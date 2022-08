La vaccination des 5 à 11 ans recommandée, une faculté de médecine à Béni Mellal, Production de vaccins: l’Institut Pasteur entre en scène, la forêt marocaine renaîtra-t-elle de ses cendres?, Préscolaire : le cap des 18.000 salles de classe bientôt franchi… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi.

Aujourd’hui Le Maroc

Conjoncture économique: une évolution contrastée

La conjoncture économique nationale affiche à ce jour une évolution contrastée. L’activité demeure en effet impactée par le contexte international empreint d’incertitudes. C’est ce que l’on peut retenir de la récente note de conjoncture de la Direction des études et prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’économie et des finances. Le panorama dressé laisse apparaître un bon comportement de certaines filières agricoles hors céréaliculture. La DEPF indique dans ce sens que le repli de la production céréalière de la campagne agricole 2021-2022 de 67% se serait atténué par l’amélioration prévue des autres cultures. L’activité de la pêche côtière et artisanale a affiché pour sa part une évolution positive. En parallèle, le secteur secondaire affiche une évolution différenciée de ses activités.

Le Matin

Covid : la vaccination des enfants vulnérables de 5 à 11 ans recommandée

Le Comité scientifique de la vaccination anti-Covid-19 a recommandé la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans ayant des maladies chroniques. Dr Moulay Saïd Afif explique que la décision de la vaccination des enfants reste volontaire. «Elle doit être prise par les parents en concertation avec le médecin traitant de leur enfant», clarifie-t- il. À noter que la recommandation du Comité intervient à moins de 10 jours de la rentrée scolaire prévue le 5 septembre. Selon des sources autorisées, un enfant de 9 ans est décédé le 19 août, après avoir été contaminé par la Covid-19. L’enfant était atteint d’un cancer du sang et n’aurait pas pu supporter l’infection.

L’Economiste

Production de vaccins: l’Institut Pasteur entre en scène

Les modules de la future usine de vaccins, située à Benslimane sont en cours de montage. Avec l’introduction de l’Institut Pasteur du Maroc (IPM) dans la gouvernance de ce projet gigantesque, le ministère de la Santé et de la protection sociale vient de lancer deux études. La première vise à accompagner et assister la réalisation du projet de fabrication des vaccins et des produits bio thérapeutiques. Il s’agit aussi de prospecter le marché pour voir quels types seront les produits dans cette usine.. La deuxième étude porte sur les changements à apporter au statut juridique de l’Institut Pasteur du Maroc pour le transformer en société anonyme en vue de le doter de nouvelles attributions.

Une faculté de médecine à Béni Mellal

L’Université Mohammed VI des sciences de la santé (UM6SS) prévoit une faculté de médecine à Béni Mellal. Le projet est en attente d’accréditation définitive du ministère de l’Enseignement supérieur. Si le feu vert est accordé, la faculté ouvrira ses portes dès cette rentrée dans des locaux provisoires, en attendant la fin des travaux de construction en cours. Les travaux de son hôpital d’application sont également lancés. L’université ouvre, en outre, deux nouveaux établissements cette rentrée à Casablanca: Un « International institute of digital Health », et un institut supérieur de biosciences et biotechnologies. Les deux instituts permettront de former des ingénieurs, techniciens et chercheurs, en santé digitale, biosciences et biotechnologies. Des profils rares sur le marché.

L’Opinion

La forêt marocaine renaîtra-t-elle de ses cendres?

Depuis quelques mois, les incendies de forêt qui ont sévi dans notre pays ont occasionné des dégâts humains, matériels et écologiques d’une rare ampleur. Alors que dans certaines régions, les feux n’ont toujours pas été circonscrits, l’automne qui s’approche à grands pas annonce le lancement imminent des chantiers de régénération assistée des superficies endommagées. Si les efforts d’appui aux populations sinistrées sont déjà en marche, la réhabilitation des forêts brûlées sera, quant à elle, un long processus qui n’aboutira totalement que dans 20 ou 30 ans. Selon le site de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), «la forêt marocaine, soumise à différentes contraintes climatiques, sociales et pastorales, souffre d’un manque de régénération naturelle conjugué à un vieillissement de ses peuplements ».

Les Inspirations Éco

Préscolaire : le cap des 18.000 salles de classe bientôt franchi

La Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS) franchira, en septembre prochain, le cap des 18.000 salles de classes, une dynamique portée par l’ambitieux programme de généralisation de ce niveau d’éducation, a indiqué son directeur général Aziz Kaichouh. « En 2018, nous disposions de 500 salles de classe. Nous sommes passés à 2.000 en 2019, puis à 12.000 en 2021 et nous allons dépasser les 18.000 salles en septembre », a précisé Kaichouh dans une interview accordée à « M24 », la chaîne d’information en continu de la MAP. La FMPS s’engage dans une dynamique de refonte de ses structures provinciales, régionales et centrales, a-t-il poursuivi.

Al Bayane

Exportations de produits manufacturés: le Maroc, pionnier en Afrique

Le Maroc est un pays pionnier en Afrique en termes d’exportations mondiales de produits manufacturés et constitue une source d’inspiration pour les autres pays du continent, a indiqué mercredi l’expert zambien Edward Chisanga. «Le Maroc est un modèle pour les autres pays africains, car il exporte plus de biens manufacturés que de matières premières», a déclaré Chisanga, membre du Centre international pour le commerce et le développement durable, dans une tribune publiée par les médias zambiens. Il a expliqué que lorsque la proportion des exportations de produits manufacturés dépasse 60 % dans un pays donné, cela implique qu’il est en train de percer dans la valeur ajoutée des exportations et c’est le cas du Maroc.

Énergie électrique: hausse de 3,2% de la production au S1-2022

Le volume de la production nationale de l’énergie électrique s’est renforcé de 3,2% au terme du premier semestre 2022, faisant suite à une hausse de 2,2% au deuxième trimestre de 2022 et de 4,2% au premier trimestre de 2022, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). Cette amélioration, à fin juin 2022, découle notamment, de l’accroissement de la production de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) de 31,6% et de celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 de 10%, atténuée par le retrait de la production privée de 4,7%, précise la DEPF dans sa note de conjoncture d’août 2022.