Le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita a reçu, ce mardi à Rabat, la ministre israélienne de l’Intérieur, Ayelet Shaked.

Après Abdelouafi Laftit, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu dans l’après-midi la ministre israélienne de l’Intérieur, Ayelet Shaked.

« Notre objectif est de signer un accord final le mois prochain pour faire venir des travailleurs du Maroc en Israël. Nous avons également discuté des défis posés par l’Iran et qui sont communs aux deux pays », a fait savoir la ministre de l’Etat hébreu dans un tweet cet après-midi.

תודה לשר החוץ המרוקאי, נאסר בוריטה על פגישה מרתקת. מטרתנו לחתום בחודש הקרוב על ההסכם הסופי להבאת עובדים זרים ממרוקו לישראל. שוחחנו גם על האתגרים מול איראן, שמשותפים לשתי המדינות 🇮🇱🇲🇦 https://t.co/NYLgbpAlUE — איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) June 21, 2022

Dans la matinée, Ayelet Shaked a eu une réunion de travail, à Rabat également, avec son homologue Abdelouafi Laftit. De hauts responsables des départements de l’Intérieur des deux pays y ont aussi pris part.

Lire aussi. Réunion de travail, à Rabat, entre Abdelouafi Laftit et son homologue israélienne

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, cette rencontre s’inscrit dans le sillage de la Déclaration conjointe entre le Maroc, les États-Unis et Israël, signée devant le roi Mohammed VI en décembre 2020. Elle traduit l’engagement des deux pays à reprendre les contacts officiels pleins et entiers entre homologues marocains et israéliens.