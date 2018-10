La Banque populaire sacrée «Top Performers RSE 2018»

Organisé le 27 septembre 2018 par l’agence Vigeo Eiris, leader européen de notation extra-financière, et la Bourse de Casablanca, le trophée « Top Performers RSE 2018 » a été attribué au groupe Banque Centrale Populaire (BCP) après avoir obtenu les scores les plus élevés dans les domaines suivants: « Information aux clients », « Orientation responsable des contrats et respect des droits des clients » et « Assurance de traitement équitable des actionnaires ».

Grâce à cette distinction, la BCP intègre le nouvel indice de référence Environnement, Social et Gouvernance « Casablanca ESG 10 » mis en place par la Bourse de Casablanca.