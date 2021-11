L’impact de la pénurie des puces sur l’industrie automobile, les sociétés cotées effacent la crise de leurs comptes, le Maroc toujours dans le top 10 mondial en matière de performance climatique, réaction mesurée chez les professionnels du tourisme après la levée du couvre-feu, des efforts intensifs pour numériser les examens du permis de conduire…Voici les principaux titres de la presse nationale ce jeudi 11 novembre 2021 :

L’Economiste

Industrie automobile : L’impact de la pénurie des puces

Le phénomène touche quasiment l’ensemble des groupes automobiles. La pénurie des pièces électroniques, des puces et des semi-conducteurs perturbe les chaînes de montage de l’ensemble des sites des constructeurs. De l’avis d’experts, les perturbations devraient se prolonger encore jusqu’ en 2022. Aujourd’hui, tous les groupes sont fortement impactés. Les estimations parlent d’un manque de 500.000 véhicules par chaque producteur généraliste. Au Maroc, l’impact sur le groupe Renault est estimé entre 50.000 et 70.000 voitures Dacia sur les deux sites de production (Renault Tanger et Somaca à Casablanca).

Les sociétés cotées effacent la crise de leurs comptes

L’économie aura mis une année pour retrouver son niveau d’activité pré-Covid, plus tôt qu’anticipé. Les sociétés cotées sont les premières à profiter de ce rebond robuste. CFG Bank relève ses prévisions de bénéfices à 28,8 milliards de DH, soit une hausse de 30% par rapport à 2020. En revanche, les profits s’afficheraient en léger retrait par rapport à 2019 (-4,4%). Les secteurs Banques et Immobilier seront les moteurs de cette reprise, les deux contribuant pour plus de 3/4 à la hausse des bénéfices projetés en 2021.

Aujourd’hui le Maroc

APM Terminals Med Port Tangier lance la 3è phase de son développement

Le deuxième terminal de transbordement établi par APM Terminals au complexe portuaire Tanger Med enchaîne et déploie le projet de la phase 3 de son plan de développement, visant une longueur de quai et une capacité additionnelle similaire à celles de la phase 2. Ainsi, au bout de ce programme d’expansion, la longueur du quai d’APM Terminals MedPort Tangier passera de quelque 1.200 à 2.000 mètres, tandis que sa capacité annuelle gagnera 2 millions d’EVP pour en totaliser 5 millions. « Ces réalisations nécessiteront un investissement de plus de 400 millions USD et induiront des centaines d’emplois directs et indirects, marquant une étape majeure d » partenariat de long terme liant le Royaume du Maroc au Groupe Maersk », précise un communiqué d’APM Terminals Med- Port Tangier.

Indice de performance climatique 2022 : Le Maroc toujours dans le top 10 mondial

selon le nouveau rapport publié par les ONG Germanwatch, The New Climate Institute et The Climate Action Network en marge de la COP26 tenue à Glasgow, le Maroc fait partie des pays leaders en matière de lutte contre le réchauffement climatique en figurant dans le top 10. Sur les 68 pays étudiés, le Maroc occupe la 8ème place dans le classement avec un score de 71,64 derrière le Danemark (4è), la Suède (5è), la Norvège (6è) et le Royaume-Uni (7è). Le Maroc a perdu une place dans le classement mondial en comparaison avec l’année précédente. Le Maroc devance de nombreux pays tels que l’Allemagne, la Finlande, la Suisse, la France, le Portugal, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Chine ou encore le Japon.

Le Matin

Réaction mesurée chez les professionnels du tourisme, plus d’enthousiasme chez les restaurateurs et les transporteurs de voyageurs

De la déception à la satisfaction en passant par un optimisme prudent, le nouvel allègement des restrictions, entré en vigueur mercredi, suscite des réactions mitigées chez les professionnels. Alors que les opérateurs touristiques manifestent peu d’enthousiasme pour le « cadeau » du gouvernement, les professionnels du transport de voyageurs et les restaurateurs, eux, se frottent les mains dans l’espoir d’une réelle reprise de l’activité et des emplois.

Mohamed Aujjar reconduit à la tête de la mission d’établissement des faits sur la Libye

La Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme, Michelle Bachelet a renouvelé, mercredi, la nomination de Mohamed Aujjar en tant que président de la mission indépendante d’établissement des faits sur la Libye. Cette décision intervient à la suite de l’adoption, en octobre dernier par le Conseil des droits de l’Homme, de la résolution prorogeant de neuf mois le mandat de ladite mission sur la Libye afin de lui permettre de s’acquitter de son mandat.

L’Opinion

3ème dose vaccinale: annulation de la condition des six mois

Les mesures restrictives sont désormais de l’histoire ancienne. Au vu de l’embellie sanitaire, le gouvernement a mis fin au couvre-feu nocturne et aux restrictions de déplacements inter-villes, marquant ainsi le début d’un retour à la vie « normale ». Une décision très attendue après la chute de la courbe épidémiologique et l’entrée en vigueur du pass vaccinal, en tant que document homologué par les autorités publiques, permettant la libre circulation dans le territoire national. En en finissant avec les restrictions, les autorités sanitaires semblent placer leurs espoirs dans l’accélération de la campagne de vaccination, quitte à autoriser l’administration des troisièmes doses avant le délai de six mois. Toutefois, au moment où des experts se déclarent pour une troisième dose précoce dans des cas exceptionnels, le Comité scientifique n’a pas encore fait de déclaration officielle sur le sujet.

Al Bayane

Tourisme: le budget d’investissement s’élève à 616 MDH en 2022

Le budget prévisionnel alloué à l’investissement pour le département du tourisme s’élève à plus de 616,66 millions de dirhams (MDH) (hors dépenses du personnel) au titre de l’année 2022, a indiqué, mardi à Rabat, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatima-Zahra Ammor. S’exprimant lors de la discussion du projet du budget du ministère devant la Commission des secteurs productifs à la Chambre des Représentants, dans le cadre du Projet de Loi de finances (PLF) au titre de l’exercice 2022, Ammor a fait savoir que le budget dédié au fonctionnement pour le même département se situe à 63,14 MDH.

Al Massae

La substitution aux importations pourrait-elle réussir au Maroc ?

La pandémie de Coronavirus provoquerait une secousse et des changements majeurs dans la structure de l’économie nationale. Selon un rapport du ministère du Commerce et de l’Industrie sur ses réalisations en 2021 et le plan d’action de 2022, le Maroc envisage de remplacer plusieurs produits importés par la production intérieure. Ce plan a été lancé par l’ancien ministre du Commerce et de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, en novembre 2020. L’objectif annoncé était de remplacer certaines importations par des produits locaux de l’ordre de 34 milliards de dirhams avant fin 2021. Le ministre marocain de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, qui présentait le projet de du budget de son département au titre de 2022, a affirmé que, jusqu’au 5 novembre, 684 projets ont été adoptés pour remplacer des importations d’une valeur de 41,5 milliards de dirhams.

Al Alam

Des efforts intensifs pour numériser les examens du permis de conduire

Le Maroc s’apprête à approuver la numérisation des épreuves pratiques pour l’obtention du permis de conduire, à compter de l’année prochaine, selon des professionnels de la Fédération nationale des propriétaires des établissements de l’enseignement de la conduite et du code de la route. L’Agence nationale de la sécurité routière entend introduire, à partir de 2022, un amendement important à l’examen de conduite, qui est la dernière étape qui sépare le candidat de l’obtention d’un permis de conduire. Il s’agit d’un programme très avancé qui sera mis en place, et qui réduirait les interventions humaines dans le processus d’évaluation des résultats du test appliqué, et augmenterait l’efficacité de ceux qui souhaitent obtenir un permis de conduire au Maroc.