La République de Colombie ne reconnaît pas la marocanité du Sahara, a précisé le ministre des Affaires étrangères colombienne, soulignant toutefois les efforts du Maroc dans ce dossier.

La reconnaissance colombienne sur la marocanité du Sahara avait fait le tour des médias nationaux et internationaux, après que la Colombie a annoncé que «la juridiction consulaire de son ambassade au royaume s’étend désormais sur tout le territoire marocain, incluant le Sahara».

En réaction, le ministère colombien des Affaires étrangères a publié une mise au point sur le sujet, évoquant «des interprétations erronées».

«La Colombie, comme l’a déclaré la vice-présidente et ministre des Affaires étrangères dans le communiqué conjoint avec le Maroc, maintient sa position historique de soutien aux différentes résolutions du Conseil de sécurité, qui reconnaissent les efforts du Maroc dans la recherche d’une solution politique, pragmatique, réaliste et durable à ce différend, sous les auspices exclusifs de l’ONU», indique le communiqué.

La décision d’étendre la juridiction de l’ambassade vise à «garantir une meilleure et plus large attention aux Colombiens», mais «n’implique en aucun cas des effets de reconnaissance de souveraineté», poursuit la même source.

Pour rappel, la Colombie avait reconnue la pseudo RASD en 1985, avant de retirer sa reconnaissance en 2000.

La visite de la vice-présidente et ministre des Relations extérieures de Colombie, Marta Lucia Ramirez la semaine dernière a été l’occasion de souligner l’excellence des relations bilatérales entre la Colombie et le Maroc qui fêtent cette année leurs 42 ans. La vice-présidente s’est réuni avec le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.