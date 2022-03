La Royal Air Maroc a annoncé ce mardi sur son compte Twitter le renforcement des vols de rapatriement pour les Marocains en Ukraine au départ de trois pays frontaliers: la Slovaquie, la Roumanie et la Hongrie.

Dans une publication Twitter ce mardi 1er mars 2022, la compagnie aérienne nationale a annoncé trois nouveaux vols de rapatriement pour les Marocains en Ukraine. Ces vols sont prévus les 3 et 4 mars 2022 au départ de Bratislava (Slovaquie – vendredi 4 mars 2022 à 10h45), Bucarest (Roumanie) et Budapest (Hongrie) à destination de Casablanca, au tarif fixe de 750 DH TTC.

Cette annonce intervient notamment après un entretien téléphonique du ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et son homologue slovaque, Ivan Korčok. Ce dernier a exprimé sur son compte Twitter: « la nécessité de poursuivre un rapatriement rapide et une coordination étroite », tout en assurant avoir laissé entrer sur son territoire depuis la frontière ukrainienne 1.300 ressortissants marocains.

Important📞w/🇲🇦Morroccan FM N. #Bourita, on situation in #Ukraine & repatriation of 🇲🇦 citizens through 🇺🇦-🇸🇰 border. 🇸🇰 provided safe passage for more than 1300 🇲🇦 nationals fleeing from 🇺🇦. We reaffirmed the need to continue swift repatriation&close coordination. @Marocdiplo_EN

