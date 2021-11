Recrutement des enseignants: la régionalisation maintenue, tourisme: la tutelle tente de rassurer les professionnels, Chefchaouen conserve son attractivité, kutte contre le terrorisme, le crime et le trafic de drogue… le bilan, le calcul du solde budgétaire sous la loupe de la DEPF, L’accélération de la cadence de la vaccination permettra d’atteindre l’immunité collective, OMS: Le Maroc soutient la candidature de Tedros Adhanom Ghebreyesus, COP26: le Maroc dispose de 50 projets d’énergies renouvelables, les investissements dans le secteur routier au Maroc dépassent les 14 milliards de dirhams, le prix du phosphate augmentent de 78,8% pour atteindre 147,5 dollars la tonnes, Automobile: Les exportations dépassent 58 MMDH à fin septembre…, voici les principaux titres de la presse nationale ce jeudi 4 novembre 2021 :

L’Economiste

Recrutement des enseignants: la régionalisation maintenue

Dans le programme gouvernemental comme dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2022, l’Education nationale est érigée en priorité. Ainsi, le PLF a prévu 18.144 postes budgétaires pour 2022 dont seulement 344 postes pour le ministère. Mais pour renforcer les ressources humaines, le gouvernement a prévu le recrutement de 15.000 enseignants contractuels en plus de 2.000 cadres d’appui administratif, pédagogique et social au titre de l’année prochaine. Ils bénéficieront d’une formation initiale au niveau des Centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation (CRMEF). Ce sont les Académies régionales d’éducation et de formation (AREF) qui prendront en charge le recrutement de ce contingent. A aujourd’hui, les AREF ont mené 6 opérations de recrutement régional qui ont totalisé l’embauche de près de 102.000 enseignants durant la période entre 2017 et 2021.

Tourisme: la tutelle tente de rassurer les professionnels

Après plusieurs SOS, coups de gueule et lettres ouvertes, la ministre du tourisme et de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire Fatim-Zahra Ammor rencontre enfin les professionnels. Une occasion pour eux de parler à coeur ouvert des problèmes du secteur et de leurs inquiétudes. Le secteur est à l’agonie depuis mars 2020, davantage depuis la suspension des vols reliant le Maroc aux trois des grands marchés émetteurs européens en plus de la Russie. Les professionnels n’ont aucune prémisse d’amélioration. »Nous avons tenu bon pendant 20 mois, mais il est urgent de prendre les décisions qui s’ imposent avant qu’il ne soit trop tard, afin d’éviter de porter préjudice à nos entreprises, nos collaborateurs et à notre image de marque à l’international », estiment -ils.

Aujourd’hui Le Maroc

Tourisme: Chefchaouen conserve son attractivité

Réputée par ses multiples sites naturels et culturels, Chefchaouen poursuit ses exploits comme une destination de choix, dont près de 70% des visiteurs venaient en temps normal (avant la pandémie de Covid-19) de l’étranger. Ainsi, la perle bleue a réussi à se positionner parmi les 22 meilleures villes et stations touristiques pour passer les vacances en 2022. Ce nouveau sondage vient d’être réalisé par Ovation Travel Group, qui est un important groupe américain spécialisé dans les voyages à travers le monde. Il permet de jouer en faveur de l’attractivité de la ville et de gagner de nouveaux visiteurs venus des Etats-Unis et d’autres marchés considérés parmi les plus importants pour le tourisme du Maroc en général et de la perle bleue en particulier.

Le Matin

Lutte contre le terrorisme, le crime et le trafic de drogue… le bilan en chiffres des huit premiers mois 2021

Outre le volet budgétaire, le ministre de l’Intérieur a présenté le bilan de son département pour l’année en cours. Devant la Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville de la première Chambre, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a passé en revue les réalisations des différentes entités relevant de sa tutelle au cours des 8 premiers mois de 2021. Trois cellules terroristes ont été démantelées et 15 éléments liés à «Daech» ont été arrêtés, près de 385 tonnes de chira et plus de 119 tonnes de kif saisies et pas moins de 931.481 crimes et infractions commis, dont la quasi-totalité a été résolue. Les chiffres exposés en disent long sur les efforts déployés par les différents services du ministère de l’Intérieur.

L’opinion

Le calcul du solde budgétaire sous la loupe de la DEPF

Tenant compte des prévisions de la Loi des Finances 2021 et du Projet de Loi de Finances 2022, le déficit budgétaire résultant des évolutions prévisibles des recettes et des dépenses se situerait à 5,9% du PIB en 2022 après 6,2% en 2021, soit une atténuation de 0,3 point par rapport aux prévisions de la LF 2021 et de 1,7 point par rapport au solde enregistré en 2020. C’est du moins ce que prévoit la DEPF dans son Policy Brief du mois de novembre consacré à l’évaluation du solde budgétaire structurel à travers deux approches: «Méthode à deux étapes » et «Modèle VAR structurel». Partant de l’analyse des ces méthodes, ce Policy Brief avance que l’évolution du solde budgétaire du Maroc s’explique principalement par des facteurs d’ordre structurel. La composante cyclique de ce déficit demeure faible, se situant en moyenne à-0,8% du PIB au cours des dernières décennies contre un solde budgétaire structurel de près de -3% du PIB potentiel.

Libération

L’accélération de la cadence de la vaccination permettra d’atteindre l’immunité collective dans quelques semaines

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, a affirmé, mardi à Rabat, que le pari consiste aujourd’hui à accélérer la cadence de la vaccination pour atteindre 80% de la population dans les semaines à venir. « Nous sommes à moins de cinq millions de vaccinés pour atteindre l’immunité collective escomptée », a indiqué le ministre, en réponse à une question à la Chambre des conseillers sur la situation épidémiologique et l’évolution de la campagne nationale de vaccination. Aït Taleb a plaidé pour davantage d’efforts en vue de renforcer la confiance des citoyens en l’efficacité et la sécurité de l’opération de vaccination en cours au Maroc, et de les amener à prendre les doses nécessaires pour se prémunir contre les risques des décès et des contaminations au virus.

Élection pour le poste de directeur général de l’OMS: Le Maroc soutient la candidature de Tedros Adhanom Ghebreyesus

Le Maroc a apporté son soutien à la candidature du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour un second mandat à la tête de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), tout en rendant hommage au travail accompli par cette importante agence onusienne dans le contexte difficile de la pandémie. Ce soutien a été exprimé par l’ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, dans une lettre adressée au Dr Tedros suite à l’annonce officielle le 29 octobre de sa candidature pour le poste de Directeur général de l’OMS. « Le Royaume du Maroc est honoré d’apporter son soutien entier à cette candidature », a souligné l’ambassadeur dans cette lettre, réitérant la ferme volonté et l’engagement du Maroc d’œuvrer inlassablement pour la consolidation des liens de coopération entre le Royaume et l’OMS et pour l’accomplissement du mandat de Tedros à la tête de cette importante organisation, notamment dans le contexte pandémique actuel.

Al Yaoum Al Maghribi

COP26: le Maroc dispose de 50 projets d’énergies renouvelables cumulant une puissance installée de 3.950 MW

Le Maroc dispose de 50 projets d’énergies renouvelables cumulant une puissance installée de 3.950 MW déjà en service, alors que plus de 60 autres projets sont en cours de développement ou de mise en œuvre, a affirmé mardi le Chef de gouvernement Aziz Akhannouch, dans le cadre de sa participation à la COP26. Intervenant à l’occasion du sommet mondial des leaders sur l’accélération de l’innovation et du déploiement des technologies propres, Akhannouch a indiqué que le Nouveau modèle de développement auquel aspire le Maroc a fixé cinq paris d’avenir à relever dans des domaines stratégiques, et parmi eux figurent ceux de la « Recherche-innovation » et de « l’énergie ». L’engagement du Maroc dans une dynamique de transition énergétique est un choix politique volontariste porté au plus haut sommet de l’État par SM le Roi Mohammed VI, a-t-il rappelé lors de cet événement auquel se sont également succédés à la tribune, le Président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Al Massae

Le prix du phosphate augmentent de 78,8% pour atteindre 147,5 dollars la tonnes

Les exportations de phosphate au cours des neuf premiers mois de cette année ont dépassé le niveau atteint l’an dernier, puisqu’elles avaient atteint 50,67 milliards de dirhams à fin décembre, soit une augmentation de 3,7% par rapport à 2019. Selon les données publiées par Bank Al-Maghrib, les cours des phosphates bruts ont augmenté de 78,8% pour atteindre 147,5 $/tonne à fin septembre de cette année, tandis que ceux des engrais ont augmenté de 79% à 643 $ la tonne. Les exportations d’engrais naturels et chimiques avaient joué un rôle déterminant dans l’augmentation enregistrée par les ventes de l’OCP à l’étranger au cours des neuf derniers mois de cette année, selon le rapport mensuel publié le 2 novembre par l’Office des changes.

Les investissements dans le secteur routier au Maroc dépassent les 14 milliards de dirhams

Les investissements réservés au secteur des routes dans le budget de l’Etat se chiffrent à près de 14,4 MMDH au titre de l’année prochaine dont plus de 4,97 MMDH sous forme de crédit de paiement, a affirmé le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka. Baraka, qui présentait le projet de budget du ministère de l’équipement et de l’eau au titre de l’année budgétaire 2022, à la Chambre des représentants, a ajouté que les travaux programmés pour 2022 portent notamment la poursuite des travaux de la voie express Tiznit-Laâyoune ainsi que l’élargissement de la route nationale n° 1 entre Laâyoune et Dakhla. Le ministère a alloué à cet effet des crédits budgétaires de 200 millions de dirhams pour l’année 2022, qui financent également le tronçon Tiznit-Boulaman (37 km), le tronçon Laayoune – Al Dora (40 km), et celui Tarfaya-Wadi Al Ouaer (116 km).

Bayane Al Yaoum

Le prix du phosphate augmentent de 78,8% pour atteindre 147,5 dollars la tonnes

Le Syndicat national des professionnels du transport routier, affilié à la CDT, a appelé le chef de gouvernement à tenir une réunion dès que possible, pour discuter des prix des carburants et de la situation de l’entreprise de transport au Maroc. Dans une lettre adressée au chef du gouvernement, le syndicat a souligné la nécessité de délibérer sur la question des carburants pour réduire les prix élevés, protéger le pouvoir d’achat de tous les citoyens et aider les entreprises de transport face au coût élevé de l’énergie, plaidant pour la détermination du prix de vente des carburants, le plafonnement des bénéfices des distributeurs et l’adoption du gasoil professionnel. Les professionnels du transport routier ont mis l’accent sur l’impératif de revoir les lois se rapportant à la concurrence, de créer les conditions d’une réelle concurrence entre les acteurs, d’augmenter le stock national de produits pétroliers et de reprendre le raffinage du pétrole au Maroc.

Automobile: Les exportations dépassent 58 MMDH à fin septembre

Les exportations du secteur automobile ont atteint près de 58,35 milliards de dirhams (MMDH) durant les neuf premiers mois de cette année, en augmentation 16,4% par rapport à la même période de 2020, selon l’Office des Changes. Cette évolution s’explique par la hausse des ventes du segment de la construction (+22,4%), du segment du câblage (+7,7%) et de l’intérieur véhicules et sièges (+7,1%), précise l’Office qui vient de rendre public ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de septembre. En parallèle, le nombre de voitures de tourisme exportées a affiché une hausse de 16,6% à 244.156 voitures à fin septembre 2021, ajoute la même source.