UE: 1,6 milliard d’euros pour encourager la transition énergétique et numérique au Maroc, Les chiffres records pour l’artisanat, les ambitions de Wafa Takaful, les centres urbains en mutation, FMI: le Maroc rattrape son retard, la campagne agricole menacée, bon démarrage pour Renault express de Tanger, le recensement des puits clandestins en projet, retour sur la visite de Ursula von der Leyen, CGEM-Office des Changes : un partenariat exemplaire, tolérance zéro sur les routes… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire:

Tel Quel

Décarbonatation: Maroc-UE:1,6 milliard d’euros pour la transition énergétique et numérique

L’Union européenne investira 1,6 milliard d’euros pour encourager la transition énergétique et numérique au Maroc. Annoncée par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, en déplacement à Rabat le 9 février, cette aide constitue selon cette dernière une « grande opportunité » pour accélérer la décarbonation de l’économie du royaume. L’investissement s’inscrit dans le cadre du « Global Gateway », une feuille de route qui vise à mobiliser une enveloppe globale de 300 milliards d’euros à l’horizon 2027, destinée à des projets durables au profit des partenaires de l’UE. « Nous travaillons sur le développement d’un partenariat vert entre le Maroc et l’Union européenne, le premier avec un pays partenaire”, a indiqué Ursula von der Leyen à la presse à l’issue de son entrevue avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Des chiffres records pour l’artisanat

Avec 893 millions de dirhams de chiffre d’affaires à l’export en 2021, l’artisanat retrouve des couleurs. Après une année 2020 caractérisée par une chute de 25% de ses revenus, la filière rattrape son retard avec une croissance de 50% en année glissante, selon les chiffres du ministère du Tourisme. Les recettes de 2021 font même mieux qu’en 2019, avant la pandémie, avec une progression de 13% et des hausses à deux chiffres pour les produits en fer forgé, en vannerie et en maroquinerie.

Finances News Hebdo

Wafa Takaful dévoile ses ambitions

Tout juste après avoir décroché son agrément, le management de Wafa Assurance s’est empressé de présenter son nouveau-né à la presse. Wafa Takaful est la 11 ème filiale du groupe et sa 9ème activité avant l’arrivée prochaine de la réassurance, faisant de Wafa Assurance l’une des compagnies les plus universelles du marché. Quant à Wafa Takaful, elle s’adressera à une clientèle nouvelle, intéressée essentiellement par les produits dits participatifs. L’offre de Wafa Takaful sera donc constituée dans l’immédiat d’une protection de la famille par une couverture décès et des produits de couverture de biens. Progressivement, la compagnie proposera des produits d’épargne, et ce dès le deuxième semestre de cette année. Elle fera ensuite évoluer son catalogue de produits au gré de la demande.

Vers le développement de centres urbains émergents

Les villes et les centres urbains constituent aujourd’hui l’espace de vie de 65% des Marocains. Cette urbanisation accélérée a engendré des transformations profondes des territoires, qui ont occasionné plusieurs dysfonctionnements handicapant leur compétitivité. Les nouveaux centres urbains sont une opportunité pour éponger le déficit existant dans les villes. Ils sont aussi préconisés pour absorber les besoins en logements et l’immobilier d’activités en milieu rural. Fatima Zahra Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la ville, a récemment annoncé que les nouveaux centres urbains ont un rôle important à jouer dans ce domaine. Il n’est pas question de lancer de nouveaux sites à partir d’une feuille blanche. L’idée est plutôt de développer les petits patelins qui présentent certaines perspectives de croissance.

La Vie Eco

FMI: le Maroc a regagné la majeure partie du terrain perdu

L’économie marocaine a regagné la majeure partie du terrain perdu pendant la récession mondiale marquée de 2020, a indiqué le Fonds monétaire international. Le FMI anticipe, par ailleurs, un taux de croissance de 3 % en 2022, «la production agricole revenant à des niveaux moyens et l’activité non agricole poursuivant sa reprise». Cette performance, estime le FMI, est due à la poursuite des mesures de relance budgétaire et monétaire, au rebond des exportations, à la vigueur des envois de fonds et à une campagne agricole exceptionnelle qui a suivi deux années de sécheresse. Après une contraction de 6,3 % en 2020, le PIB du Royaume devrait avoir augmenté de 6,3 % en 2021, soit l’un des taux les plus élevés de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, souligne l’institution financière internationale.

La campagne de cette année sérieusement compromise?

Les professionnels contactés sont inquiets de ce manque flagrant de pluviométrie qui touche l’ensemble des régions du pays et évoquent même des pertes sèches. «Cette année est exceptionnelle dans la mesure où les précipitations sont inexistantes dans tout le pays. Avant, lorsqu’il y avait un déficit pluviométrique, il était enregistré plus dans des régions que dans d’autres, les pluies ayant été mal réparties. Mais, cette année, toutes les régions manquent de pluies», se désole Rachid Benali, vice-président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader). Ce qui impacte tous les types de cultures, qu’elles soient en irrigué ou en bour. D’ailleurs, la situation actuelle des barrages n’est pas du tout rassurante, puisque certains, les plus importants, sont presque vides.

La Nouvelle Tribune

Bon démarrage pour Renault express de Tanger

Forte d’une gamme entièrement renouvelée et du lancement de Nouveau Renault Express en juin 2021, la marque Renault enregistre une performance commerciale notable sur le mois de janvier avec 2.095 unités vendues soit une croissance de +31,2% de ses ventes par rapport à janvier 2021. La marque Renault conforte sa deuxième place du marché avec une part de marché de 16,8% en janvier isolé, soit +4,9 points de progression par rapport à 2021. Fabriqué à l’usine Renault de Tanger et lancé en juin 2021, Renault Express a connu un grand succès sur le marché marocain avec 1 108 unités vendues et 80,6% de part de segment.

Un projet de recensement des puits clandestins

Le directeur de la recherche et de la planification de l’eau au ministère de l’Équipement et de l’Eau, Abdelaziz Zerouali, a affirmé que les Agences des bassins hydrauliques procéderont à un recensement complet des puits clandestins pouvant constituer une menace pour la sécurité publique, tout en prévoyant des mesures d’accompagnement pour faire réussir cette action, doublées d’éventuelles poursuites judiciaires contre les contrevenants. Pour que la tragédie de l’enfant Rayan ne se reproduise plus, le ministre de tutelle « a donné des instructions strictes aux directeurs des Agences des bassins hydrauliques pour qu’ils réalisent un recensement complet des puits abandonnés, en coordination avec les autorités locales », a affirmé Zerouali, notant que les services centraux de ce département préparent actuellement une circulaire conjointe avec le ministère de l’Intérieur pour mettre en exécution cette opération et fixer les procédures d’accompagnement.

Challenge

Maroc-UE : Ursula von der Leyen, une première visite réussie

La présidente de la Commission Européenne a effectué sa première visite officielle au Maroc, le 9 février. Ursula von der Leyen a rencontré le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch. Elle n’a pas caché la volonté de l’UE de continuer à approfondir le partenariat stratégique, étroit et solide » avec le Maroc, lors d’un point de presse conjoint avec Akhannouch à l’issue de leurs entretiens, mettant en avant les liens « historiques” unissant les deux parties. Von der Leyen, qui s’est réjouie de sa première visite dans le Royaume dans ses fonctions de Présidente de la Commission européenne, a aussi rappelé que le Maroc est le premier partenaire de l’UE sur les plans économique et commercial au niveau du Continent africain.

CGEM-Office des Changes : un partenariat exemplaire

L’interaction entre le secteur public et le secteur privé peut être une source de dynamisme constructif. La rencontre organisée, le mardi 8 février, par la CGEM avec l’Office des Changes (OC), illustre bien cette relation du partenariat public privé, entre deux institutions stratégiques, permettant de réaliser des objectifs communs dont la contribution à la création de richesses et le renforcement de la compétitivité de l’économie nationale.

Le Reporter

Tolérance zéro sur les routes

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé que ses services chargés de la sécurité et de la prévention routière ont entamé la mise en place d’un plan d’action intégré, visant à multiplier les opérations de contrôle et de sanctions des conduites spectaculaires et dangereuses qui menacent la sécurité des usagers de la route, mettent en danger les personnes et les biens et troublent la tranquillité publique à des heures tardives de la nuit. La DGSN a indiqué avoir mobilisé l’ensemble des équipes de la police routière et de circulation et les services d’ordre public à l’échelle nationale pour renforcer les opérations de contrôle au niveau des différents circuits et voies routières où sont signalées ce genre de conduites spectaculaires et dangereuses, qui causent des accidents graves en raison de l’imprudence des conducteurs.

L’INDH poursuit sa tournée d’autoévaluation

Les responsables de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) ont fait escale dans les provinces du Sud, 3ème étape des rencontres régionales qu’ils mènent depuis des semaines. L’objectif est d’évaluer les réalisations de la Phase III de cette Initiative Royale qui en est à sa 16ème année. Lors d’une rencontre tenue le 7 février 2022 à Dakhla, Mohamed Dardouri, wali-coordonnateur national de l’INDH, a longuement échangé avec la population locale, ce qui lui a permis de revenir sur les principes fondateurs de la phase III de l’INDH en termes de vision, d’objectifs et de gouvernance. Dans ce cadre, une série de recommandations ont été émises pour l’amélioration de la gouvernance et de la mise en œuvre des projets INDH dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.