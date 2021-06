La compagnie aérienne, prise d’assaut depuis quelques jours, annonce des vols supplémentaires depuis plusieurs villes européennes.

La RAM s’exécute pour ajouter de nouveaux vols. Les premiers vols supplémentaires concerneront Bruxelles, Paris, Francfort, Amsterdam, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Lyon, indique la compagnie.

Lancement imminent de vols additionnels: Bruxelles, Paris, Francfort, Amsterdam, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Lyon — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) June 17, 2021

Ces vols sont programmés pendant les semaines du «29 juillet au 04 août» et « 02 septembre au 08 septembre 2021 », précise la même source.

La compagnie annonçait ce mercredi 16 juin, la saturation des vols en provenance de la France, l’Italie, la Belgique et la Hollande durant le mois de juillet.

L’opération exceptionnelle déployée par la RAM, suite aux instructions royales s’étale du 15 juin courant au 30 septembre. Dans ce sens, la compagnie précisait qu’il reste «une large disponibilité pour des arrivées aux mois d’août et de septembre», en plus de vols au départ du Maroc «pour la première semaine d’août et au-delà du 06 septembre».