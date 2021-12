De nouveaux vols de rapatriements au profit des Marocains bloqués à l’étranger viennent d’être programmés. Voici les détails.

La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) assurera des vols de rapatriement à partir de trois pays à savoir le Portugal, la Turquie et les Émirats Arabes Unis. Deux nouveaux vols ont été programmés depuis le Portugal et la Turquie.

Le vol au départ la Turquie a été programmé pour le jeudi 16 décembre, tandis qu’un autre depuis le Portugal sera assuré samedi 18 décembre.

We inform our Customers that a new special flight (subject to special authorization) is scheduled from Turkey to Morocco on December 16, 2021.

— Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) December 14, 2021