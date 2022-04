La Marocaine, Lamia Bazir, figure sur la prestigieuse liste des « Humanitarian Awards Global » pour l’année 2020-2021, dans la catégorie « Most distinguished Women Change Makers in Africa ».

Mme Bazir fait partie de cette liste, aux côtés de femmes leaders, telles que Phumzile Mlambo-Ngcuka, directrice exécutive ONU Femmes, Matshidiso Moeti (Botswana), directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Samia Suhulu Hassan, présidente de la Tanzanie, Martha Ama A Pobee (Ghana), secrétaire générale de l’ONU pour l’Afrique, Amina J. Mohammed (Nigeria), députée secrétaire générale de l’ONU, Lesly Kanza (Tanzania), directrice Afrique et membre du comité exécutif du World Economic Forum, Jessica Rose Epel Alupo, Vice présidente du Uganda, Victoire Tomegah Dogbé, Premier ministre du Togo, et d’autres femmes africaines s’activant dans des domaines diversifiés.

Ce prix est décerné en reconnaissance aux femmes africaines éminentes, de générations différentes, portées par des causes humanitaires, excellant dans leurs domaines d’intervention et œuvrant concrètement et sincèrement au changement social.

Lire aussi. La Marocaine Loubna Serraj remporte le prix Orange du livre en Afrique

Lamia Bazir est une actrice de changement et une activiste pour la femme et la jeunesse qui a occupé plusieurs postes de responsabilité. Elle a été Directrice exécutive de l’observatoire national des droits de l’enfant et contribué au développement de programmes de coopération entre les gouvernements du Royaume du Maroc et des Etats Unis d’Amérique (Millennium Challenge Corporation). Elle a également été représentante au sein du conseil économique et social à l’ONU lors de l’élaboration des ODD, en plus d’un travail de terrain au Niger, pour la lutte contre la corruption à l’égard des femmes.

En 2019, Lamia Bazir a été sélectionnée parmi les 100 jeunes africains les plus influents par le Africa Youth Awards. En 2018, elle est sélectionnée parmi les Jeunes Arabes Leaders par le World Government Summit à Dubai. Trois ans avant, elle a été honorée par l’ONU qui lui décerne le prix des nations unies pour le volontariat.