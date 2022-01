Les pharmaciens haussent le ton, Omicron est-il si grave?, Le CESE veut accélérer la transformation digitale, Enseignement: accord pour régler les questions en suspens, les promesses des découvertes du gaz au Maroc, Quel traitement pour le tourisme, Les enjeux de la transmission des entreprises familiales… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire:

Le Reporter

Les pharmaciens haussent le ton

La Confédération des syndicats des Pharmaciens du Maroc (CSPM) avait appelé ses adhérents à porter un brassard noir pour “contester contre la rupture totale du dialogue avec les professionnels du secteur depuis trois années et leur exclusion de l’élaboration de politiques sanitaires depuis l’avènement de la pandémie”. Le président de la Confédération, Mohamed Lahbabi, a fait part de ses inquiétudes face à la pénurie enregistrée pour certains médicaments, dont les traitements prescrits dans le protocole thérapeutique national Covid-19. Ce qui exaspère les pharmaciens, c’est “le fait que des médicaments soient vendus n’importe où et que de simples épiceries aient la chance d’en avoir”, alors que les officines en manquent cruellement depuis plus de deux semaines, a-t-il déploré.

Tel Quel

Omicron est-il si grave?

Paroles d’experts. 96%. C’est le pourcentage des infections au variant Omicron détectées au Maroc, selon le ministère de la Santé. En quelques semaines seulement, cette nouvelle souche a fait exploser les cas positifs à travers le pays, faisant oublier son prédécesseur dominant jusqu’alors, le terrifiant Delta. Les statistiques sont parlantes: plus de 5.000 contaminations quotidiennes en moyenne, contre une centaine fin novembre 2021. « Après six semaines de propagation, au vu des données du système national de veille et de Surveillance du Covid-19, nous pouvons désormais affirmer avec certitude que la gravité d’Omicron est nettement inférieure à celle des vagues précédentes que nous avons connues au Maroc, notamment celle de Delta », assure au journal le médecin coordonnateur du Centre national d’opérations d’urgence de santé publique, Mouad Merabet.

Le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) veut accélérer la transformation digitale

Il a publié un avis intitulé « Vers une transformation digitale responsable et inclusive ». L’institution dirigée par Ahmed Réda Chami a pointé plusieurs insuffisances dans ce domaine, notamment le retard accusé dans la mise en œuvre de politiques antérieures de transformation digitale au niveau de plusieurs secteurs tels que l’administration, la santé, l’éducation et l’industrie. L’avis regrette aussi la faible couverture géographique en infrastructures Internet haut débit et très haut débit. Pour dépasser cette situation, le CESE recommande, dans un délai maximal de trois ans, un accès généralisé à l’Internet haut débit et très haut débit, à l’ensemble de la population. Il s’agit également d’augmenter la contribution du secteur des Technologies de l’information et de la communication à plus de 10% du PIB et le lancement d’au moins une licorne marocaine dans le domaine de l’Intelligence artificielle, la Fintech ou l’Agritech dans un délai de cinq ans.

Al Ayyam

Découverte du gaz au Maroc: des gains économiques

L’expert et professeur à l’Institut national d’économie appliquée, Abdelkhalek Touhami, a affirmé que les découvertes annoncées de gaz naturel dans plusieurs régions marocaines procureront au Maroc un ensemble de gains économiques, puisque le Royaume bénéficiera de l’approvisionnement en gaz extrait de son territoire, réduira sa dépendance énergétique de l’étranger et assurera la couverture de ses besoins en ce produit. Les gains attendus feront également du Maroc une destination qui attirera les entreprises spécialisées dans l’exploration gazière et pétrolière, a-t-il ajouté dans une déclaration à la publication. De même, les découvertes apporteraient une ressource économique importante pour le Maroc, qui serait le premier client des sociétés d’exploration gazière, selon des contrats spéciaux tel qu’il est internationalement reconnu en la matière, a-t-il estimé.

Enseignement: accord pour régler les questions en suspens

Après trois mois de dialogue, le gouvernement a annoncé avoir conclu un accord avec les syndicats les plus représentatifs du secteur de l’éducation, garantissant un certain nombre de gains pour le personnel du secteur. Cet accord prévoit notamment une révision de l’actuel statut des fonctionnaires et la création d’un statut motivant et unifié qui englobe l’ensemble des catégories du système de l’éducation et le règlement de plusieurs dossiers revendicatifs, y compris celui des enseignants titulaires de diplômes d’études supérieures, qui pourraient désormais passer un concours annuel pour pouvoir accéder au grade supérieur. Il prévoit également de régler le dossier des professeurs titulaires d’un doctorat, en créant un cadre d’enseignant-chercheur au sein des corps et cadres soumis au statut des fonctionnaires du ministère.

Challenge

Tourisme: un traitement conjoncturel à une crise structurelle

Le tourisme marocain dépend essentiellement de l’international, à plus de 70%. Cette forte dépendance externe est le premier facteur explicatif de sa faible résilience. Après presque deux ans de crise sanitaire, et après la récente fermeture des frontières qui a été le coup de grâce, le secteur du tourisme est dans l’impasse. Déjà, de nombreux établissements ont déposé les clés. En fait, c’est tout un écosystème qui semble agoniser. Malgré le plan d’urgence qui vient d’être adopté, qui comporte des mesures en faveur des opérateurs touchés, tous les acteurs du tourisme appellent à une ouverture des frontières. Et qu’en est-il du “tourisme national”? C’est le grand absent du programme de sauvetage.

Les enjeux de la transmission des entreprises familiales

La transmission d’entreprise constitue une étape critique dans la vie de beaucoup de TPME, surtout avec le vieillissement de la population des chefs d’entreprise. Si la transmission résulte principalement du départ à la retraite du chef d’entreprise, d’autres éléments peuvent entrer en jeu, comme la volonté de l’entrepreneur de poursuivre d’autres voies professionnelles ou de céder l’entreprise pour créer une nouvelle activité. Réussir la transmission des PME économiquement saines est essentiel pour maintenir l’emploi, assurer la continuité des procédés de production et des relations commerciales et préserver la valeur des actifs corporels et incorporels. En plus, la transmission d’une entreprise peut être l’occasion de repenser sa vision stratégique et son modèle économique, d’introduire des innovations et de nouvelles méthodes de gestion.

La Nouvelle Tribune

Morocco Tech, le secteur digital marocain crée sa marque

Positionner le Maroc comme destination numérique de choix à l’international et créer une dynamique globale qui officiera à l’ensemble des écosystèmes marocains dans leur transformation numérique, telle est l’ambition de « MoroccoTech », la marque nationale de promotion du secteur digital marocain. Cette initiative, issue d’une démarche partenariale publique privée, est la déclinaison d’un mouvement mobilisateur et fédérateur des différents acteurs de l’écosystème digital marocain. A l’occasion de ce lancement, la ministre déléguée, chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a souligné la détermination du Maroc à s’ériger comme un hub digital régional, à travers la marque Morocco Tech, notamment en valorisant ses atouts de « destination tech ».

La CGEM et l’Administration des Douanes s’allient pour l’amélioration du climat des affaires

Chakib Alj, président de la CGEM et Nabyl Lakhdar, directeur général de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ont procédé à la signature d’un accord-cadre matérialisant le partenariat entre les deux institutions en faveur d’un accompagnement plus important des entreprises marocaines opérant dans le commerce international et de l’amélioration de la relation entre les acteurs économiques et l’Administration. Cet accord vise à promouvoir les services de la Douane auprès des membres de la CGEM et instaurer des mécanismes de facilitation des opérations du commerce international, notamment via la mise en place d’une catégorisation d’entreprises, ainsi que de sécuriser la chaîne logistique, selon les normes et la réglementation en vigueur, tout en préservant la production nationale de la concurrence étrangère, affirme la CGEM.

Finance News Hebdo

Tourisme: entêtement coupable

Une fois de plus, le gouvernement vient de racler les tiroirs pour faire un joli chèque de 2 milliards de dirhams aux acteurs du tourisme. Objectif : soutenir un secteur fortement sinistré par 22 mois de crise sanitaire, à travers des mesures pour « sauvegarder les entreprises, éviter la destruction massive d’emplois et préparer la relance ». Mais, si certaines décisions prises par le gouvernement pouvaient être largement justifiées par la nécessité de protéger la santé des citoyens, d’autres sont largement contestables et procèdent d’un usage abusif du principe de précaution. Pour plusieurs professionnels de santé, la fermeture des frontières marocaines jusqu’au 31 janvier 2022 n’obéit plus, actuellement, à une logique sanitaire. Mais le gouvernement préfère s’entêter : il reste sourd aux cris d’orfraie lancés par les scientifiques et ignore les demandes de plus en plus bruyantes des citoyens de rouvrir le Maroc.

La dette publique toujours élevée

Au Maroc, la dette publique est passée de 65% du PIB avant la pandémie à 75%. Cette augmentation de 10 points est en ligne avec la dette publique des marchés émergents, qui a également augmenté de 10 points (de 53% à 63%). La reprise en 2021 a permis d’amorcer une inflexion du déficit en l’amenant à -6.5%. Le FMI anticipe une maîtrise de l’évolution de la dette d’ici à 2025 qui resterait stable aux environs de 76% du PIB, pour ensuite démarrer un repli progressif à partir de 2026. En raison de ce glissement des finances publiques, Fitch a dégradé la note du Maroc en octobre 2020 et S&P en avril 2021. La perte de l’Investment Grade ne devrait pas représenter un sujet d’obsession, car les dépenses supplémentaires concernent d’abord la santé, la généralisation de la protection sociale et le nouveau modèle de développement. Ce sont là des initiatives qui seront créatrices de bien plus de valeur ajoutée pour le pays à long terme.

La Vie Eco

Collectivités territoriales: accès désormais possible aux marchés financiers

Le Conseil de gouvernement a adopté trois projets de décret dont l’objet est de nature à bouleverser les finances des collectivités locales. Les trois décrets ainsi adoptés modifient, en effet, complètement les règles régissant les opérations d’emprunts contractés par les collectivités territoriales. Ils visent à autoriser les collectivités territoriales à émettre des titres de créances, d’effectuer des opérations de titrisation et de contracter un emprunt auprès des agences de coopération internationale. Il s’agit ainsi du projet de décret n° 2.22.31 modifiant et complétant le décret n° 2.17.294, fixant les règles régissant les opérations d’emprunts contractés par la région, le projet de décret n° 2.22.32 modifiant et complétant le décret n° 2.17.295, fixant les règles régissant les opérations d’emprunts contractés par la préfecture ou la province et, enfin, le projet de décret n° 2.22.33, modifiant et complétant le décret n° 2.17.296, fixant les règles régissant les opérations.

Une sortie médiatique remarquée pour les 100 premiers jours du gouvernement

Dans sa première sortie médiatique en tant que chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a été très clair. “Nous allons affronter tous les problèmes, quelle que soit leur nature, avec courage et détermination”, a-t-il affirmé lors d’une émission spéciale diffusée sur Al Aoula et 2M. Un constat déjà, « toutes les mesures prises ou entamées par le gouvernement durant ses 100 premiers jours montrent que l’Exécutif remplit ses engagements », a-t-il dit. Le gouvernement a tenu à ne pas perdre de temps et à commencé son travail aussitôt nommé. La mise sur pied du chantier de la généralisation de la protection sociale en est une preuve. Et du travail, ce n’est pas cela qui manque. La nouvelle équipe aux commandes a hérité de plusieurs dossiers chauds de ses prédécesseurs, mais elle ne compte en liguer aucun à ses successeurs.