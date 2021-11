Sekkouri veut doper le statut d’Auto-entreprenariait, des entreprises ont opté pour la cessation temporaire d’activité, compte à rebours pour la production de vaccin anti-Covid au Maroc, les cinq messages de la décision du conseil du sécurité sur le Sahara, la contribution du Marocain Kamal Oudrhiri à percer les mystères du cyclone géant ou encore l’enrôlement militaire des enfants dans les camps de Tindouf… voici les principaux titres de la presse nationale ce lundi 1er novembre 2021:

L’Economiste

Auto-entreprenariat: Sekkouri veut doper le statut

Pour donner une nouvelle dynamique au régime de l’auto-entrepreneur, Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, a tenu, vendredi 29 octobre, une réunion avec les parties prenantes. La rencontre avait principalement pour objet l’amélioration de la communication autour de ce dispositif et faire bénéficier les auto-entrepreneurs des différentes mesures d’accompagnement figurant au programme gouvernemental. Quelque 445.000 personnes ont déposé leur dossier. 340.000 peuvent déjà exercer moyennant une simple attestation. 105.000 autres attendent toujours d’obtenir le sésame depuis juin dernier. Barid Al-Maghrib affirme que la situation a été débloquée.

Ces entreprises ont opté pour la cessation temporaire d’activité

Suspendre temporairement l’activité de l’entreprise, sans pour autant provoquer sa dissolution, c’est possible. Le dispositif existe depuis 2018 et a jusque-là bénéficié à 19.000 contribuables, selon les données de la Direction générale des impôts. Cet arrêt temporaire permet à l’entreprise de faire un break le temps de changer d’activité, de trouver de nouveaux marchés ou encore d’organiser sa rentabilité. Il est mis en place lorsque l’activité est au point mort. Ce cadre juridique a été mis en place pour lutter contre le fléau des sociétés fiscalement inactives, à savoir celles qui cessent leur activité sans remplir leurs obligations de déclarations fiscales et de paiement. Inforisk a recensé plus de 90.000 sociétés, soit 15% de sa base totale d’entreprises, officieusement en sommeil.

Aujourd’hui Le Maroc

Compte à rebours pour la production de vaccin anti-Covid au Maroc

Plus que quelques semaines avant le démarrage de la production du vaccin contre la Covid-19 au Maroc. Attendus pour décembre prochain, les premiers vaccins « made in Morocco » devrait concerner le laboratoire chinois Sinopharm. Selon Dr Said Afif, membre du Comité technique et scientifique de la vaccination, le Maroc pourra dès décembre prochain produire 5 millions de doses du vaccin chinois mensuellement. Dr Afif, qui répondait à une question d’une agence de presse internationale, a expliqué que ce projet vient dans le cadre du chantier qui a fait l’objet d’un partenariat signé devant le Souverain.

Expo 2020 Dubaï : Ouverture officielle du Pavillon Maroc

Le pavillon Maroc à l’exposition mondiale « Expo Dubaï 2020 » a été officiellement ouvert samedi soir en présence d’une importante délégation ministérielle. La délégation était composée de la Commissaire générale du Pavillon Maroc, la ministre de l’Economie et des finances Nadia Fettah Alaoui, la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor et le ministre de l’Industrie et du Commerce Ryad Mezzour. Les membres de la délégation, constituée également de directeurs d’établissements publics, de responsables relevant des secteurs public, privé et de l’Exposition, ont visité les treize salles composant le pavillon, et qui met en avant les différentes réalisations du Maroc dans les domaines économique, scientifique, artistique et culturel.

L’opinion

Sahara marocain : les cinq messages de la décision du conseil du sécurité

La résolution 2602 apporte cinq « importantes » réponses aux manœuvres et agitations des adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume. Ainsi, la première réponse a trait au format du processus. Quant à la deuxième, elle se rapporte à la finalité du processus qui doit déboucher sur une solution réaliste, pratique et basée sur le compromis. Pour ce qui est de la 3ème réponse, l’Algérie, citée 5 fois dans la résolution, au même titre que le Maroc, a une responsabilité à assumer dans ce dossier. Partant de cela, la résolution du Conseil affirme que l’Algérie est appelée à s’impliquer tout au long du processus politique en vue de son aboutissement. Concernant la quatrième, elle est en lien avec la rupture du cessez-le-feu, dans ce sens, l’organe exécutif de l’ONU a exprimé sa « profonde inquiétude. En ce qui concerne la 5ème réponse, elle est relative aux acquis engrangés par le Maroc au fil des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité ces dernières années.

Casablanca/Saison pluvieuse : La Wilaya veut éviter le Scénario des inondations de 2020

Une réunion a été tenue dernièrement au siège de la wilaya de Casablanca-Settat consacrée à l’examen des préparatifs à la saison des pluies 2021-2022 surtout avec l’approche de l’hiver. La réunion, présidée par le wali de la région, Said Ahmidouch, s’est déroulée en présence des gouverneurs des préfectures et provinces du Grand Casablanca, les représentants de la wilaya, de la Commune de Casablanca, de la société Lydec, de la société Casablanca-environnement, de la direction générale de l’Equipement, de l’Agence du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia, de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable et de la Direction de la surveillance permanente. Un communiqué de la wilaya a indiqué que Ahmidouch a souligné, à cette occasion, la nécessité de travailler en commun et de coordonner entre les programmes des différents intervenants tout en mobilisant les ressources humaines et les moyens nécessaires pour traiter cette question.

Libération

Grande Tache rouge de Jupiter: contribution du Marocain Kamal Oudrhiri à percer les mystères du cyclone géant

Les nouvelles découvertes de la sonde Juno de l’Agence spatiale américaine (NASA) en orbite autour de Jupiter fournissent une image plus complète de la façon dont les caractéristiques atmosphériques distinctives et colorées de cette planète offrent des indices sur les processus invisibles sous ses nuages. Les résultats obtenus par d’éminents scientifiques, dont le Marocain Kamal Oudrhiri, mettent en effet en évidence le fonctionnement interne des nuages encerclant Jupiter, ses cyclones polaires ainsi que la profondeur de la Grande Tache rouge, décrite comme la tempête la plus puissante connue du Système solaire.

Al Massae

MAScIR: Moldiag lance le premier test de diagnostic moléculaire du cancer du sein, 100% marocain

La Fondation MAScIr a annoncé, vendredi, le lancement par Moldiag du premier test de diagnostic moléculaire du cancer du sein, 100% marocain. Cette année, MAScIR saisit ce mois d’octobre, le mois international de la mobilisation contre le cancer du sein, pour s’engager auprès des professionnels de la santé et de la société civile dans la lutte contre ce fléau, indique un communiqué de la fondation. En effet, malgré l’existence d’un traitement efficace au coût optimisé grâce à la mise sur le marché de Biosimilaires, le temps et le coût du diagnostic continuent d’être des freins pour une prise en charge thérapeutique précoce et adéquate de la maladie, poursuit la même source.

Al Bayane

Enrôlement militaire des enfants dans les camps de Tindouf: l’Algérie « doit rendre des comptes »

L’Algérie « doit rendre des comptes en ce qui concerne l’enrôlement militaire » dont sont assujettis les enfants aux mains du “polisario” dans les camps de Tindouf, au Sud-Ouest algérien, a affirmé, vendredi à New York, l’ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale.“L’Algérie assumera sa responsabilité devant l’histoire et devant la communauté internationale. Elle devra rendre des comptes en ce qui concerne l’enrôlement des enfants dans les camps” de Tindouf, a souligné Hilale qui intervenait lors d’une conférence de presse suite à l’adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2602 prorogeant le mandat de la MINURSO jusqu’au 31 octobre 2022.