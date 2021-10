Les syndicats optimistes après leut première rencontre avec Benmoussa, le Maroc passe à la vitesse supérieure pour vacciner la totalité des personnes éligibles d’ici fin novembre 2021, la ministre de l’économie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, est attendue dans les prochaines heures au Parlement pour la présentation du projet de loi de Finances 2022 (PLF) devant les membres des deux Chambres… voici les principaux titres développés par la presse marocaine ce lund 18 octobre.

Le Matin

Les syndicats optimistes après leur première rencontre avec Chakib Benmoussa

• Chakib Benmoussa, ministre chargé de l’éducation nationale, a reçu vendredi, en petit comité, Abdelghani Erraki, secrétaire général (SG) du Syndicat national de l’enseignement (SNE), affilié à la CDT, Miloud Maassid (UMT), Youssef Alakouch, SG de la Fédération libre de l’enseignement, affiliée à l’UGTM, Abderazak El Idrissi, SG de la Fédération nationale de l’enseignement (FNE), et Sadek Rghioui (FDT). Bien qu’aucun communiqué de presse n’ait été émis par le ministère, les déclarations à la presse et les communiqués publiés par certains syndicats à l’issue de ces entrevues portent à croire que, pour les partenaires sociaux, cette reprise du dialogue, qui était au point mort, est appréciée. Dans un long communiqué, la FNE dit être entièrement disposée à reprendre le dialogue en vue d’apporter des solutions aux problèmes qui affligent le secteur de l’enseignement.

Le Maroc veut vacciner toutes les personnes éligibles d’ici fin novembre

• Le Maroc passe à la vitesse supérieure pour vacciner la totalité des personnes éligibles d’ici fin novembre 2021.A cet effet, le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Aït Taleb, a adressé une circulaire aux directeurs des délégations régionales de la Santé pour mettre en œuvre un plan d’accélération de la vaccination anti-Covid au niveau des régions. Le ministre insiste également sur le suivi de l’opération d’administration de la deuxième dose aux primo-vaccinés et la généralisation de la troisième dose au niveau de toutes les stations de vaccinations et des vaccinodromes.

Aujourd’hui Le Maroc

L’ANP réalise une émission obligataire de 500 millions de dirhams

• L’Agence Nationale des Ports (ANP) a réalisé une émission obligataire ordinaire, par placement privé auprès d’investisseurs qualifiés, pour un montant global de 500 millions de dirhams (MDH), et ce dans le cadre de son plan de financement. L’opération a été structurée en une seule tranche à taux fixe et remboursable par amortissements annuels linéaires sur une période de 15 ans, indique l’ANP dans un communiqué.

PLF 2022 : Le marathon législatif démarre

• La ministre de l’économie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, est attendue dans les prochaines heures au Parlement pour la présentation du projet de loi de Finances 2022 (PLF) devant les membres des deux Chambres. Une présentation qui va avoir lieu après le premier Conseil des ministres dans le mandat du nouveau gouvernement pour la présentation des grandes lignes du PLF. Le Parlement sortant avait tenu quelques semaines avant les élections législatives une réunion consacrée aux conditions de l’élaboration de ce projet. Quatre priorités avaient été définies, à savoir la consolidation des bases de la relance de l’économie nationale, le renforcement des mécanismes d’intégration et la généralisation de la protection sociale, le renforcement du capital humain ainsi que la réforme du secteur public et le renforcement des mécanismes de gouvernance.

L’Economiste

Les priorités de la CGEM dans son livre blanc

• Dans son livre blanc, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) s’est focalisée en particulier sur les thématiques qui interpellent directement l’entreprise. S’agissant de la fiscalité, la CGEM a proposé une série de mesures, notamment l’initiation de la baisse de l’IS afin de le ramener au taux internationalement admis, la réduction progressive de la cotisation minimale en vue de sa suppression et la réforme de la TVA. Concernant le secteur électrique et pour réduire les coûts et permettre la décarbonisation de la l’industrie, la CGEM insiste sur la nécessité de la réforme de ce secteur et de ses acteurs. Le Patronat entend aussi baisser le coût du transport et de la logistique à 12% du PIB en 2035, à travers la structuration du secteur, des incitations à l’investissement pour encourager l’agrégation des acteurs logistiques.

L’Opinion

Sardine, menace sur la reine des protéines

• La filière de la conserve de poisson, qui n’a jamais bénéficié de subventions et qui a permis au Maroc de se positionner comme un leader au niveau mondial, est actuellement en train de vivre une crise sans précédent. Les professionnels du secteur ont récemment alerté l’opinion publique et les décideurs sur une situation intenable qui risque de détruire les acquis en la matière. Paradoxalement, ces deux dernières années ont été marquées par des épisodes de captures « miraculeuses » de la sardine dans divers ports du Royaume.

Al Massae

Azilal se dote d’une annexe de la faculté polydisciplinaire

• La province d’Azilal a connu, au cours de la semaine, un événement exceptionnel, représenté par l’inauguration du premier noyau universitaire de la province d’Azilal, et le lancement effectif du Bachelor en sciences de l’information et de la communication. Le lancement a été supervisé par Nabil Hmina, président de l’université Sultan Moulay Slimane, et le secrétaire général de la province d’Azilal, en présence de plusieurs responsables du ministère de l’Intérieur et de l’université Sultan Moulay Suleiman. Nabila Hmina salué l’interaction des autorités locales afin de transformer ce rêve en réalité, soulignant que ce noyau universitaire permettra à la population d’accéder aux différentes formations universitaires dans les années à venir, ce qui réduira les tracas des déplacements vers les villes voisines, en plus de sa contribution à la diffusion du développement du capital humain dans la région et la mise en oeuvre du nouveau modèle de développement.

Les recettes douanières affichent une forte reprise en 2021

• Les recettes douanières se sont élevées à plus de 51,38 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de 2021, en hausse de 25,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et de la taxe intérieure sur la consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 83 millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, indique la TGR dans son récent bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP). Ce bulletin fait aussi ressortir que les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin septembre 2021 ont atteint 8,58 MMDH, affichant une hausse de 31,5%, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 17 MDH.

Al Alam

Le taux de croissance de l’économie marocaine le plus élevé dans la région Mena

• Le Fonds monétaire international (FMI) a révisé à la hausse le taux de croissance pour l’économie marocaine en 2021. Celle-ci devrait enregistrer 5,7%, un taux de croissance le plus fort parmi les pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Les experts estiment que l’économie marocaine a commencé à se remettre progressivement des lourdes répercussions de la pandémie, comme en témoignent un certain nombre d’indicateurs objectifs. Dans une déclaration au journal, Driss El-Fina, a indiqué que l’économie marocaine a déjà commencé à retrouver sa reprise, citant une hausse de la consommation de ciment à 18%, une hausse du niveau des exportations industrielles, une augmentation de la valeur ajoutée du secteur agricole de 18%, ainsi qu’un accroissement des investissements directs étrangers d’environ 16%

Bayane Al Yaoum

L’Observatoire marocain de la souveraineté numérique voit le jour

• L’Observatoire marocain de la souveraineté numérique (OMSN), un think tank qui réunit des experts, académiciens et chercheurs spécialisés dans le monde du digital, a tenu samedi à Rabat son assemblée générale constitutive (AGC), dans l’objectif d’élire le président de cette structure ainsi que les membres de son bureau exécutif. L’OMSN vise, selon ses statuts, à « fédérer l’ensemble des acteurs numériques et autres de la souveraineté numérique en tant qu’axe stratégique du Maroc, à élaborer des études et des rapports autour de cette thématique et des sujets connexes en plus d’accompagner, de sensibiliser et de conseiller les organisations pour le déploiement d’une stratégie numérique ». Elu à l’issue de cette AGC, le président de l’OMSN, Mustapha Meloui, s’est félicité de la création de cette structure qui œuvrera activement à contribuer au chantier du numérique au Maroc et à collaborer avec tous les acteurs gouvernementaux et associatifs afin de mettre en œuvre les recommandations du rapport sur le Nouveau modèle du développement en ce qui concerne la transition numérique et l’accélération de la numérisation de l’administration publique.