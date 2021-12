Suite à l’annonce des autorités marocaines d’étendre la suspension des vols de et à destination du royaume, la compagnie nationale Royal Air Maroc annonce de nouveaux vols spéciaux.

De nouveaux vols au départ du Maroc et à destination de la Belgique, Espagne, France, Italie et la Mauritanie sont programmés entre le 01 et 31 Janvier 2022, a annoncé la compagnie aérienne RAM.

Ces vols «exceptionnels» sont soumis à des autorisations souligne la même source. La compagnie n’a toujours pas communiqué autour des vols de rapatriement depuis l’étranger vers le Maroc.

Pour rappel, les autorités marocaines ont décidé de prolonger la suspension de tous les vols passagers de et vers le royaume jusqu’au 31 janvier 2022. L’état d’urgence à lui aussi été prolongé jusqu’à la même date.