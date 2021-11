Le patronat s’apprête à déposer ses propositions d’amendements du projet de loi de finances. La commission fiscale a tenu mercredi une nouvelle rencontre. Une dernière réunion est prévue ce vendredi avec la commission fiscale de la CGEM pour finaliser une trentaine de propositions qui devront être déposées dans la même journée à la Chambre des conseillers. Le groupe parlementaire CGEM déposera une panoplie de propositions d’amendements. Le patronat insistera sur cinq mesures prioritaires, notamment la baisse du taux marginal de l’IS de 31% à 30%, la sur-taxation des importations de produits finis, une fiscalité dédié aux TPME, la prorogation de l’exonération de l’IR pour le premier contrat et la baisse de la cotisation minimale.

Aujourd’hui Le Maroc

Artisanat : Une 2e grande opération de commercialisation lancée

11 centres commerciaux appartenant au Groupe Aradei Capital abriteront, pour la deuxième fois, une grande opération de commercialisation des produits de l’artisanat. Fruit d’un partenariat fructueux entre la foncière, le ministère du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, la Maison de l’artisan et l’Office de développement de la coopération, cette 2è édition qui durera jusqu’au 3 décembre prochain bénéficiera à 90 artisans individuels, coopératives et auto entrepreneurs, sélectionnés suite à un appel à manifestation d’intérêt. «Couvrant 10 villes du Royaume, cette opération, basée sur un partenariat public-privé innovant, a pour but d’offrir une opportunité aux artisans pour diversifier leurs canaux de distribution et améliorer leurs revenus» selon les initiateurs de ce projet.

La ceinture verte de Rabat bientôt réaménagée

Située entre Rabat et Temara, la ceinture verte est une bouffée d’air frais pour les habitants des deux villes. Le ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts travaille sur le réaménagement de la ceinture verte de Rabat sur une superficie de 1.000 hectares. Pour y parvenir, le département des eaux et forêts relevant du même ministère ambitionne d’assurer la vocation paysagère et récréative de cette forêt et garantir une conduite sylvicole appropriée des peuplements tout en permettant la pérennité de cet espace vital. Cette démarche s’aligne avec la nouvelle stratégie «Forêts du Maroc, 2020-2030» et la Stratégie nationale des forêts urbaines et périurbaines.

Le Matin

Lancement d’un programme prioritaire de sensibilisation et de formation des nouveaux élus des collectivités territoriales

La Direction Générale des Collectivités Territoriales relevant du ministère de l’Intérieur a lancé un programme de formation et de sensibilisation au profit de 34.500 élus des Collectivités territoriales, en coordination avec l’Association des Région du Maroc, l’Association Marocaine des Présidents des Conseils des Préfectures et Provinces et l’Association Marocaine des Présidents des Conseils des Communes. L’objectif de ce programme de formation et de sensibilisation est le renforcement de connaissances législatives et réglementaires de ces élus et la consécration de la bonne gouvernance. A travers ce programme, 840 sessions de formation et de sensibilisation sont en cours de mise en œuvre afin de permettre aux élus des Collectivités Territoriales de mieux appréhender les exigences légales, institutionnelles et financières nécessaires à la bonne gestion des affaires des collectivités territoriales.

L’Opinion

TIR: 70% des camionneurs marocains risquent la banqueroute