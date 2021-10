La nouvelle organisation de la RAM, un PLF jugé déconnecté du contexte Covid, la situation sur le marché du thé au Maroc, le bilan du dispositif RAMED, des poursuites judiciaires engagées contre ceux qui agresseraient des fonctionnaires de la Santé, la suspension des droits de douane sur les importations de blé…, voici les principaux titres de la presse nationale ce jeudi 28 octobre 2021:

L’Economiste

RAM: nouvelle organisation plus agile avec plus de synergies interpôles

Royal Air Maroc vient de dévoiler un ambitieux plan de restructuration afin de renouer avec la rentabilité et la croissance dans les plus brefs délais. La notion de l’expérience client est au cœur de cette réorganisation à caractère transversal. Ainsi, cinq nouveaux pôles en synergie viennent d’être créés : Commercial, Expérience client, Transformation, Exploitation, Support. « Nous sommes plus que jamais mobilisés, dans cette période de relance, à faire face aux défis majeurs qui attendent la Compagnie. A cet effet, nous avons entièrement recentré la stratégie de l’entre- prise autour de l’expérience client…», explique Abdelhamid Addou, PDG de RAM.

Un PLF déconnecté du contexte Covid

Grosse déception chez les opérateurs. Le projet de loi de finances 2022 ne répond pas aux attentes, celles pouvant créer un véritable choc de compétitivité ou au moins l’initier. Le texte, à forte connotation sociale, n’a rien prévu pour plusieurs secteurs dont ceux fortement impactés par la crise sanitaire : le tourisme, l’export ou encore le transport et l‘habitat. II est jugé pauvre en « mesures incitatives à même d’améliorer la compétitivité et d’encourager l’entreprise à investir et créer de l’emploi pendant cette conjoncture difficile ».

Aujourd’hui le Maroc

Thé au Maroc: 400 marques se partagent le marché local

Selon une étude du groupe Sunergia, près de 400 marques de thé distribuées par plus de 100 importateurs sont commercialisées au Maroc, pour une consommation de plus de 70.000 tonnes par an. « Après avoir fait son entrée au Maroc il y a près de 300 ans, il n’a pas fallu un siècle avant que le thé ne passe du statut de boisson rare, réservée aux personnalités importantes, à celui de boisson populaire, consommée par tous », indique Sunergia dans une étude sur la notoriété des marques de thé au Maroc, dans le cadre d’une série consacrée aux Top-Of-Mind des marques. « Sebaa » et « Sultan » sont les deux marques les plus présentes à l’esprit des Marocains et constituent à elles seules 54% du classement de la notoriété des marques de thé au Maroc en 2021, relève l’étude.

Ramed : Plus de 17,41 millions de bénéficiaires au 17 septembre 2021

L’extension de ce régime a permis d’atteindre plus de 17,41 millions de bénéficiaires jusqu’au 17 septembre 2021, soit 7,15 millions de foyers immatriculés. En vue d’accompagner la mise en œuvre de ce régime, près de 10,2 milliards DH ont été mobilisés dans le cadre des disponibilités du Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale, dont 1,61 MMDH au titre de l’exercice 2020. Sur ces crédits, 6,1 MMDH ont été versés au profit des CHU et à l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) et près de 4,13 MMDH au profit du Fonds spécial de la pharmacie centrale pour l’achat des médicaments et des dispositifs médicaux.

Al Massae

Des poursuites engagées en cas de violence visant les fonctionnaires de la Santé

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, a appelé à engager des poursuites judiciaires dans le cas d’actes de violence visant les fonctionnaires de ce département lors de l’accomplissement de leurs fonctions, parallèlement au renforcement des mesures de prévention et d’accompagnement. Les agressions verbales et physiques dont sont la cible les fonctionnaires du ministère, essentiellement exerçant dans les établissements hospitaliers, « constituent des actes contraires à la Loi et sont tout autant injustifiées qu’inadmissibles, quelles qu’en soient les motivations ou les causes, de même qu’elles dénotent un manque de considération et de gratitude dues aux professionnels de la santé et aux grands sacrifices qu’ils ne cessent de consentir au service des citoyens », a souligné le ministre dans une correspondance adressée aux différents responsables du département.

L’opinion

Suspension des droits de douane sur les importations de blé

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a annoncé mardi à Rabat que des mesures proactives ont été prises afin d’assurer l’approvisionnement du marché national. En réponse à une question orale sur la nouvelle campagne agricole à la Chambre des Conseillers, le ministre a expliqué que ces mesures consistent à suspendre les droits de douane applicables à l’importation de blé à partir du ler novembre pour assurer l’approvisionnement du marché national et mettre en place un mécanisme de compensation pour l’importation du blé tendre, si nécessaire, sur la base d’un prix de référence minimum, afin de maintenir la stabilité des prix de la farine.