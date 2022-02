Orna Barbivai, la ministre israélienne de l’Economie et de l’industrie, se rendra au Maroc la semaine prochaine pour une visite officielle. Voici son programme au Royaume.

La ministre de l’Economie et de l’industrie d’Israël, Orna Barbivai, effectuera sa première visite de travail au Maroc la semaine prochaine. « J’ai le plaisir d’accueillir Mme Orna Barbivai (…) qui se rendra au Maroc à partir du début de la semaine prochaine », a annoncé jeudi, David Govrin, le chef du bureau de liaison d’Israël au Maroc dans un tweet.

« Un plan de visite diversifié a été élaboré, au cours duquel la ministre rencontrera plusieurs personnalités politiques et économiques dans le but de renforcer les partenariats entre les deux pays », a-t-il ajouté.

يسعدني أن أرحب بالسيدة أورنا باربيفاي، وزيرة الاقتصاد والصناعة الاسرائيلية، التي ستزور المغرب ابتداء من بداية الأسبوع القادم. تم وضع خطة زيارة متنوعة تلتقي خلالها السيدة الوزيرة بمجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية بهدف تعزيز الشراكات بين البلدين. pic.twitter.com/s6w6oeOcv0 — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) February 17, 2022

Selon nos sources, cette visite a notamment pour objectif de « mettre en place l’infrastructure économique nécessaire à l’existence d’échanges fructueux entre les deux pays ».

Orna Barbivai se rendra à Rabat, à Casablanca et à Marrakech. Elle rencontrera un « certain nombre de ministres, de responsables gouvernementaux et de hauts responsables du monde des affaires ».

Lundi 21 février, la ministre israélienne s’entretiendra avec Riyad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des finances et Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, avec qui elle signera un accord « historique » de coopération économique et commerciale, précisent nos sources.

La ministre israélienne visitera aussi des projets d’entreprises israéliennes dans les domaines du textile et de l’agriculture. Elle sera accompagnée de représentants de l’administration du Commerce extérieur au ministère de l’Economie.

« Le Maroc est un pays important pour Israël, politiquement, économiquement et culturellement », a par ailleurs déclaré Barbivai dont le mari d’origine marocaine effectue également son premier voyage au Maroc depuis qu’il a quitté le pays en 1958, à l’âge de trois ans.

« Malgré les liens commerciaux et l’industrie israélienne qui existe au Maroc, la portée de la coopération économique est limitée par rapport au potentiel, qui, s’il est réalisé, contribuera de manière significative au bien-être économique et à la croissance des deux pays », a-t-elle ajouté dans un communiqué.