa destiné à accorder aux jeunes des crédits sans intérêts. Une enveloppe de 1,25 milliard de DH a été réservée à ce programme qui permettra de donner plus de 50.000 prêts. Le dispositif prévoit aussi l’accompagnement, l’orientation et la formation des bénéficiaires.

Libération

Sahara marocain: Une ex-ministre zambienne de l’Intérieur exhorte l’Algérie à mettre fin à un « conflit artificiel et inutile »

L’ancienne ministre zambienne de l’Intérieur, Grace Njapau, a exhorté, à Kinshasa, l’Algérie à assumer ses responsabilités afin de mettre fin au « conflit artificiel » autour du Sahara marocain, mettant en avant la ferme volonté du Maroc de poursuivre sa politique de la main tendue, réaffirmée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour dépasser le blocage des relations et trouver une solution à ce différend « inutile ». « En tant que femme africaine, je trouve étrange la persistance d’un conflit qui n’existe pas à la base », a-t-elle déclaré à la MAP, en marge d’un séminaire organisé vendredi par le Cabinet d’affaires publiques (BM Patners), sous le thème « L’Union africaine à l’aune de la question du Sahara: comment passer d’une dynamique d’échec à une solution définitive servant l’unité africaine », tout en faisant valoir, comme la plupart des participants à cette rencontre, « que le Sahara est et demeurera marocain ».

Al Massae

Étude : les clients des banques plus attachés aux agences qu’aux applications mobiles

La période de propagation de l’épidémie de coronavirus, qui imposait une distanciation physique et limitait les déplacements des citoyens, a incité les banques à renforcer l’utilisation des canaux numériques, notamment en améliorant leurs applications mobiles et leurs sites Web pour permettre à leurs clients de bénéficier d’un meilleur service. Cependant, malgré la les évolutions enregistrées ces dernières années et l’utilisation massive des canaux numériques, une étude menée par « BEARINGPOINT », en partenariat avec l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc, a montré que les agences bancaires au Maroc restent un “élément central” dans la relation entre le client et le banquier.

Mission économique marocaine au Portugal du 25 au 27 octobre

Une délégation économique marocaine effectuera une visite du 25 au 27 octobre au Portugal dans le cadre d’une mission de promotion et de prospection du marché portugais. Cette mission, organisée à l’initiative de l’ambassade du Maroc à Lisbonne et conduite par l’ambassadeur Othmane Bahnini, verra la participation de Ali Seddiki, Directeur Général de l’Industrie au ministère de l’Industrie et du Commerce et Karim Amor, Administrateur de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et Président du Conseil d’affaires Maroc-Portugal, précise un communiqué de l’ambassade du Maroc. Cette visite, explique la même source, est destinée à faire valoir l’expertise marocaine et les atouts de la plateforme industrielle marocaine et plus particulièrement le potentiel d’investissement dans les secteurs de l’automobile et du textile dans le Royaume.

Al Alam

La hausse des prix des carburants continue d’impacter le pouvoir d’achat des Marocains

Les prix des carburants au Maroc poursuivent leur tendance à la hausse, à travers l’augmentation continue de ce produit, ce qui affecte le pouvoir d’achat des Marocains. Le prix du diesel au Maroc a bondi à 10 DH/l, soit une augmentation de 50 centimes, alors que le prix de l’essence super a frôlé 12 DH/l. Les économistes pensent que l’augmentation des prix des carburants va se répercuter négativement sur les produits alimentaires de base, dont les nouvelles augmentations pèseront sur le pouvoir d’achat du citoyen marocain. Ils ont attribué ces augmentations à la hausse des cours mondiaux du pétrole: le prix du baril de brut Brent a bondi à 85,73 $, soit la plus forte hausse depuis octobre 2018, tandis qu’un baril de brut de WTI a atteint 83,40 $, le niveau le plus élevé depuis octobre 2014.

Le Maroc a réussi à éradiquer la polio grâce à la vaccination et au diagnostic précoce

Le Maroc a réussi à éradiquer la maladie de la polio (poliomyélite, ou paralysie spinale infantile) grâce aux vaccinations et au diagnostic précoce qu’il a adoptés depuis des décennies, ont affirmé des experts de la santé, samedi à Rabat. S’exprimant en vidéoconférence lors d’un colloque organisé par l’Association nationale d’épidémiologie du terrain, en coopération avec le Réseau de la Méditerranée orientale pour la santé publique, sous le thème « Éradication de la polio: Ensemble, nous écrivons une page de l’histoire », les participants ont mis en avant la stratégie d’éradication de la poliomyélite adoptée par le Maroc, fondée principalement sur une large couverture vaccinale des enfants avant leur première année et un contrôle efficace de la poliomyélite aiguë.