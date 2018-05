La 2e causerie religieuse, qui devait avoir lieu ce lundi, a été reportée

La deuxième causerie religieuse que le roi Mohammed VI devait présider ce lundi au Palais Royal de Rabat, à l'occasion du mois sacré de ramadan, a été reportée, indique le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.

Cette causerie devait être animée par Rohan Ambay, professeur à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar et président de la "Fondation Mohammed VI des oulémas africains", antenne du Sénégal, sous le thème : "Les constantes religieuses partagées, un facteur d’unité entre le Maroc et les pays africains", à la lumière du hadith du Prophète Sidna Mohammed, paix et salut de Dieu soient sur Lui : "Les gens de l'ouest (Ahl Al gharb) détiendront la vérité jusqu'à la venue de l'heure".