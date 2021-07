Les voyageurs en provenance des pays de la zone B devraient bientôt ne plus être tenus d’observer une quarantaine de dix jours dans les hôtels désignés par les autorités. Ils pourront désormais rester confinés chez eux. Le gouvernement discute actuellement de cette mise à jour qui soulagerait de nombreux MRE souhaitant rejoindre le royaume pour l’Aïd.

Une bonne nouvelle pour les MRE et touristes qui comptent se rendre au Maroc dans les prochains jours. Les voyageurs en provenance des pays de la zone B ne seraient bientôt plus tenus d’observer une quarantaine de dix jours dans les hôtels désignés par les autorités, nous informe une source proche du dossier. Ils pourraient désormais rester confinés chez eux.

En plus du test PCR présenté à l’arrivée, les voyageurs non vaccinés soumis à la quarantaine à la maison devront présenter un test antigénique au bout de trois jours et un autre au bout de 6 jours, ce qui permettra de limiter la durée du confinement si ceux-ci s’avèrent négatifs.

Cette mise à jour sera officiellement annoncée dès ce soir ou demain matin, confirme notre interlocuteur.

L’annonce hier soir du passage en zone B de la France, l’Espagne et le Portugal dès le 14 juillet avait suscité énormément de déception et d’affolement pour les Marocains du monde qui avaient prévu de rentrer au royaume pour les vacances d’été, en particulier pour la fête de l’Aïd prévue le 21 juillet prochain.

Cette réflexion émane du Comité scientifique de vaccination qui s’inscrit dans la lignée de la volonté royale de faciliter aux compatriotes leur retour à la mère patrie après deux ans d’absence.