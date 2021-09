Plus de 17 millions de Marocains attendus aux élections de mercredi, A Marrakech, les professionnels du tourisme s’accrochent, La RAM cède 7 appareils Boeing, La vaccination des enfants, une protection qui se confirme, Pour Mohammed Loulichki, la rupture entre l’Algérie et le Maroc est un « saut dans l’inconnu »… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de mercredi :

L’Economiste

Marrakech : les professionnels du tourisme s’accrochent

• Les malheurs des uns font le bonheur des autres. Le report de la rentrée scolaire au 1er octobre pourrait en effet faire les affaires des villes touristiques comme Marrakech. Les établissements d’hébergement n’ont d’ailleurs pas trop attendu pour concocter des offres à destination des familles sur les réseaux et les plateformes de réservation. «Nous faisons tout pour nous accrocher à un espoir», indique un hôtelier de la place. Il faut dire que le bilan de la saison estivale est mitigé. Si certains hôtels ont réussi à tirer leurs épingles du jeu en assurant près de 50% de taux d’occupation, d’autres ont eu moins de chance et de clients. Mais pour l’ensemble, le prix moyen, indicateur très important de la santé des établissements, a bel et bien baissé.

La RAM cède 7 appareils Boeing

• La compagnie nationale Royal Air Maroc vient d’acter la cession de sept appareils âgés de plus de 20 ans, soit 10% de sa flotte qui compte une soixantaine d’avions. Cette cession intervient suite à un appel d’offres international portant sur la vente de 30% de la flotte. Rien ne filtre encore sur le nom de l’acquéreur mais c’ est un groupe international spécialisé dans la mise à niveau et le recyclage d’avion pour la revente. De sources sûres, un seul groupe international a fait l’acquisition des 7 appareils en un seul lot.

Aujourd’hui Le Maroc

La «war room green economy» cible 150 projets d’investissement

• Une première. Le Maroc a désormais sa «war room green economy». Pour le ministre de l’industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, le début de la pandémie est un temps idoine pour foncer dans cette war room pour substituer au niveau national les produits importés dont le coût s’élève à 34 milliards DH. «Avec la war room, nous voulons arriver à 85 milliards DH», avance-t-il. Pour l’heure, ce sont, selon le responsable gouvernemental, «35 fiches de projets qui sont dans cette war room». L’objectif étant, d’après lui, d’arriver à «150 projets d’investissement avec un accompagnement très ciblé». «L’énergie verte n’est plus un luxe», enchaîne le ministre. De son côté, Saïd Mouline, directeur général de l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique(AMEE), estime que «l’Etat doit se doter d’une vision globale pour promouvoir un écosystème vert performant permettant de valoriser 65% des déchets et générer 60.000 emplois à l’horizon 2030».

Propriété intellectuelle : 10.646 demandes d’enregistrement de marques à fin juillet 2021

• Au cours des sept premiers mois de l’année 2021, les nouvelles demandes d’enregistrement des marques affichent une progression de 30% en matière de protection des signes distinctifs par rapport à la même période de l’année passée. C’est ce que révèle l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) dans son dernier bulletin à fin juillet 2021 dévoilant que ces demandes ont atteint le nombre de 10.646. «Cette performance est attribuée à la hausse de 43% des demandes d’origine marocaine, qui ont atteint 7.029 demandes et constituent plus de 66% du total des demandes d’enregistrement de marques», explique la même source .

Al Bayane

Mohammed Loulichki : la rupture entre l’Algérie et le Maroc, un « saut dans l’inconnu »

• . La rupture des relations diplomatiques entre l’Algérie et le Maroc constitue un « saut dans l’inconnu », a affirmé M. Mohammed Loulichki, Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS), ajoutant que l’annonce, le 24 août dernier, par Alger de cette décision à caractère unilatéral « n’est pas fortuite ». « L’annonce de la décision de rupture le 24 août n’est pas fortuite. Elle coïncide jour pour jour avec la date de l’attentat terroriste du 24 août 1994 contre l’Hôtel Asni à Marrakech, attribué par les autorités marocaines à deux ressortissants franco-algériens et qui a provoqué la décision du gouvernement algérien de fermer les frontières avec le Maroc, qui continuent de l’être jusqu’à ce jour », a souligné l’ancien diplomate dans un article publié sur le site du PCNS.

La vaccination des enfants, une protection qui se confirme

• Les indicateurs du grand succès de la vaccination des enfants contre la Covid-19 confirment, une nouvelle fois, la confiance des Marocains dans la vaccination en général, souligne Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en systèmes et politiques de santé. Cette confiance, qui s’est confirmée et consolidée depuis plus de quarante ans, a placé le royaume parmi les pays en tête à l’échelle planétaire avec un taux de couverture vaccinal qui dépasse les 95%, ajoute-t-il. Après des milliards de doses du vaccin anti-Covid administrées aux adultes dans le monde et qui ont montré la forte protection assurée aux vaccinés et d’une manière exceptionnelle contre les formes graves et les décès, plusieurs études concernant des dizaines de millions d’enfants vaccinés vont dans le même sens, indique Dr Hamdi, citant deux études américaines très récentes ayant abouti à l’utilité, sinon la nécessité de vacciner les enfants de la tranche d’âge 12-17 ans.

L’Opinion

ESEF : Transfert du siège à Berrechid

• Le siège de l’Ecole Supérieure d’Enseignement et de Formation de l’Université Hassan 1er sera transféré de Settat à Berrechid. Cette décision, prise lors du Conseil de gouvernement tenu lundi 6 septembre et présidé par Saâd Eddine El Otmani, vise à consolider la stratégie de rapprochement des établissements universitaires des étudiants, à diversifier les formations dans les universités, ainsi qu’à l’élargissement de l’offre universitaire pour répondre aux attentes et aux exigences du marché du travail.

Le festival d’Agora »printemps du cinéma et philosophie », du 08 au 11 octobre à Fès

• La 6ème édition du festival d’Agora »printemps du cinéma et philosophie » aura lieu du 08 au 11 octobre prochain à Fès, à l’initiative de l’Association des amis de la philosophie. Placée sous le thème « l’image du temps et le temps de l’image », cette manifestation culturelle, dont l’invité d’honneur sera la Belgique, connaitra la participation de philosophes, d’universitaires et de critiques du Maroc et de l’étranger. Plusieurs œuvres cinématographiques sont lice pour les prix Averroès court-métrage et long-métrage de cette compétition destinée à »rapprocher les cultures et à renforcer le vivre-ensemble entre les civilisations »

Al Ittihad Al Ichtiraki

Plus de 17 millions de Marocains attendus aux élections de mercredi

• Environ 17,5 millions de Marocains se rendent aujourd’hui mercredi aux bureaux de vote pour exprimer leur choix aux élections législatives, régionales et communales, qui se déroulent toutes en une seule journée, la première du genre dans l’histoire du Royaume. Le scrutin d’aujourd’hui se caractérise par la participation d’une nouvelle génération d’électeurs, qui constituent environ 11,9%, soit 3 002 millions de jeunes qui vont voter pour la première fois.La population en âge de voter s’élève à près de 25,226 millions de Marocains contre 23,211 millions en 2016, ce qui représente 69,5% de la population totale du Maroc, selon le Haut commissariat au Plan (HCP) Un peu plus de la moitié de cette population sont des femmes (12,801 millions et 50,7%), précise le HCP dans une note publiée à l’occasion des triples élections législatives, régionales et communales prévues le 8 septembre 2021.