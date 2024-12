Un «Code du cinéma» pour freiner le monopole ; Comment le coût du transport maritime alimente l’inflation ; Vers une éradication des bidonvilles en 2028 ; CSPJ: 55 magistrats devant le conseil disciplinaire ; “Résilience” dans le secteur des assurances ; Le Parlement européen donne un camouflet au Polisario… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce lundi:

Le Matin

«She Impulse» : une alliance stratégique pour l’autonomisation économique des femmes à Casablanca-Settat

En s’unissant autour du programme « She Impulse », le Conseil de la région de Casablanca-Settat et l’Association des femmes chefs d’entreprises du Maroc (AFEM) entament une collaboration stratégique visant à promouvoir l’autonomisation économique des femmes entrepreneures. Porté par des initiatives novatrices comme « She Start » et « She Digital », ce partenariat ambitionne de transformer durablement l’écosystème entrepreneurial féminin au Maroc, tout en renforçant la compétitivité des TPE/PME dirigées par des femmes.

Fret: Voici comment le coût du transport maritime alimente l’inflation au Maroc

La montée des coûts du transport maritime de marchandises sur la période 2012-2022 a eu des effets significatifs et persistants sur l’Indice des prix à la consommation, l’inflation sous-jacente et l’inflation des biens échangeables au Maroc. Selon un travail d’analyse publié par Bank Al-Maghrib, la hausse des indices mondiaux du transport maritime, approximés par les baromètres Harpex et Baltic, a entraîné une augmentation de l’inflation domestique, avec des amplitudes spécifiques pour chaque indice variant entre 0,3 et 0,5%. Les modèles de calculs utilisés par les experts de la Banque centrale démontrent que les effets se font ressentir sur une période relativement prolongée estimée entre 8 et 12 mois.

L’Opinion

Un «Code du cinéma» pour freiner le monopole!

Adopté en deuxième lecture à la Chambre des conseillers, le projet de loi n° 18.23 relatif à l’industrie cinématographique, qui réorganise également le Centre cinématographique Marocain (CCM), s’apprête à être publié au Bulletin Officiel. Surnommé « Code du cinéma », ce texte incarne la vision réformatrice de l’Exécutif qui promet aux professionnels du secteur de rééquilibrer un marché marqué par les monopoles et d’offrir une transparence accrue à l’écosystème. La mise à jour juridique favoriserait également l’attractivité du Maroc auprès des investisseurs étrangers, qui prêtent une attention particulière aux règles de bonne concurrence.

Relations économiques: le Maroc, porte d’entrée de l’Inde vers l’Afrique et l’Europe

Les relations entre le Maroc et l’Inde ont connu une croissance significative au fil des ans, grâce à l’industrie automobile et chimique, l’offshoring, l’hôtellerie et l’industrie pharmaceutique, sans oublier le phosphate et ses dérivés. Si la visite de SM le Roi Mohammed VI en Inde, en 2015, a permis de consolider les relations maroco-indiennes, aujourd’hui, New Delhi aspire à sceller un partenariat stratégique avec Rabat, qui se profile comme une porte d’entrée fiable vers l’Afrique. Alors que les deux nations cherchent à étendre leur influence sur les marchés asiatiques, africains et européens, le passage vers une coopération plus approfondie n’est pas sans défi.

Les Inspirations éco

ACAPS: “résilience” dans le secteur des assurances

L’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) vient de publier son rapport 2023. Globalement, le secteur des assurances a fait preuve de «résilience», dans un contexte de réforme systémique du secteur de la retraite. On retiendra aussi l’impact du séisme d’Al-Haouz avec la nécessité du nouveau régime de couverture des conséquences d’événements catastrophiques.

Al Alam

La Cours des Comptes juge possible d’économiser 400 millions de mètres cubes d’eau

Dans sa mission de suivi de la valorisation des barrages achevée en 2022, la Cour des comptes a fait état de la possibilité d’améliorer les performances des canaux de transfert d’eau depuis les barrages vers les périmètres irrigués, à travers la réfection de ces canaux, qui permettra d’économiser des quantités d’eau importantes pouvant atteindre 400 millions de mètres cubes, accélérant ainsi le rythme de la transition vers l’irrigation localisée, notamment en améliorant les procédures de traitement interne des exploitations agricoles dans le cadre de projets de transition massive vers cette technique d’irrigation.

Al Ahdath almaghribia

Vers une éradication des bidonvilles en 2028

Dans le but de reloger environ 120.000 familles vivant encore dans des logements insalubres dans diverses régions du Royaume, le gouvernement a annoncé son engagement à éliminer complètement le phénomène des bidonvilles d’ici 2028, dans le cadre de ses efforts pour améliorer les conditions de vie des citoyens et parvenir au développement social. Selon Adib Benbrahim, secrétaire d’État chargé de l’Habitat, le gouvernement a élaboré un nouveau plan d’action, lié à un programme quinquennal 2024-2028 visant à éradiquer les bidonvilles restants et à permettre à leurs habitants d’accéder à un logement décent. Le relogement s’effectuera à travers des appartements d’un prix maximum de 300.000 dirhams par unité, auquel le ministère contribuera à hauteur de 100.000 dirhams dans le cadre de l’aide directe au logement.

Al Massae

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire traduit 55 magistrats devant le conseil disciplinaire

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) a indiqué dans son rapport de 2023 avoir sanctionné plusieurs magistrats pour manquements professionnels et éthiques. Dans ce contexte, le président-délégué du CSPJ, Mohamed Abdennabaoui, a souligné que 55 magistrats ont été traduits devant le conseil disciplinaire en raison de ces manquements, précisant que les sanctions étaient variées. Selon ce rapport, l’Inspection générale des affaires judiciaires a été chargée de suivre le patrimoine de 15 magistrats et l’évaluation des biens de 36 autres.

Al Haraka

Le Parlement européen donne un camouflet au Polisario

La dynamique des victoires diplomatiques se poursuit sur plus d’un front. Un élan qui prouve que la position ferme et claire du Maroc sur la question de son intégrité territoriale incarne la crédibilité et le réalisme, ce qui lui vaut le soutien de la majorité des États membres de l’ONU. Ainsi, « depuis 22 ans et pour la première fois, le Parlement européen a mis fin à l’intergroupe +Sahara occidental+ qui existait lors des quatre derniers mandats du parlement européen ». Les grands groupes au sein de l’hémicycle européen ont décidé de « suspendre cet intergroupe qui était l’un des instruments de lobbying afin de promouvoir les thèses séparatistes ».

Rissalat Al Oumma

Royal Air Maroc élue « Meilleure Compagnie Aérienne en Afrique » pour la 2ème année consécutive

Royal Air Maroc (RAM) vient d’être élue « Meilleure Compagnie Aérienne en Afrique » lors de la 21ème édition du « GT Tested Reader Survey Awards », organisée par le prestigieux magazine US Global Traveler. « Cette distinction majeure, obtenue pour la deuxième année consécutive, témoigne des efforts constants de Royal Air Maroc en faveur d’une meilleure expérience client. Elle traduit également l’engagement de la compagnie aérienne nationale pour le renforcement de la connectivité aérienne et du rayonnement de l’Afrique à l’international », selon un communiqué de RAM.