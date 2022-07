Le ministère gambien de l’Agriculture a déclaré qu’il facilitait la fourniture de quelque 13.000 tonnes d’engrais pour soutenir les petits exploitants agricoles, rapporte ce mardi le journal gambien The voice. Une initiative qui soutiendra l’utilisation des engrais dans le pays et favorisera les efforts de productivité agricole.

Le Maroc souhaite améliorer l’utilisation de l’engrais dans les productions agricoles en Afrique. C’est pourquoi l’Office chérifien des phosphates (OCP) a décidé de mettre à la disposition de nombreux pays une quantité importante d’engrais en vue d’accompagner les performances agricoles.

Une intervention qui tombe pile au bon moment. Car, selon la même source, en cette période de coût élevé des engrais, notamment à cause de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, premiers exportateurs d’engrais potassiques au monde et de l’augmentation des coûts de transport, cette contribution devient encore plus importante.

Selon le ministère de l’Agriculture gambien, le géant public marocain et mondial des phosphates fournira environ 13.000 tonnes d’engrais à prix réduit en faveur de 13.000 agriculteurs.

«Le programme est une initiative spéciale du roi Mohammed VI. Le Maroc s’est engagé à mettre en œuvre une politique globale et cohérente envers les nations africaines sœurs fondée sur une plus grande coopération économique», s’est exprimé, toujours d’après la même source, le responsable gouvernemental gambien.

En ce sens, les petits exploitants agricoles, élément clé du secteur agricole en Gambie, sont principalement affectés par les ramifications de la guerre, notamment en termes de prix des engrais.

«Nous pensons que les petits exploitants agricoles font partie intégrante du secteur agricole en Gambie. Avec les répercussions de la guerre d’Ukraine sur les prix des engrais et les effets de la sécheresse, la situation risque d’être intenable pour eux et désastreuse pour la sécurité alimentaire», a souligné le ministère.

Dans le détail, une équipe serait constituée par le ministère afin de collaborer avec l’OCP ainsi que d’assurer la bonne mise en œuvre de cette opération. «OCP Africa est une entreprise panafricaine engagée dans la transformation du système alimentaire sur le continent. L’Office souhaite établir un partenariat stratégique avec la Gambie permettant de déployer ses programmes centrés sur les agriculteurs» avance le ministère.

Il ajoute que ledit partenariat permet pareillement aux petits exploitants agricoles d’avoir un meilleur accès aux intrants, aux marchés, au financement ou encore à la formation aux bonnes pratiques agricoles.

Au total, 370 000 tonnes d’engrais seront cédées à prix réduit par l’Office chérifien des phosphates (OCP) aux pays africains. C’est ce qu’avait annoncé Nada Elmajdoub, vice-présidente exécutive de la gestion de la performance du groupe en marge de la 14ᵉ édition du Sommet des affaires USA-Afrique qui s’est tenu à Marrakech.

Elle a souligné que cette décision vise à soulager ces pays face à la flambée des prix des engrais sur le marché mondial en raison du conflit russo-ukrainien. Le stock d’engrais débloqué sera accompagné d’un don de 180 000 tonnes de nutriments au continent africain.

Rappelons que le Maroc dispose de plus de 70 % des réserves mondiales de phosphate et possède une industrie phosphatière développée lui conférant le rang du premier exportateur à l’échelle mondiale en cette substance.

«L’agriculture est l’un des secteurs les plus importants de l’économie gambienne, le ministère renouvelle son engagement à consolider sans relâche les gains qui ont été enregistrés dans le secteur. Il est toujours engagé à le développer et à le moderniser durablement.

Car après tout, les agriculteurs sont les acteurs les plus importants de la chaîne agricole, leur bien-être reste donc la mission principale du ministère de l’Agriculture», a conclu la tutelle.