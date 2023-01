Une réunion au sommet entre les gouvernements marocain et espagnol se tiendra les 1er et 2 février à Rabat, près d’un an après la réconciliation des deux pays, a annoncé mercredi le ministère espagnol des Affaires étrangères.

« L’Espagne et le Maroc ont décidé que la douzième réunion de haut niveau aurait lieu les 1er et 2 février à Rabat », a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sanchez et une douzaine de ministres de son gouvernement participeront à ce sommet, a-t-on appris auprès du ministère qui n’a en revanche pas été en mesure d’indiquer qui participerait côté marocain.

La tenue d’une telle réunion au sommet avait été annoncée en avril dernier à l’occasion de la visite à Rabat de Pedro Sanchez. Il y avait été reçu par le roi Mohammed VI pour sceller la réconciliation entre les deux pays après un an de tensions diplomatiques liées au dossier sensible du Sahara.

L’accueil en Espagne en avril 2021 du chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, ennemi juré de Rabat, pour y être soigné du Covid-19 avait déclenché cette brouille dont le point culminant avait été l’arrivée en mai de plus de 10.000 migrants dans l’enclave espagnole de Ceuta à la faveur d’un relâchement des contrôles marocains.

Madrid avait alors dénoncé un « chantage » et une « agression » de la part de Rabat qui avait pour sa part rappelé son ambassadrice en Espagne, qui n’y est revenue qu’en mars 2022 après la normalisation des relations entre les deux pays.

Cette normalisation a été rendue possible par la décision de l’Espagne de soutenir publiquement le plan d’autonomie marocain pour le Sahara, que Madrid considère désormais comme « la base la plus sérieuse, réaliste et crédible » pour résoudre le conflit dans l’ex-colonie espagnole.