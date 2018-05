La Chambre des conseillers adopte deux projets de loi relatifs à la sécurité sociale

La chambre des conseillers a voté à l’unanimité deux projets de loi relatifs au régime de la sécurité sociale. Le premier porte sur le conseil d’administration et le second sur la réduction des coûts et délais de traitement des dossiers.

La chambre des conseillers a approuvé, aujourd’hui à l'unanimité lors de la séance plénière, deux projets de loi relatifs au régime de sécurité sociale. Le premier texte concerne le projet de loi N° 84-17 modifiant et complétant le dahir portant loi n°1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale.

Présentant ces projets au nom du ministre de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, Mustapha El Khalfi, a souligné que ce texte législatif vise à modifier et à compléter les articles 26,27 et 47 du premier alinéa et l'article 48 du 2-ème alinéa du Dahir formant la loi précitée. Le changement apporte sur plusieurs modifications adoptées au niveau du conseil administratif de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS) en décembre 2004.

Ces amendements exigent la déclaration de salaire et des salariés par voie électronique pour les employeurs disposant de plusieurs salariés, et qui seront déterminés selon un texte réglementaire et via le portail "Damancom", a-t-il précisé. El Khalfi note que cette mesure facilitera l'échange d'information entre la CNSS et les entreprises affiliées et permettra de réduire les coûts et les délais de traitement des dossiers relatifs aux déclarations et à l’exécution des contributions et d'imposer une amende aux entrepreneurs contrevenants.

Le texte prévoit l'instauration d'un système transparent pour la conservation de l'information et la protection des droits sociaux des assurés, l'amélioration des services prodigués et la réduction des délais de traitement des déclarations outre la nécessité d'une expertise médicale pour déterminer le taux d'invalidité par un médecin accrédité par la CNSS, afin de renforcer le contrôle médical et de contrer les risques de fraude.

La Chambre a, également, approuvé le projet de loi N°90.17 modifiant et complétant le dahir portant loi n°1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale.

Ce projet a pour objectif d'améliorer les délais fixés pour le prolongement de dépôt de la demande d'adhésion à l'assurance facultative de 12 mois à 36 à compter de la date de fin de validité de l'assurance obligatoire, ainsi que la préservation du droit à la pension de vieillisse servie aux assurés qui remplissent les conditions d'âge et du nombre de jour déclarés.