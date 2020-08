La CSMD et la DGAPR invitent la population carcérale à contribuer à la réflexion autour du modèle de développement

La Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) et la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) lancent une consultation auprès des détenus de tous les établissements pénitentiaires du Royaume, afin de leur permettre de contribuer à la réflexion autour du Modèle de Développement.

La DGAPR a indiqué, vendredi dans un communiqué, que cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’approche participative adoptée par la CSMD, qui cherche à impliquer tous les citoyens, notamment ceux issus de catégories spécifiques.

La population carcérale est, ainsi, invitée à partager par écrit sa conception du « Maroc de demain » et comment elle peut y contribuer, a ajouté la même source, notant que les meilleures contributions seront sélectionnées par un comité conjoint, réunissant des représentants de la DGAPR et les membres de la CSMD, et seront publiées dans un numéro spécial de la revue mensuelle Cahier des prisonniers, éditée par la DGAPR.

A l’instar des autres contributions reçues par la CSMD, ces écrits seront publiés sur la plateforme « csmd.ma » et viendront enrichir les travaux de la Commission, précise le communiqué.