L’eau potable distribuée au niveau de la ville de Safi répond à toutes les normes de qualité en vigueur à l’échelle nationale, indique un communiqué conjoint de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) (Branche Eau) et la Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau et d’Électricité de Safi (RADEES).

Suite aux informations véhiculées le 20 octobre sur les réseaux sociaux au sujet de la qualité des eaux potables distribuées dans la ville de Safi, la direction régionale de l’ONEE et la direction générale de la RADEES affirment que l’eau potable distribuée au niveau de la ville de Safi répond à toutes les normes de qualité en vigueur à l’échelle nationale et émanant des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), tient à expliquer la même source.

Les eaux distribuées au niveau de Safi sont soumises en permanence à des opérations de contrôle de la qualité à trois niveaux: source, production et au sein du réseau de distribution, précise-t-on de même source.

« Sur la base des analyses bactériennes et physico-chimiques réalisées de façon régulière et en permanence par les laboratoires locaux et régionaux relevant de l’Office, sous la supervision du Laboratoire Central Certifié ISO, ainsi que le laboratoire relevant de la RADEES, qui sont publiées régulièrement au niveau de la commune territoriale de Safi, l’ONEE et la RADEES soulignent que l’eau potable produite et distribuée dans la ville de Safi répond à toutes les normes nationales relatives à la qualité des eaux destinées à la consommation », lit-on dans le communiqué.

Les services de l’ONEE et de la RADEES restent à la disposition de toutes les parties concernées pour fournir toutes les explications nécessaires, de même qu’ils continueront d’accorder une importance particulière à cette denrée vitale, afin de fournir à la population de la cité de l’océan des eaux de qualité et en quantité nécessaire.