La vice-présidente et ministre des Relations extérieures de Colombie, Mme Marta Lucia Ramirez, a fait part jeudi des instructions données au nouvel Ambassadeur de son pays à Rabat, pour étendre la juridiction consulaire de l’Ambassade de Colombie au Royaume du Maroc sur tout le territoire marocain, incluant le Sahara.

Un Communiqué conjoint publié, jeudi à Rabat, à l’issue des entretiens du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, avec la responsable colombienne, actuellement en visite officielle dans le Royaume, indique que Mme Ramirez a informé M. Bourita « des instructions données au nouvel Ambassadeur de la Colombie à Rabat, pour étendre la juridiction consulaire de l’Ambassade de Colombie au Royaume du Maroc sur tout le territoire marocain, incluant le Sahara ».

M. Bourita a informé la vice-présidente et ministre des Relations extérieures de Colombie des derniers développements relatifs à l’Initiative d’autonomie pour la région du Sahara, présentée par le Maroc en 2007.

Pour sa part, Mme Ramirez a souligné, tel qu’il a été reconnu dans différentes résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, « les efforts sérieux déployés par le Royaume du Maroc dans la recherche d’une solution politique, pragmatique, réaliste et durable à ce différend, dans le cadre du processus politique mené sous les auspices exclusifs de l’ONU », ajoute le Communiqué conjoint.

Dans ce sens, la vice-présidente et ministre des Relations extérieures de Colombie a souligné « l’importance de l’Initiative marocaine, en vue de parvenir à une solution politique, réaliste, durable et basée sur le compromis de toutes les parties, en vue de mettre fin à cette question, qui est vitale pour le Maroc, dans le cadre de sa souveraineté et de son intégrité territoriale ».

« Nous avons abordé plusieurs sujets et passé en revue une série de secteurs dans lesquels la coopération doit être renforcée, tels l’industrie, les infrastructures et l’agriculture, domaine où les deux pays ont une vision importante », a-t-elle poursuivi.

Dans le domaine de la coopération culturelle et éducative, les deux parties ont convenu de la pertinence de continuer à les promouvoir et de les élargir à divers secteurs d’intérêt commun, à travers des activités académiques et des échanges entre les institutions universitaires des deux pays.

Les deux Ministres ont décidé de lancer, très prochainement, deux programmes intégrés dans le domaine de l’agriculture (systèmes d’irrigation, cartographie des sols, fertilisants, etc.) dans deux régions de la Colombie qui seront identifiées dans les côtes Atlantique et Pacifique.

De même, les deux Ministres ont également décidé de mettre en place des programmes d’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de l’économie sociale, en particulier en faveur et avec la participation des femmes dans les zones rurales.

Concernant l’invitation adressée à Nasser Bourita d’effectuer une visite de travail et d’amitié en Colombie, le ministre a fait part de son intention d’effectuer ladite visite au cours de l’année 2022.