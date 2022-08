Les réactions au sujet du froid entre Rabat et Tunis, se poursuivent. La Fédération marocaine des droits du consommateur (FMDC) a publié, ce lundi 29 août, un communiqué dans lequel elle affirme geler ses activités avec les institutions tunisiennes de protection du consommateur.

Une relation qui s’étiole. Entre le Maroc et la Tunisie le torchon brule, donnant lieu à une crise diplomatique qui prend chaque jour, davantage d’ampleur. Dans un Maghreb déjà désuni, Rabat ne décolère pas contre Tunis. Et sur les réseaux sociaux comme à travers les médias, les réactions des décideurs et de la société civile se multiplient.

«C’est une affaire nationale que nous prenons très au sérieux. Nous considérons la prise de position du président tunisien, comme une atteinte à notre pays. L’étroite relation qui liait le Maroc à la Tunisie a malheureusement été annihilée à cause de cela», affirme Dr. Bouazza Kherrati, président de la FMDC.

Une relation gelée

Dans ce sens, et par le biais d’un communiqué dont H24info détient une copie, la FMDC dénonce «les positions hostiles» du chef d’Etat tunisien, destinées à «porter atteinte aux intérêts des peuples maghrébins et aux relations fraternelles qui les lient.» Elle décide donc de geler toutes les formes d’activités avec les institutions tunisiennes de protection des consommateurs et appelle les Marocains à boycotter tous les produits tunisiens.

Lire aussi. Handball: le Maroc annonce son retrait de deux compétitions en Tunisie

«Le royaume importe beaucoup de produits de Tunisie, et elle sera la plus grande perdante si on rompt nos relations économiques. En plus des dattes, nous importons plusieurs sortes de formages, de crèmes glacées, de cahiers, etc.», explique Dr. Bouazza Kherrati.

Pour lui, inciter les citoyens à boycotter les produits tunisiens est loin d’être une sanction à l’égard du peuple ni encore moins contre les hommes d’affaires ainsi que les professionnels tunisiens. «Nous leur demandons de faire preuve de patience, en attendant que les gouvernements puissent trouver un terrain d’entente, sans lequel, nous ne comptons pas faire marche arrière», poursuit le président de la FMDC.

Lire aussi. Le Maroc boycotte un championnat de Karaté en Tunisie

Rappelons que le sommet Japon-Afrique (Ticad) qui s’est terminé dimanche à Tunis, avait commencé par l’annulation de la participation du Maroc. Rabat a annoncé, vendredi 26 août, le rappel de son ambassadeur à Tunis. Car par son geste de l’accueillir à l’aéroport de Brahim Ghali, chef du Polisario, Kais Saied a déclenché une crise diplomatique qui risque de se poursuivre.

Tunis a répliqué le lendemain avec le rappel de son ambassadeur au Maroc. Brahim Ghali, a été accueilli vendredi par le président tunisien Kais Saied, au même titre que les présidents et chefs de gouvernement venus assister au Ticad, au grand dam de Rabat. «La Tunisie a trahi le Maroc. En attendant qu’elle se rende compte de la gravité de sa prise de position, nous incitons tous les citoyens marocains à boycotter ses produits», conclut notre interlocuteur.