La Fondation Mohamed Zerktouni pour la culture et la recherche a souligné que le 66e anniversaire de la fête de l’Indépendance (18 novembre) constitue l’occasion d’évoquer la symbolique de cet événement historique et ses grands enseignements dans la défense de la patrie, de sa dignité et de ses valeurs sacrées.

Dans une allocution publiée sur le compte YouTube de la Fondation, le président de la Fondation, Abdelkrim Zerktouni, a déclaré que la Fondation célèbre ce glorieux anniversaire avec l’enthousiasme de perpétuer la lueur de ses actions; partant de sa position d’institution nationale, civile, indépendante et spécialisée dans le patrimoine et les opérations de libération des Marocains de la première moitié du XXe siècle.

Et d’ajouter que la Fondation évoque à cette glorieuse occasion « nos responsabilités historiques que nos pères et grands-pères nous ont fait assumer lorsqu’ils se sont opposés à l’oppression des forces coloniales et ont défié la torture, l’emprisonnement et les liquidations des militants, le but étant de réaliser les aspirations des Marocains à la liberté, à la dignité et à l’Independence, quel qu’en soit le prix ».

Courage

Le 18 novembre, note M. Zerktouni, illustre également la noblesse de l’appartenance à cette terre que « nos ancêtres ont défendu avec tant de courage, de dévouement et de détermination depuis des siècles jusqu’à nos jours marqués par une forte volonté de renforcement des acquis et de préservation de la souveraineté du pays sous la conduite sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ».

M. Zerktouni a rappelé que la lutte pour la libération et l’indépendance était féroce, et menée par les héros marocains qui se sont battus avec bravoure, loyauté et ferme volonté de tout sacrifier au service de la patrie, sous la conduite du Libérateur du pays et Père de la Nation, feu SM Mohammed V.

M. Zerktouni a, par ailleurs, souligné la nécessité de continuer d’œuvrer sur la voie des ancêtres et prospecter l’avenir afin de renforcer la position du Maroc et de préserver sa souveraineté.