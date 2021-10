Le puissant comité des finances du sénat américain a désapprouvé la construction d’un consulat des Etats-Unis à Dakhla, estimant que cet investissement serait plus utile dans la recherche d’une solution diplomatique au Sahara marocain.

Contrôlé par les Démocrates, le sénat américain vient de désavouer une promesse faite par l’ancienne administration républicaine dirigée par Donald Trump. Celle-ci, au lendemain de l’accord tripartite signé par Rabat, Washington et Tel-Aviv au sujet de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël et la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara, avait annoncé la construction d’un consulat américain à Dakhla. Une promesse que le comité des finances du sénat ne souhaite pas s’approprier.

Dirigé par le sénateur démocrate Ron Wyden, le Comité des finances, équivalent d’une commission parlementaire, désapprouve l’octroi d’un fonds à la construction d’un consulat américain au Sahara. Ce fonds devrait être affecté, selon le comité, au « soutien des efforts diplomatiques visant à faciliter un règlement politique du conflit du Sahara » et ne doit pas être « utilisé pour soutenir la construction ou l’exploitation d’un consulat des Etats-Unis au Sahara », peut-on lire dans la note rédigée par le Comité des finances et disponible sur le site internet du sénat américain.

Rappelons que le 25 décembre dernier, l’ex-secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo annonçait le lancement du processus d’établissement d’un consulat US à Dakhla. « Je suis heureux d’annoncer le début du processus d’établissement d’un consulat américain au Sahara, ainsi que l’inauguration immédiate d’un poste virtuel et effectif », avait alors écrit le secrétaire d’Etat américain sur Twitter.