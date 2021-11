La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, s’est rendue, ce dimanche 14 novembre 2021, dans les camps de Tindouf.

La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, s’est rendue ce dimanche à Tindouf. Elle a été accueillie par le ministre polisarien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek.

La visite permettra également aux deux parties d’échanger les points de vues sur « le renforcement des relations entre les deux pays sur des questions d’intérêt mutuel », écrit l’agence algérienne de presse qui a relayé l’information.

