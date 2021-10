Le Maroc s’apprête à acquérir des bateaux du chantier naval turc Ares Shipyard pour le compte de la Marine royale.

Après avoir vendu des drones armés au Maroc, la Turquie serait en train de négocier avec le Royaume pour conclure de nouveaux contacts militaires. Il s’agirait de bateaux du chantier naval turc Ares Shipyard pour la Marine royale, révèle sur sa page Facebook le forum FAR Maroc, en citant Tactital Report, un site spécialisé dans la défense et la sécurité.

Armement: les FAR réceptionnent les 13 drones acquis auprès de la Turquie

À en croire Tactital Report qui cite des sources turques, Rabat et Ankara seraient en contact, depuis juillet, pour l’acquisition par la Marine royale de 10 patrouilleurs rapides ARES 35 FPB et 5 bateaux ARES 80 SAT, précise le site. D’une longueur de 11,9 mètres, le patrouilleur ARES 35 FPB a une capacité de vitesse exceptionnelle supérieure à 35 nœuds, et est doté de caractéristiques de tenue en mer conformes aux conditions environnementales les plus difficiles, indique le chantier naval turc sur son site internet.

Le forum FAR Maroc a rapporté, le mois dernier, que les premiers drones TB2, faisant partie d’une commande de 13 drones, étaient livrés. La page annonçait que les forces armées avaient envoyé des officiers marocains en Turquie pour une formation autour de la manipulation de ces engins. De son côté, le journal turc Daily Sabah écrivait, vendredi dernier, que “la Turquie a étendu l’exportation de son célèbre véhicule aérien de combat sans pilote en négociant des accords avec le Maroc et l’Éthiopie après leur emploi réussi dans des conflits internationaux”.