La famille de Mehdi Ben Barka a réagi aux dernières «révélations» de The Observer, accusant l’ancien opposant d’être un espion à la solde du service de renseignements tchécoslovaques, le Státní Bezpečnost (StB).

«Depuis quelques années, les atteintes à la mémoire de Mehdi Ben Barka, l’un des leaders importants du Tiers-monde, symbole de la résistance au colonialisme et du combat contre le néo-colonialisme, le sionisme et l’impérialisme, se répandent de manière insidieuse. Elles passent par la désinformation, la calomnie, l’insinuation ou l’amalgame», dénonce dans un long communiqué, le fils de Mehdi Ben Barka, Bachir, en réaction au récent article du journal The Observer.

«The Observer reprend quasi intégralement les thèses avancées par Jan Koura. Ces deux articles (celui de Jan Koura, en particulier) reproduisent de manière détaillée un article d’un journaliste tchèque, Petr Zidek, publié par l’hebdomadaire français l’Express en juillet 2007. Rien donc de nouveau sous le soleil de la calomnie», rappelle le communiqué.

En effet, les travaux de recherches menés par Jan Koura, professeur à l’Université Charles de Prague, publiés le 26 décembre par The Observer, édition hebdomadaire de The Guardian, suggèrent que Mehdi Ben Baraka était un espion. « L’activiste assassiné à Paris en 1965 était un héros de la lutte mondiale contre l’impérialisme, mais les dossiers des services secrets tchécoslovaques jettent le doute sur son indépendance », lit-on dans l’article de The Observer.

Des « dossiers précédemment classifiés de Prague montrent que Ben Barka avait non seulement une relation étroite avec le Státní Bezpečnost (StB), le service de renseignement tchécoslovaque redouté, mais qu’il en a reçu des paiements substantiels, à la fois en espèces et en nature », expliquent les travaux de Jan Koura.

Moulay Ismail Alaoui: « Ben Barka avait une tendance opportuniste »

La famille Ben Barka se dit «profondément choquée et indignée par ces “pseudo- révélations” fabriquées volontairement à charge, sans aucun recul ni analyse des situations, du contexte historique et politique… L’objectif recherché est de porter atteinte à la mémoire de Mehdi Ben Barka, de dénaturer le sens de son action politique et de sa pensée, en faveur de la lutte des peuples contre le colonialisme, l’impérialisme et le sionisme, pour leur émancipation politique et sociale et pour la démocratie».

Et d’ajouter: «Nous sommes surpris de la facilité avec laquelle certains peuvent accéder à des milliers de documents, alors que, depuis 56 ans, nous avons avec notre avocat Me Buttin, les pires difficultés à consulter ceux d’autres services de renseignement qui pourraient nous aider à connaître enfin la vérité sur le sort de Mehdi Ben Barka».