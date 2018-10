La DGAPR dément le contenu d'une vidéo prétendument tournée dans la prison d'Oukacha

Une vidéo postée sur YouTube, dont l'auteur prétend l'avoir tournée à l'intérieur d'une cellule individuelle d'un détenu dans le cadre des événements d'Al Hoceima, à la prison locale Ain Sebaa 1, n’a de lien avec aucun établissement pénitentiaire au Maroc.

Au regard de la forme des pièces et des couleurs des murs, les lieux figurant dans la vidéo en question «n’ont aucun lien avec la prison locale Ain Sebaa 1, ni avec n’importe quel autre établissement pénitentiaire au Maroc», souligne la DGAPR, lundi, dans une mise au point.

De même, les cellules vides et les caves filmées ne ressemblent pas aux locaux de l'établissement pénitentiaire concerné, précise la DGAPR. La DGAPR appelle, dans ce sens, l'opinion publique à faire preuve de vigilance devant ces mensonges véhiculées dans le but de l'induire en erreur et de porter atteinte à l'image du secteur pénitentiaire.

La publication de la vidéo sous une date récente (14 octobre 2018), avec un commentaire sur les événements d'Al-Hoceima, s'inscrit dans une tentative menée par les auteurs de ces fausses allégations dans le dessein de faire croire que ces séquences sont tournées à l'intérieur de la prison locale Ain Sebaa 1, relève la même source.